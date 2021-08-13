Ярославский губернатор вручил ключи от новой техники школам и больницам
Глава Ярославской области Миронов вручил ключи от новой техники школам и больницам
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в пятницу передал ключи от новой техники медицинским организациям, школам и службе лесной охраны региона, сообщает областное правительство.
Мероприятие прошло на Советской площади в Ярославле.
"Четырнадцать центральных районных больниц получат новые пассажирские микроавтобусы, с помощью которых жителей отдаленных населенных пунктов будут обеспечивать медицинской помощью и лекарственными препаратами. Всего в 2021 году в регион поступят 129 автомобилей на общую сумму около 217 миллионов рублей", - сказал Миронов.
По его словам, в целом по программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая будет реализована в Ярославской области с 2021 по 2025 год, предусмотрено выделение более 5 миллиардов рублей. Помимо обновления автотранспортного парка, правительство региона будет закупать новое медицинское оборудование, выполнять ремонт и строительство помещений лечебных организаций, подчеркнул глава региона.
Обновляется и автопарк образовательных учреждений, отмечается в сообщении. Четыре новых машины марки "ПАЗ" заменят автобусы с высокой степенью техизноса в школах Борисоглебского, Ростовского, Ярославского районов, а также в Угличе. В предстоящем учебном году в 17 муниципальных образованиях области доставку школьников будут осуществлять 242 автобуса, которые обеспечат перевозку свыше 8 тысяч детей.
"Сегодня очередная партия новой лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования также передана областному госучреждению "Лесная охрана". Масштабное обновление материально-технической базы отрасли проводится благодаря нацпроекту "Экология". С начала года приобретено 43 единицы техники и оборудования на общую сумму 44,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.