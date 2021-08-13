https://ria.ru/20210813/turtsiya-1745638515.html

Эрдоган объявил три провинции на севере Турции зоной стихийного бедствия

Эрдоган объявил три провинции на севере Турции зоной стихийного бедствия - РИА Новости, 13.08.2021

Эрдоган объявил три провинции на севере Турции зоной стихийного бедствия

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия три провинции на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T14:18

2021-08-13T14:18

2021-08-13T14:29

в мире

турция

синоп (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742420717_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_af9dfaf2d50e428f60dd0f6d308681a2.jpg

АНКАРА, 13 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия три провинции на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей.Ранее сообщалось, что число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 27."Мы объявляем три провинции – Синоп, Кастамону и Бартын – зоной стихийного бедствия. Мы сделаем все, что как можно быстрее привести все в порядок. Продолжаются работы по определению ущерба", - сказал Эрдоган, который находится в городе Бозкурт, больше всего пострадавшем от селя. Трансляция велась в его Twitter.Он добавил, что эвакуация населения из пострадавших районов завершена на 95%.Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1700 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.

турция

синоп (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наводнения и оползни: потоп на черноморском побережье Турции Наводнение, вызванное проливными дождями, произошло в провинциях Ризе и Артвин на северо-востоке Турции, в районе стихийного бедствия идут поисково-спасательные работы, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям республики в четверг. 2021-08-13T14:18 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, турция, видео, синоп (провинция)