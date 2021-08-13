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В музее-заповеднике "Царицыно" начался ремонт пешеходного моста
В музее-заповеднике "Царицыно" начался ремонт пешеходного моста - РИА Новости, 13.08.2021
В музее-заповеднике "Царицыно" начался ремонт пешеходного моста
Начался ремонт пешеходного моста в музее-заповеднике "Царицыно", завершить работы планируется до конца этого года, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:53
2021-08-13T11:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Начался ремонт пешеходного моста в музее-заповеднике "Царицыно", завершить работы планируется до конца этого года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Начался ремонт пешеходного моста в музее-заповеднике "Царицыно". Уникальное гидротехническое сооружение – плотина с мостом – объект культурного наследия. Работы проходят под контролем департамента культурного наследия города Москвы", - говорится в сообщении.Планируется отремонтировать железобетонную плиту сооружения, заменить гидроизоляцию, чтобы ликвидировать протечки мостового полотна, восстановить гранитное мощение и облицовку моста."Для удобства посетителей парка ремонт проводим в два этапа – поочередно на каждой из сторон. Завершить работы планируем до конца этого года", - добавили в комплексе.
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москва, городское хозяйство москвы
11:53 13.08.2021
 
В музее-заповеднике "Царицыно" начался ремонт пешеходного моста

КГХ Москвы: начался ремонт пешеходного моста в музее-заповеднике "Царицыно"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие в музее-заповеднике "Царицыно"
Отдыхающие в музее-заповеднике Царицыно - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Начался ремонт пешеходного моста в музее-заповеднике "Царицыно", завершить работы планируется до конца этого года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Начался ремонт пешеходного моста в музее-заповеднике "Царицыно". Уникальное гидротехническое сооружение – плотина с мостом – объект культурного наследия. Работы проходят под контролем департамента культурного наследия города Москвы", - говорится в сообщении.
Планируется отремонтировать железобетонную плиту сооружения, заменить гидроизоляцию, чтобы ликвидировать протечки мостового полотна, восстановить гранитное мощение и облицовку моста.
"Для удобства посетителей парка ремонт проводим в два этапа – поочередно на каждой из сторон. Завершить работы планируем до конца этого года", - добавили в комплексе.
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