"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского
Экс-депутат Рады Мураев заявил, что испытывает "испанский стыд" за президента Украины Зеленского
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховный Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" выступил с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского, за которого он испытывает "испанский стыд".
В частности, политик осудил украинского лидера за отсутствие реакции на призыв вице-премьера по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексея Резникова развернуть на территории страны силы противовоздушной обороны США.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) обещал, что, если через год не решит проблему конфликта на востоке страны, этим будет заниматься кто-то другой. Прошло два года, и война продолжается. Судя по тому, что я слышу, Украина из нейтрального государства может стать передовой", — отметил Мураев.
Экс-депутат Рады признался, что считает Зеленского "малодушным, абсолютно лживым, недальновидным человеком", который "продолжает играть роль".
"Он наплевал в души миллионам людей, узурпировал власть, парализовал работу независимых вертикалей власти в угоду своему рейтингу", — пояснил политик.
Мураев заключил, что Зеленскому удалось прийти к власти за счет спекуляции на чувствах украинцев. По мнению политика, избрание его президентом стало успехом "самой гениальной" избирательной компании.
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