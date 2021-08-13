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В Латвии за антипрививочную агитацию отстранили католического священника

В Латвии за антипрививочную агитацию отстранили католического священника - РИА Новости, 13.08.2021

В Латвии за антипрививочную агитацию отстранили католического священника

Священнослужитель Латвийской Римско-католической церкви был отстранен от исполнения своих обязанностей в связи с активной антипрививочной агитацией, рассказал... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T13:03

2021-08-13T13:03

2021-08-13T13:06

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РИГА, 13 авг – РИА Новости. Священнослужитель Латвийской Римско-католической церкви был отстранен от исполнения своих обязанностей в связи с активной антипрививочной агитацией, рассказал журналистам в пятницу архиепископ Рижский Збигнев Станкевич.Он добавил, что еще один священник получил за такую деятельность строгое предупреждение."Один священнослужитель был отстранен от исполнения своих обязанностей в связи с активной антипрививочной агитацией, еще один получил строгое предупреждение", - сказал Станкевич.По его словам, подобное поведение священослужителей недопустимо."Недопустимо проповедовать против вакцинации с кафедры. Как только кто-то действует вопреки принципам церкви, с ним начинается работа, вплоть до отстранения, если он не исправится", - сказал архиепископ.По его словам, люди тянутся к популистским аргументам, но католическая церковь выступает за то, чтобы люди руководствовались здравым смыслом. "Тем, кто активно зацикливается на теориях заговора, не хватает здравого смысла", - сказал Станкевич.В Латвии за сутки зафиксировано более 100 случаев заражения COVID-19.

https://ria.ru/20210809/ubiystvo-1745046747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латвия, здоровье - общество, религия