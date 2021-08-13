https://ria.ru/20210813/termometriya-1745585479.html

В Москве отменили требование об измерении температуры во время рабочего дня

В Москве отменили требование об измерении температуры во время рабочего дня - РИА Новости, 13.08.2021

В Москве отменили требование об измерении температуры во время рабочего дня

Требования о проведении термометрии каждые 4 часа в течение рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 отменяются в Москве с пятницы,... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T10:15

2021-08-13T10:15

2021-08-13T10:25

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Требования о проведении термометрии каждые 4 часа в течение рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 отменяются в Москве с пятницы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.Мэр отметил, что работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и ни в коем случае не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ."В то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые 4 часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней)", - говорится в сообщении мэра.

https://ria.ru/20210813/moskva-1745583259.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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