https://ria.ru/20210813/styd-1745569235.html

"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского

"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского - РИА Новости, 13.08.2021

"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского

Бывший депутат Верховный Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" выступил с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского, за которого он... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T05:23

2021-08-13T05:23

2021-08-13T05:23

в мире

украина

сша

владимир зеленский

верховная рада украины

евгений мураев

алексей резников

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"Абсолютно лживый": на Украине заявили о стыде за Зеленского

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховный Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" выступил с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского, за которого он испытывает "испанский стыд".В частности, политик осудил украинского лидера за отсутствие реакции на призыв вице-премьера по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексея Резникова развернуть на территории страны силы противовоздушной обороны США.Экс-депутат Рады признался, что считает Зеленского "малодушным, абсолютно лживым, недальновидным человеком", который "продолжает играть роль".Мураев заключил, что Зеленскому удалось прийти к власти за счет спекуляции на чувствах украинцев. По мнению политика, избрание его президентом стало успехом "самой гениальной" избирательной компании.

https://ria.ru/20210808/zelenskiy-1744853790.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, верховная рада украины, евгений мураев, алексей резников