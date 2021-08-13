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Число жертв наводнений в Турции возросло до 31
Число жертв наводнений в Турции возросло до 31 - РИА Новости, 13.08.2021
Число жертв наводнений в Турции возросло до 31
Число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 31, сообщило... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T18:23
2021-08-13T18:23
2021-08-13T18:23
в мире
турция
синоп (провинция)
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АНКАРА, 13 авг - РИА Новости. Число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 31, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).Ранее в пятницу ведомство сообщило о 27 погибших."При селях и наводнении в Кастамону погибли 29 человек, двое погибли в Синопе, один пропал без вести в Бартыне", - сообщило ведомство.Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1700 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.
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в мире, турция, синоп (провинция)
Число жертв наводнений в Турции возросло до 31
Власти: число жертв наводнения и селей на севере Турции возросло до 31
АНКАРА, 13 авг - РИА Новости.
Число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону и Синоп
на черноморском побережье Турции
увеличилось до 31, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).
Ранее в пятницу ведомство сообщило о 27 погибших.
"При селях и наводнении в Кастамону погибли 29 человек, двое погибли в Синопе, один пропал без вести в Бартыне", - сообщило ведомство.
Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1700 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.