https://ria.ru/20210813/subsidii-1745671847.html

Ставрополье выделит 25 млн рублей на субсидии птицефабрикам

Ставрополье выделит 25 млн рублей на субсидии птицефабрикам - РИА Новости, 13.08.2021

Ставрополье выделит 25 млн рублей на субсидии птицефабрикам

Правительство Ставропольского края в текущем году направит 25 миллионов рублей на выплату субсидий птицефабрикам на реализацию куриных яиц, сообщил краевой... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T17:19

2021-08-13T17:19

2021-08-13T17:19

ставропольский край

ставропольский край

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СТАВРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Правительство Ставропольского края в текущем году направит 25 миллионов рублей на выплату субсидий птицефабрикам на реализацию куриных яиц, сообщил краевой Минсельхоз.Выплаты субсидий из региональной казны на возмещение части затрат за реализованные объемы куриных пищевых яиц в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" начнутся в четвертом квартале."На текущий год в краевом бюджете на эти цели предусмотрено 25 миллионов рублей. В настоящий момент разрабатывается проект постановления правительства Ставропольского края "Об утверждении порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат за реализованные объемы куриных пищевых яиц", - приводятся в сообщении слова замминистра сельского хозяйства региона Алексея Крисана.Он отметил, что постановлением будут определены категории получателей и механизм предоставления субсидий на возмещение части затрат на корма, электроэнергию, зоотехническое и ветеринарное обслуживание, оплату труда сотрудников птицефабрик, направленных на производство и реализацию куриных яиц в период наибольшего снижения спроса на продукцию - во втором и третьем кварталах.По данным Минсельхоза региона, производством пищевых куриных яиц на Ставрополье занимаются четыре птицефабрики, которые в прошлом году выпустили 775,7 миллиона штук яиц. За первое полугодие 2021 года птицефабрики продали 443,7 миллиона штук яиц, что на 29,4% выше аналогичного периода прошлого года.В ведомстве добавили, что в настоящее время реализуется инвестпроект развития и расширения птицефабрики в селе Преображенское Буденновского округа стоимостью более 2 миллиардов рублей, который позволит создать 159 новых рабочих мест и содержать до 760 тысяч кур-несушек и 240 тысяч яичного молодняка.

https://ria.ru/20210806/vinogradniki-1744700157.html

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ставропольский край