https://ria.ru/20210813/turtsiya-1745708306.html
Число погибших при наводнении в Турции увеличилось до 38
Число погибших при наводнении в Турции увеличилось до 38 - РИА Новости, 13.08.2021
Число погибших при наводнении в Турции увеличилось до 38
Число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 38, сообщил... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T21:41
2021-08-13T21:41
2021-08-13T22:44
турция
черное море
наводнение
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АНКАРА, 13 авг - РИА Новости. Число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 38, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.Ранее в пятницу сообщалось о 31 погибшем. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей."При селях и наводнении в Кастамону погибли 32 человека, в Синопе - шесть", - написал Коджа в Twitter.Он добавил, что от стихийного бедствия пострадали 284 человека.Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1,7 тысячи человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.
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турция, черное море, наводнение
21:41 13.08.2021 (обновлено: 22:44 13.08.2021)
Число погибших при наводнении в Турции увеличилось до 38
Число погибших при наводнении на черноморском побережье Турции увеличилось до 38
АНКАРА, 13 авг - РИА Новости.
Число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону и Синоп
на черноморском побережье Турции
увеличилось до 38, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
Ранее в пятницу сообщалось о 31 погибшем. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей.
"При селях и наводнении в Кастамону погибли 32 человека, в Синопе - шесть", - написал Коджа в Twitter.
Он добавил, что от стихийного бедствия пострадали 284 человека.
Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1,7 тысячи человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.