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"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского
"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского - РИА Новости, 13.08.2021
"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского
Бывший депутат Верховный Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" выступил с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского, за которого он... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T05:23
2021-08-13T05:23
в мире
украина
сша
владимир зеленский
верховная рада украины
евгений мураев
алексей резников
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"Абсолютно лживый": на Украине заявили о стыде за Зеленского
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховный Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" выступил с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского, за которого он испытывает "испанский стыд".В частности, политик осудил украинского лидера за отсутствие реакции на призыв вице-премьера по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексея Резникова развернуть на территории страны силы противовоздушной обороны США.Экс-депутат Рады признался, что считает Зеленского "малодушным, абсолютно лживым, недальновидным человеком", который "продолжает играть роль".Мураев заключил, что Зеленскому удалось прийти к власти за счет спекуляции на чувствах украинцев. По мнению политика, избрание его президентом стало успехом "самой гениальной" избирательной компании.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, верховная рада украины, евгений мураев, алексей резников
05:23 13.08.2021
 
"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского

Экс-депутат Рады Мураев заявил, что испытывает "испанский стыд" за президента Украины Зеленского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховный Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" выступил с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского, за которого он испытывает "испанский стыд".
В частности, политик осудил украинского лидера за отсутствие реакции на призыв вице-премьера по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексея Резникова развернуть на территории страны силы противовоздушной обороны США.

"Он (Зеленский. — Прим. ред.) обещал, что, если через год не решит проблему конфликта на востоке страны, этим будет заниматься кто-то другой. Прошло два года, и война продолжается. Судя по тому, что я слышу, Украина из нейтрального государства может стать передовой", — отметил Мураев.

Экс-депутат Рады признался, что считает Зеленского "малодушным, абсолютно лживым, недальновидным человеком", который "продолжает играть роль".

"Он наплевал в души миллионам людей, узурпировал власть, парализовал работу независимых вертикалей власти в угоду своему рейтингу", — пояснил политик.

Мураев заключил, что Зеленскому удалось прийти к власти за счет спекуляции на чувствах украинцев. По мнению политика, избрание его президентом стало успехом "самой гениальной" избирательной компании.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
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В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныЕвгений МураевАлексей Резников
 
 
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