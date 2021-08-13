https://ria.ru/20210813/tsifrovizatsiya-1745625508.html

Нижегородскую область признали регионом с высокой "цифровой зрелостью"

Нижегородскую область признали регионом с высокой "цифровой зрелостью" - РИА Новости, 13.08.2021

Нижегородскую область признали регионом с высокой "цифровой зрелостью"

Нижегородская область стала одним из девяти субъектов РФ с наиболее высоким уровнем достижения "цифровой зрелости", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T13:15

2021-08-13T13:15

2021-08-13T13:15

нижегородская область

экономика

нижегородская область

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

глеб никитин

цифровизация

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Нижегородская область стала одним из девяти субъектов РФ с наиболее высоким уровнем достижения "цифровой зрелости", сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующий рейтинг министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило 12 августа на форуме "Цифровая эволюция", который проходит в Калуге.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что Минцифры РФ отметило высокий уровень цифровизации в регионе в сфере здравоохранения, образования, госуправления, развития городской среды, транспорта и логистики."У Нижегородской области есть огромный потенциал для лидерства в сфере цифровизации и IT-отрасли. И федеральный рейтинг это подтверждает. У нас работает более тысячи высокотехнологичных компаний, в том числе десятки разработчиков, занимающихся проектами в области искусственного интеллекта. Мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе и входим в топ-10 регионов России по доле науки, IT и обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте", – цитирует пресс-служба слова Никитина.Он также напомнил, что для сокращения расходов малого бизнеса и поддержки IT-отрасли в декабре 2020 года в регионе был принят закон об установлении льготных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения. "Создание комфортных условий для высокотехнологичного бизнеса – это вклад не только в развитие экономики Нижегородской области, но и в целом в улучшение жизни жителей региона", – добавил Никитин.В рейтинге Минцифры РФ 85 регионов были разделены на три группы: с высоким (со значениями свыше 50%), со средним (от 25% до 50%) и низким значением "цифровой зрелости" (меньше 25%). Критериями оценки послужили численность региональных специалистов, использующих информационно-коммуникационные технологии, расходы на внедрение и использование цифровых решений организаций в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, энергетики, финансовых услуг, здравоохранения и государственного управления.Помимо Нижегородской области, лидерами рейтинга стали еще восемь регионов (без ранжирования): Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Липецкая и Московская области, Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В число регионов со средним уровнем "цифровой зрелости" попали 62 субъекта, с низким – 14.

https://ria.ru/20210810/tovarooborot-1745234076.html

https://ria.ru/20210723/proizvodstvo-1742607118.html

https://ria.ru/20210729/nizhniy-1743524234.html

нижегородская область

россия

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экономика, нижегородская область, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), глеб никитин, цифровизация, россия