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В Москве отменили требование об измерении температуры во время рабочего дня
В Москве отменили требование об измерении температуры во время рабочего дня - РИА Новости, 13.08.2021
В Москве отменили требование об измерении температуры во время рабочего дня
Требования о проведении термометрии каждые 4 часа в течение рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 отменяются в Москве с пятницы,... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T10:15
2021-08-13T10:15
2021-08-13T10:25
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Требования о проведении термометрии каждые 4 часа в течение рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 отменяются в Москве с пятницы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.Мэр отметил, что работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и ни в коем случае не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ."В то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые 4 часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней)", - говорится в сообщении мэра.
https://ria.ru/20210813/moskva-1745583259.html
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общество, москва, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:15 13.08.2021 (обновлено: 10:25 13.08.2021)
В Москве отменили требование об измерении температуры во время рабочего дня
Мэр Москвы Собянин отменил требование о термометрии каждые четыре часа во время рабочего дня