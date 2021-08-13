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Эрдоган объявил три провинции на севере Турции зоной стихийного бедствия
Эрдоган объявил три провинции на севере Турции зоной стихийного бедствия - РИА Новости, 13.08.2021
Эрдоган объявил три провинции на севере Турции зоной стихийного бедствия
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия три провинции на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:18
2021-08-13T14:18
2021-08-13T14:29
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синоп (провинция)
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АНКАРА, 13 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия три провинции на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей.Ранее сообщалось, что число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 27."Мы объявляем три провинции – Синоп, Кастамону и Бартын – зоной стихийного бедствия. Мы сделаем все, что как можно быстрее привести все в порядок. Продолжаются работы по определению ущерба", - сказал Эрдоган, который находится в городе Бозкурт, больше всего пострадавшем от селя. Трансляция велась в его Twitter.Он добавил, что эвакуация населения из пострадавших районов завершена на 95%.Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1700 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.
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Наводнения и оползни: потоп на черноморском побережье Турции
Наводнение, вызванное проливными дождями, произошло в провинциях Ризе и Артвин на северо-востоке Турции, в районе стихийного бедствия идут поисково-спасательные работы, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям республики в четверг.
2021-08-13T14:18
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в мире, турция, видео, синоп (провинция)
14:18 13.08.2021 (обновлено: 14:29 13.08.2021)
Эрдоган объявил три провинции на севере Турции зоной стихийного бедствия
Президент Турции Эрдоган объявил три провинции на севере Турции зоной стихийного бедствия