https://ria.ru/20210813/tsaritsyno-1745607376.html
В музее-заповеднике "Царицыно" начался ремонт пешеходного моста
В музее-заповеднике "Царицыно" начался ремонт пешеходного моста - РИА Новости, 13.08.2021
В музее-заповеднике "Царицыно" начался ремонт пешеходного моста
Начался ремонт пешеходного моста в музее-заповеднике "Царицыно", завершить работы планируется до конца этого года, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:53
2021-08-13T11:53
2021-08-13T11:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741217260_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64d4eabe459c3feb52f83d4adb34027b.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Начался ремонт пешеходного моста в музее-заповеднике "Царицыно", завершить работы планируется до конца этого года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Начался ремонт пешеходного моста в музее-заповеднике "Царицыно". Уникальное гидротехническое сооружение – плотина с мостом – объект культурного наследия. Работы проходят под контролем департамента культурного наследия города Москвы", - говорится в сообщении.Планируется отремонтировать железобетонную плиту сооружения, заменить гидроизоляцию, чтобы ликвидировать протечки мостового полотна, восстановить гранитное мощение и облицовку моста."Для удобства посетителей парка ремонт проводим в два этапа – поочередно на каждой из сторон. Завершить работы планируем до конца этого года", - добавили в комплексе.
https://ria.ru/20210812/dubki-1745448253.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741217260_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_0fcec05a0c0f2aadfd983cda1326554b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
В музее-заповеднике "Царицыно" начался ремонт пешеходного моста
КГХ Москвы: начался ремонт пешеходного моста в музее-заповеднике "Царицыно"