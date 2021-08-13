https://ria.ru/20210813/tsvet-1744650237.html

Вернуть цвет: колорист раскрашивает черно-белые фотографии кораблей

Вернуть цвет: колорист раскрашивает черно-белые фотографии кораблей - РИА Новости, 13.08.2021

Вернуть цвет: колорист раскрашивает черно-белые фотографии кораблей

Идея раскрашивать черно-белые фотографии пришла колористу Александру Хулио после того, как его сын начал читать книги по истории. В одной из них рассказывалось... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T10:00

2021-08-13T10:00

2021-08-13T10:00

морская держава

кронштадт

варяг (крейсер)

российская империя

морская держава

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Идея раскрашивать черно-белые фотографии пришла колористу Александру Хулио после того, как его сын начал читать книги по истории. В одной из них рассказывалось о Русско-японской войне, и мальчика очень заинтересовали изображения кораблей.Чтобы помочь сыну разобраться в тонкостях судостроения, Александр решил добавить им цвета. Так у него появилось новое хобби.Время года и цвет моряПеред тем как превратить черно-белую фотографию в цветную, Александр долго изучает, как должны выглядеть корабль и природа вокруг, ведь его главная цель – раскрасить изображение максимально достоверно.Для этого колористу приходится не только искать историю создания фотографии, но и учитывать всевозможные факторы, которые могут влиять на цвет – от расположения солнца до географических координат.Второй этап – цвет самого корабля. Здесь колористу приходится серьезно изучать различные источники, например "Наставление по малярному делу в применении к окраске военных судов" автора Бирилева. Со временем он даже начал разбираться в том, какие краски использовали в Российской империи."В мирное время в зарубежных водах, например, наши корабли красились в белый цвет, трубы – в желтый, днище – в зеленый и красный – суриком. Внутренние воды – это черный цвет бортов и желтый цвет надстроек. Красивая картинка получалась", – поделился Александр.Он также добавил, что важно обращать внимание и на само изображение – к примеру, на фотографиях красный цвет зачастую выглядит темнее черного. Кроме того, он очень похож на зеленый, а еще краска имеет свойство желтеть, тускнеть и менять оттенок."Был такой нюанс: в эпоху романтических броненосцев, когда они были бело-желтые или черно-желтые, раструбы изнутри окрашивали киноварью – это такая яркая красная краска. А на фотографиях видно, что эти участки черные. И при изучении выяснилось, что у киновари есть такое свойство: на дневном свету она через какое-то время сильно темнеет", – рассказал Александр.Геометрические узоры как камуфляжПо словам колориста, после Русско-японской войны многие страны столкнулись с тем, что яркая краска делала корабли легкой мишенью для противника, поэтому появилась необходимость разработать новые стандарты скрытности.В Первую мировую войну в моду вошел кубизм и так называемый ослепляющий камуфляж. В какой-то момент все настолько вышло из-под контроля, что на кораблях начали изображать оптические иллюзии в виде геометрических фигур, к примеру пижамных полосок, которые должны были сбивать наводчикам понимание дистанции и размеров кораблей. Родоначальником этого был английский художник и морской офицер Норманом Уилкинсон."У меня есть одна фотография времен Первой мировой войны английского супердредноута. Он раскрашен таким образом, что первое время я думал, что это жена адмирала выиграла спор, в результате которого ему пришлось раскрасить в цвета женских нарядов. Там был и розовый, и желтый, коричневый, голубой, синий", – рассказал колорист.После появления радаров "боевой окрас" потерял актуальность, и все снова вернулось к серому цвету. Тем не менее во время Второй мировой войны у каждой страны было свое мнение о том, каким должен быть камуфляж.Чтобы изобразить судно с документальной точностью, Александру приходится каждый раз изучать много различных "наставлений" – так в прошлом называли современные брендбуки. Хотя и эти правила не всегда соблюдали.Помочь в этом могут картины маринистов Гриценко, Айвазовского, Боголюбова, Логарио, мемуары очевидцев или работы исследователей. К примеру, однажды колорист читал о том, как современники восхищались крейсером "Варяг", когда в 1901 году он только прибыл в Кронштадт."Только что построенный, он был похож на белоснежную яхту с ярко-зеленым днищем ниже ватерлинии", – рассказал Александр.Поиск сигнальных флагов и противники цветаКолорист выбирает фотографии, которые находятся в свободном доступе. Для этого он часто использует Библиотеку конгресса США, архивы или интернет-пространство, где ищет не только иностранные, но и русские корабли."Так как это не моя профессия, я свободен в своем выборе и имею такое счастье – выбирать фотографии, которые меня творчески цепляют. Это может быть интересный сюжет, который позволяет художественно выразить новые приемы", – поделился Александр.После выбора идеальной картинки начинается ретушь изображения, на которую может уходить до шести часов.Затем он начинает изучать историю создания снимка и подбирать подходящие цвета. Тем не менее случаются ситуации, когда найти информацию о корабле невозможно. Александр столкнулся с этим, когда пытался раскрасить сигнальные флаги."В социальной сети есть почитатели моих работ, одни из них – сотрудники музея крейсера "Олимпия" в Америке. Я им писал, говорю: "На ваших кораблях есть сигнальные флаги, не могу понять, какие". Они смотрели-смотрели и сказали, что тоже, к сожалению, не могут. Тогда пришлось включать фантазию художника", – отметил Александр.Он также добавил, что, несмотря на то что раскрашивание фотографий интересует многих людей, далеко не все считают это правильным. Противники колоризации объясняют свою позицию тем, что привыкли воспринимать только черно-белый сюжет.По словам Александра, они сравнивают это с прочтением книги, когда человек представляет героев сам, и ее аудиоисполнением, которое может не совпадать с уже придуманными образами. С этим колорист не согласен.Александр серьезно занимается своим хобби – ведет страницы в социальных сетях, общается с подписчиками. Раскрашивание кораблей приносит ему настоящее удовольствие."Ощущение, которое меня привлекло в колоризации, – это моментальное чувство, когда картинка перед тобой вдруг оживает. Ты смотришь на нее и думаешь: "Ух ты! Живая!". И это очень вдохновляет. Морская тематика для меня ближе всего – море, корабли... Я могу и лес рисовать, город, людей, машины, самолеты, но если выбирать, то я выберу морскую тематику", – заключил Александр.

https://ria.ru/20210422/ilich-1729272010.html

кронштадт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кронштадт, варяг (крейсер), российская империя, морская держава