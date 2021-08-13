10:34 13.08.2021 (обновлено: 12:57 13.08.2021)
В МИД оценили шансы талибов на захват столицы Афганистана
Представитель МИД России Кабулов: взятие Кандагара талибами не открывает дорогу на Кабул
Боевики "Талибана"* в Кандагаре. 13 августа 2021
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Взятие Кандагара талибами не означает, что они готовы захватить столицу Афганистана, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Взятие Кандагара ничего не открывает", — сказал Кабулов, отвечая на вопрос, означает ли захват Кандагара, второго по величине города Афганистана, что для талибов открыта дорога на столицу.
По словам дипломата, мирные переговоры в Афганистане "будут так или иначе", поскольку "талибы не в состоянии и не взяли пока Кабул".
Ранее посольство России в Кабуле заявило РИА Новости, что эвакуация дипперсонала пока не планируется, а охрана дипмиссии должным образом усилена.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД России назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул.
* Террористическая организация, запрещенная в России.