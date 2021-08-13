https://ria.ru/20210813/svyaschennik-1745622781.html
В Латвии за антипрививочную агитацию отстранили католического священника
В Латвии за антипрививочную агитацию отстранили католического священника - РИА Новости, 13.08.2021
В Латвии за антипрививочную агитацию отстранили католического священника
Священнослужитель Латвийской Римско-католической церкви был отстранен от исполнения своих обязанностей в связи с активной антипрививочной агитацией, рассказал... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T13:03
2021-08-13T13:03
2021-08-13T13:06
религия
латвия
здоровье - общество
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/100973/63/1009736380_0:109:2781:1673_1920x0_80_0_0_e6f77eeaecf4fd3e31fbb4f69d347d2a.jpg
РИГА, 13 авг – РИА Новости. Священнослужитель Латвийской Римско-католической церкви был отстранен от исполнения своих обязанностей в связи с активной антипрививочной агитацией, рассказал журналистам в пятницу архиепископ Рижский Збигнев Станкевич.Он добавил, что еще один священник получил за такую деятельность строгое предупреждение."Один священнослужитель был отстранен от исполнения своих обязанностей в связи с активной антипрививочной агитацией, еще один получил строгое предупреждение", - сказал Станкевич.По его словам, подобное поведение священослужителей недопустимо."Недопустимо проповедовать против вакцинации с кафедры. Как только кто-то действует вопреки принципам церкви, с ним начинается работа, вплоть до отстранения, если он не исправится", - сказал архиепископ.По его словам, люди тянутся к популистским аргументам, но католическая церковь выступает за то, чтобы люди руководствовались здравым смыслом. "Тем, кто активно зацикливается на теориях заговора, не хватает здравого смысла", - сказал Станкевич.В Латвии за сутки зафиксировано более 100 случаев заражения COVID-19.
https://ria.ru/20210809/ubiystvo-1745046747.html
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/100973/63/1009736380_203:0:2576:1780_1920x0_80_0_0_055a7ec2e42572f3039844b5ff4fa094.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, здоровье - общество, религия
РИГА, 13 авг – РИА Новости. Священнослужитель Латвийской Римско-католической церкви был отстранен от исполнения своих обязанностей в связи с активной антипрививочной агитацией, рассказал журналистам в пятницу архиепископ Рижский Збигнев Станкевич.
Он добавил, что еще один священник получил за такую деятельность строгое предупреждение.
"Один священнослужитель был отстранен от исполнения своих обязанностей в связи с активной антипрививочной агитацией, еще один получил строгое предупреждение", - сказал Станкевич.
По его словам, подобное поведение священослужителей недопустимо.
"Недопустимо проповедовать против вакцинации с кафедры. Как только кто-то действует вопреки принципам церкви, с ним начинается работа, вплоть до отстранения, если он не исправится", - сказал архиепископ.
По его словам, люди тянутся к популистским аргументам, но католическая церковь выступает за то, чтобы люди руководствовались здравым смыслом. "Тем, кто активно зацикливается на теориях заговора, не хватает здравого смысла", - сказал Станкевич.
В Латвии
за сутки зафиксировано более 100 случаев заражения COVID-19.