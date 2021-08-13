https://ria.ru/20210813/toplivo-1745575102.html

В Минэнерго заявили о полноценном обеспечении России топливом

В Минэнерго заявили о полноценном обеспечении России топливом - РИА Новости, 13.08.2021

В Минэнерго заявили о полноценном обеспечении России топливом

Производства нефтепродуктов на российских предприятиях достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса на топливо, заявил глава министерства энергетики РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T08:47

2021-08-13T08:47

2021-08-13T08:47

экономика

сургутнефтегаз

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

николай шульгинов

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Производства нефтепродуктов на российских предприятиях достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса на топливо, заявил глава министерства энергетики Николай Шульгинов, слова которого приводятся в совместном заявлении Минэнерго и ФАС."Производства нефтепродуктов на заводах достаточно для полного удовлетворения текущего спроса на топливо с учетом смещения графика ремонта на Рязанской НХК, переориентации части экспорта бензина Киришского НПЗ ПАО "Сургутнефтегаз" на внутренний рынок по рекомендациям Минэнерго России и ФАС России, а также существенного превышения всеми производителями минимальной величины реализации моторного топлива на бирже", - сказал он."Дополнительно нефтяные компании начали выполнять рекомендации штаба Минэнерго России по использованию запасов бензина и дизельного топлива с нефтебаз для отгрузки на внутренний рынок, поскольку текущий уровень запасов топлива находится на достаточно высоком для данного сезона уровне", - добавил министр.

https://ria.ru/20210813/pereprodazha-1745573380.html

россия

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2021

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экономика, сургутнефтегаз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), николай шульгинов, цены на нефть, россия