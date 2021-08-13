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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210813/tekhnika-1745670313.html
Ярославский губернатор вручил ключи от новой техники школам и больницам
Ярославский губернатор вручил ключи от новой техники школам и больницам - РИА Новости, 13.08.2021
Ярославский губернатор вручил ключи от новой техники школам и больницам
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в пятницу передал ключи от новой техники медицинским организациям, школам и службе лесной охраны региона,... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T17:09
2021-08-13T17:09
ярославская область
общество
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ярославская область
ярославский район
дмитрий миронов
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в пятницу передал ключи от новой техники медицинским организациям, школам и службе лесной охраны региона, сообщает областное правительство.Мероприятие прошло на Советской площади в Ярославле.По его словам, в целом по программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая будет реализована в Ярославской области с 2021 по 2025 год, предусмотрено выделение более 5 миллиардов рублей. Помимо обновления автотранспортного парка, правительство региона будет закупать новое медицинское оборудование, выполнять ремонт и строительство помещений лечебных организаций, подчеркнул глава региона.Правительство области информирует, что следующая партия автомобилей для медучреждений поступит в регион в конце этого года. Это будут внедорожники "УАЗ Патриот", машины "Лада Веста" и автомобили скорой помощи "ГАЗ Некст".Обновляется и автопарк образовательных учреждений, отмечается в сообщении. Четыре новых машины марки "ПАЗ" заменят автобусы с высокой степенью техизноса в школах Борисоглебского, Ростовского, Ярославского районов, а также в Угличе. В предстоящем учебном году в 17 муниципальных образованиях области доставку школьников будут осуществлять 242 автобуса, которые обеспечат перевозку свыше 8 тысяч детей."Сегодня очередная партия новой лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования также передана областному госучреждению "Лесная охрана". Масштабное обновление материально-технической базы отрасли проводится благодаря нацпроекту "Экология". С начала года приобретено 43 единицы техники и оборудования на общую сумму 44,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210810/vaktsinatsiya-1745255800.html
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общество, ярославль, ярославская область, ярославский район, дмитрий миронов, россия
17:09 13.08.2021
 
Ярославский губернатор вручил ключи от новой техники школам и больницам

Глава Ярославской области Миронов вручил ключи от новой техники школам и больницам

© Фото : портал органов власти Ярославской областиГубернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Фото : портал органов власти Ярославской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в пятницу передал ключи от новой техники медицинским организациям, школам и службе лесной охраны региона, сообщает областное правительство.
Мероприятие прошло на Советской площади в Ярославле.
"Четырнадцать центральных районных больниц получат новые пассажирские микроавтобусы, с помощью которых жителей отдаленных населенных пунктов будут обеспечивать медицинской помощью и лекарственными препаратами. Всего в 2021 году в регион поступят 129 автомобилей на общую сумму около 217 миллионов рублей", - сказал Миронов.
По его словам, в целом по программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая будет реализована в Ярославской области с 2021 по 2025 год, предусмотрено выделение более 5 миллиардов рублей. Помимо обновления автотранспортного парка, правительство региона будет закупать новое медицинское оборудование, выполнять ремонт и строительство помещений лечебных организаций, подчеркнул глава региона.
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Обновляется и автопарк образовательных учреждений, отмечается в сообщении. Четыре новых машины марки "ПАЗ" заменят автобусы с высокой степенью техизноса в школах Борисоглебского, Ростовского, Ярославского районов, а также в Угличе. В предстоящем учебном году в 17 муниципальных образованиях области доставку школьников будут осуществлять 242 автобуса, которые обеспечат перевозку свыше 8 тысяч детей.
"Сегодня очередная партия новой лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования также передана областному госучреждению "Лесная охрана". Масштабное обновление материально-технической базы отрасли проводится благодаря нацпроекту "Экология". С начала года приобретено 43 единицы техники и оборудования на общую сумму 44,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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Ярославская областьОбществоЯрославльЯрославская областьЯрославский районДмитрий МироновРоссия
 
 
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