https://ria.ru/20210813/tekhnika-1745670313.html

Ярославский губернатор вручил ключи от новой техники школам и больницам

Ярославский губернатор вручил ключи от новой техники школам и больницам - РИА Новости, 13.08.2021

Ярославский губернатор вручил ключи от новой техники школам и больницам

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в пятницу передал ключи от новой техники медицинским организациям, школам и службе лесной охраны региона,... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T17:09

2021-08-13T17:09

2021-08-13T17:09

ярославская область

общество

ярославль

ярославская область

ярославский район

дмитрий миронов

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в пятницу передал ключи от новой техники медицинским организациям, школам и службе лесной охраны региона, сообщает областное правительство.Мероприятие прошло на Советской площади в Ярославле.По его словам, в целом по программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая будет реализована в Ярославской области с 2021 по 2025 год, предусмотрено выделение более 5 миллиардов рублей. Помимо обновления автотранспортного парка, правительство региона будет закупать новое медицинское оборудование, выполнять ремонт и строительство помещений лечебных организаций, подчеркнул глава региона.Правительство области информирует, что следующая партия автомобилей для медучреждений поступит в регион в конце этого года. Это будут внедорожники "УАЗ Патриот", машины "Лада Веста" и автомобили скорой помощи "ГАЗ Некст".Обновляется и автопарк образовательных учреждений, отмечается в сообщении. Четыре новых машины марки "ПАЗ" заменят автобусы с высокой степенью техизноса в школах Борисоглебского, Ростовского, Ярославского районов, а также в Угличе. В предстоящем учебном году в 17 муниципальных образованиях области доставку школьников будут осуществлять 242 автобуса, которые обеспечат перевозку свыше 8 тысяч детей."Сегодня очередная партия новой лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования также передана областному госучреждению "Лесная охрана". Масштабное обновление материально-технической базы отрасли проводится благодаря нацпроекту "Экология". С начала года приобретено 43 единицы техники и оборудования на общую сумму 44,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210810/vaktsinatsiya-1745255800.html

https://ria.ru/20210810/turizm-1745244762.html

ярославль

ярославская область

ярославский район

россия

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общество, ярославль, ярославская область, ярославский район, дмитрий миронов, россия