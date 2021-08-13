Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20210813/tsifrovizatsiya-1745625508.html
Нижегородскую область признали регионом с высокой "цифровой зрелостью"
Нижегородскую область признали регионом с высокой "цифровой зрелостью" - РИА Новости, 13.08.2021
Нижегородскую область признали регионом с высокой "цифровой зрелостью"
Нижегородская область стала одним из девяти субъектов РФ с наиболее высоким уровнем достижения "цифровой зрелости", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T13:15
2021-08-13T13:15
нижегородская область
экономика
нижегородская область
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
глеб никитин
цифровизация
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156047/77/1560477771_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_332ad39951a135ce1d6188351ba1e92f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Нижегородская область стала одним из девяти субъектов РФ с наиболее высоким уровнем достижения "цифровой зрелости", сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующий рейтинг министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило 12 августа на форуме "Цифровая эволюция", который проходит в Калуге.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что Минцифры РФ отметило высокий уровень цифровизации в регионе в сфере здравоохранения, образования, госуправления, развития городской среды, транспорта и логистики."У Нижегородской области есть огромный потенциал для лидерства в сфере цифровизации и IT-отрасли. И федеральный рейтинг это подтверждает. У нас работает более тысячи высокотехнологичных компаний, в том числе десятки разработчиков, занимающихся проектами в области искусственного интеллекта. Мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе и входим в топ-10 регионов России по доле науки, IT и обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте", – цитирует пресс-служба слова Никитина.Он также напомнил, что для сокращения расходов малого бизнеса и поддержки IT-отрасли в декабре 2020 года в регионе был принят закон об установлении льготных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения. "Создание комфортных условий для высокотехнологичного бизнеса – это вклад не только в развитие экономики Нижегородской области, но и в целом в улучшение жизни жителей региона", – добавил Никитин.В рейтинге Минцифры РФ 85 регионов были разделены на три группы: с высоким (со значениями свыше 50%), со средним (от 25% до 50%) и низким значением "цифровой зрелости" (меньше 25%). Критериями оценки послужили численность региональных специалистов, использующих информационно-коммуникационные технологии, расходы на внедрение и использование цифровых решений организаций в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, энергетики, финансовых услуг, здравоохранения и государственного управления.Помимо Нижегородской области, лидерами рейтинга стали еще восемь регионов (без ранжирования): Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Липецкая и Московская области, Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В число регионов со средним уровнем "цифровой зрелости" попали 62 субъекта, с низким – 14.
https://ria.ru/20210810/tovarooborot-1745234076.html
https://ria.ru/20210723/proizvodstvo-1742607118.html
https://ria.ru/20210729/nizhniy-1743524234.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156047/77/1560477771_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_a626eb18d7857a355a4596cd4e18ef95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, нижегородская область, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), глеб никитин, цифровизация, россия
13:15 13.08.2021
 
Нижегородскую область признали регионом с высокой "цифровой зрелостью"

Глава Нижегородской области Никитин: Минцифры отметило высокий уровень цифровизации в регионе

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде
Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Нижегородская область стала одним из девяти субъектов РФ с наиболее высоким уровнем достижения "цифровой зрелости", сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующий рейтинг министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило 12 августа на форуме "Цифровая эволюция", который проходит в Калуге.
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 17:07Нижегородская область
Товарооборот Нижегородской области за первое полугодие увеличился на 22%
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что Минцифры РФ отметило высокий уровень цифровизации в регионе в сфере здравоохранения, образования, госуправления, развития городской среды, транспорта и логистики.
"У Нижегородской области есть огромный потенциал для лидерства в сфере цифровизации и IT-отрасли. И федеральный рейтинг это подтверждает. У нас работает более тысячи высокотехнологичных компаний, в том числе десятки разработчиков, занимающихся проектами в области искусственного интеллекта. Мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе и входим в топ-10 регионов России по доле науки, IT и обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 18:42Нижегородская область
Индекс промышленного производства в Нижегородской области превысил 114%
Он также напомнил, что для сокращения расходов малого бизнеса и поддержки IT-отрасли в декабре 2020 года в регионе был принят закон об установлении льготных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения. "Создание комфортных условий для высокотехнологичного бизнеса – это вклад не только в развитие экономики Нижегородской области, но и в целом в улучшение жизни жителей региона", – добавил Никитин.
В рейтинге Минцифры РФ 85 регионов были разделены на три группы: с высоким (со значениями свыше 50%), со средним (от 25% до 50%) и низким значением "цифровой зрелости" (меньше 25%). Критериями оценки послужили численность региональных специалистов, использующих информационно-коммуникационные технологии, расходы на внедрение и использование цифровых решений организаций в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, энергетики, финансовых услуг, здравоохранения и государственного управления.
Помимо Нижегородской области, лидерами рейтинга стали еще восемь регионов (без ранжирования): Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Липецкая и Московская области, Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В число регионов со средним уровнем "цифровой зрелости" попали 62 субъекта, с низким – 14.
Нижний Новгород, памятник Кузьме Минину и Дмитриевская башня Кремля - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 22:16Нижегородская область
В Нижегородской области выделят средства на расселение аварийного фонда
 
Нижегородская областьЭкономикаНижегородская областьМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Глеб НикитинЦифровизацияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана
06:55На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
Лента новостейМолния