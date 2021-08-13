https://ria.ru/20210813/tsaritsyno-1745607376.html

В музее-заповеднике "Царицыно" начался ремонт пешеходного моста

В музее-заповеднике "Царицыно" начался ремонт пешеходного моста - РИА Новости, 13.08.2021

В музее-заповеднике "Царицыно" начался ремонт пешеходного моста

Начался ремонт пешеходного моста в музее-заповеднике "Царицыно", завершить работы планируется до конца этого года, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T11:53

2021-08-13T11:53

2021-08-13T11:53

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Начался ремонт пешеходного моста в музее-заповеднике "Царицыно", завершить работы планируется до конца этого года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Начался ремонт пешеходного моста в музее-заповеднике "Царицыно". Уникальное гидротехническое сооружение – плотина с мостом – объект культурного наследия. Работы проходят под контролем департамента культурного наследия города Москвы", - говорится в сообщении.Планируется отремонтировать железобетонную плиту сооружения, заменить гидроизоляцию, чтобы ликвидировать протечки мостового полотна, восстановить гранитное мощение и облицовку моста."Для удобства посетителей парка ремонт проводим в два этапа – поочередно на каждой из сторон. Завершить работы планируем до конца этого года", - добавили в комплексе.

https://ria.ru/20210812/dubki-1745448253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы