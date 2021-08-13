https://ria.ru/20210813/strakhovka-1745573942.html

Семьям погибших при падении Ми-8 выплатят по два миллиона рублей

Семьям погибших при падении Ми-8 выплатят по два миллиона рублей - РИА Новости, 13.08.2021

Семьям погибших при падении Ми-8 выплатят по два миллиона рублей

Страховая компания "Витязь-Аэро" выплатит компенсации семьям погибших и пострадавшим при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщает правительство Камчатского РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T08:33

2021-08-13T08:33

2021-08-13T09:34

происшествия

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

камчатский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг — РИА Новости. Страховая компания "Витязь-Аэро" выплатит компенсации семьям погибших и пострадавшим при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщает правительство Камчатского края."Все авиаперелеты, которые осуществляет компания "Витязь-Аэро", в обязательном порядке подлежат страхованию. Кроме того, в настоящее время руководством "Витязь-Аэро" прорабатывается вопрос о размере компенсационных выплат пострадавшим и семьям погибших от нашей компании", — заявил исполнительный директор компании Дмитрий Черных.Родные погибших пассажиров получат по два миллиона 25 тысяч рублей, семья погибшего члена экипажа — два миллиона, столько же выплатят пострадавшим.Черных отметил, что компания находится на связи с МЧС и психологами, которые работают с родственниками пассажиров. Вертолет Ми-8 накануне утром упал в Курильское озеро на юге Камчатки и затонул на глубине примерно 145 метров. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди основных версий крушения — плохая погода и ошибка пилотирования.

https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745436316.html

https://ria.ru/20210812/vertolet-1745425060.html

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