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https://ria.ru/20210813/termometriya-1745585479.html
В Москве отменили требование об измерении температуры во время рабочего дня
В Москве отменили требование об измерении температуры во время рабочего дня - РИА Новости, 13.08.2021
В Москве отменили требование об измерении температуры во время рабочего дня
Требования о проведении термометрии каждые 4 часа в течение рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 отменяются в Москве с пятницы,... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T10:15
2021-08-13T10:25
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Требования о проведении термометрии каждые 4 часа в течение рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 отменяются в Москве с пятницы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.Мэр отметил, что работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и ни в коем случае не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ."В то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые 4 часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней)", - говорится в сообщении мэра.
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общество, москва, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:15 13.08.2021 (обновлено: 10:25 13.08.2021)
 
В Москве отменили требование об измерении температуры во время рабочего дня

Мэр Москвы Собянин отменил требование о термометрии каждые четыре часа во время рабочего дня

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИзмерение температуры тела
Измерение температуры тела - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Требования о проведении термометрии каждые 4 часа в течение рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 отменяются в Москве с пятницы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Мэр отметил, что работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и ни в коем случае не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ.
"В то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые 4 часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней)", - говорится в сообщении мэра.
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