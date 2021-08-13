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В МВД Белоруссии рассказали об охране Тихановской во время выборов
В МВД Белоруссии рассказали об охране Тихановской во время выборов - РИА Новости, 13.08.2021
В МВД Белоруссии рассказали об охране Тихановской во время выборов
Сотрудники главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии занимались вопросами безопасности Светланы Тихановской во время ее... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T15:04
2021-08-13T15:09
в мире
сша
белоруссия
александр лукашенко
кгб белоруссии
мвд белоруссии
светлана тихановская
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Сотрудники главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии занимались вопросами безопасности Светланы Тихановской во время ее участия в президентской кампании, сообщил заместитель министра внутренних дел Белоруссии и командующий внутренними войсками Николай Карпенков."Мы готовились к различным провокациям. Я был начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Мне было поручено обеспечить безопасность Тихановской. И у нас большое количество сотрудников работало по обеспечению её безопасности. Когда она выезжала на свои митинги, когда она выезжала на встречи, мы сопровождали и контролировали. У нас работало до 20 оперативных экипажей, это порядка, получается, человек 40, а иногда и 80, для того чтобы упредить любых террористов, экстремистов, провокаторов, которые могли бы, в принципе, совершить вот эти вот действия и потом скомпрометировать действующую власть", - рассказал Карпенков в интервью RT.По его словам, также "работали снайперы от подразделения специального назначения МВД", оперативно обеспечивая защиту тех людей, с которыми ничего не должно было произойти.В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20210811/protasevich-1745407115.html
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в мире, сша, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии, мвд белоруссии, светлана тихановская
15:04 13.08.2021 (обновлено: 15:09 13.08.2021)
 
В МВД Белоруссии рассказали об охране Тихановской во время выборов

В МВД Белоруссии рассказали об охране Тихановской снайперами во время президентской кампании

© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская в Нью-Йорке
Светлана Тихановская в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© AP Photo / Robert Bumsted
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Сотрудники главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии занимались вопросами безопасности Светланы Тихановской во время ее участия в президентской кампании, сообщил заместитель министра внутренних дел Белоруссии и командующий внутренними войсками Николай Карпенков.
"Мы готовились к различным провокациям. Я был начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Мне было поручено обеспечить безопасность Тихановской. И у нас большое количество сотрудников работало по обеспечению её безопасности. Когда она выезжала на свои митинги, когда она выезжала на встречи, мы сопровождали и контролировали. У нас работало до 20 оперативных экипажей, это порядка, получается, человек 40, а иногда и 80, для того чтобы упредить любых террористов, экстремистов, провокаторов, которые могли бы, в принципе, совершить вот эти вот действия и потом скомпрометировать действующую власть", - рассказал Карпенков в интервью RT.
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По его словам, также "работали снайперы от подразделения специального назначения МВД", оперативно обеспечивая защиту тех людей, с которыми ничего не должно было произойти.
В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
 
В миреСШАБелоруссияАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииМВД БелоруссииСветлана Тихановская
 
 
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