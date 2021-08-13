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Религия
https://ria.ru/20210813/svyaschennik-1745622781.html
В Латвии за антипрививочную агитацию отстранили католического священника
В Латвии за антипрививочную агитацию отстранили католического священника - РИА Новости, 13.08.2021
В Латвии за антипрививочную агитацию отстранили католического священника
Священнослужитель Латвийской Римско-католической церкви был отстранен от исполнения своих обязанностей в связи с активной антипрививочной агитацией, рассказал... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T13:03
2021-08-13T13:06
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РИГА, 13 авг – РИА Новости. Священнослужитель Латвийской Римско-католической церкви был отстранен от исполнения своих обязанностей в связи с активной антипрививочной агитацией, рассказал журналистам в пятницу архиепископ Рижский Збигнев Станкевич.Он добавил, что еще один священник получил за такую деятельность строгое предупреждение."Один священнослужитель был отстранен от исполнения своих обязанностей в связи с активной антипрививочной агитацией, еще один получил строгое предупреждение", - сказал Станкевич.По его словам, подобное поведение священослужителей недопустимо."Недопустимо проповедовать против вакцинации с кафедры. Как только кто-то действует вопреки принципам церкви, с ним начинается работа, вплоть до отстранения, если он не исправится", - сказал архиепископ.По его словам, люди тянутся к популистским аргументам, но католическая церковь выступает за то, чтобы люди руководствовались здравым смыслом. "Тем, кто активно зацикливается на теориях заговора, не хватает здравого смысла", - сказал Станкевич.В Латвии за сутки зафиксировано более 100 случаев заражения COVID-19.
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латвия, здоровье - общество, религия
13:03 13.08.2021 (обновлено: 13:06 13.08.2021)
 

В Латвии за антипрививочную агитацию отстранили католического священника

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКатолический священник
Католический священник - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РИГА, 13 авг – РИА Новости. Священнослужитель Латвийской Римско-католической церкви был отстранен от исполнения своих обязанностей в связи с активной антипрививочной агитацией, рассказал журналистам в пятницу архиепископ Рижский Збигнев Станкевич.
Он добавил, что еще один священник получил за такую деятельность строгое предупреждение.
"Один священнослужитель был отстранен от исполнения своих обязанностей в связи с активной антипрививочной агитацией, еще один получил строгое предупреждение", - сказал Станкевич.
По его словам, подобное поведение священослужителей недопустимо.
"Недопустимо проповедовать против вакцинации с кафедры. Как только кто-то действует вопреки принципам церкви, с ним начинается работа, вплоть до отстранения, если он не исправится", - сказал архиепископ.
По его словам, люди тянутся к популистским аргументам, но католическая церковь выступает за то, чтобы люди руководствовались здравым смыслом. "Тем, кто активно зацикливается на теориях заговора, не хватает здравого смысла", - сказал Станкевич.
В Латвии за сутки зафиксировано более 100 случаев заражения COVID-19.
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