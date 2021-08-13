08:33 13.08.2021 (обновлено: 09:34 13.08.2021)
Семьям погибших при падении Ми-8 выплатят по два миллиона рублей
Власти: страховщики выплатят семьям погибших при падении Ми-8 на Камчатке по два миллиона рублей
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8Т доставил в Петропавловск-Камчатский пострадавших при падении вертолета Ми-8 на Камчатке
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг — РИА Новости. Страховая компания "Витязь-Аэро" выплатит компенсации семьям погибших и пострадавшим при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщает правительство Камчатского края.
"Все авиаперелеты, которые осуществляет компания "Витязь-Аэро", в обязательном порядке подлежат страхованию. Кроме того, в настоящее время руководством "Витязь-Аэро" прорабатывается вопрос о размере компенсационных выплат пострадавшим и семьям погибших от нашей компании", — заявил исполнительный директор компании Дмитрий Черных.
Родные погибших пассажиров получат по два миллиона 25 тысяч рублей, семья погибшего члена экипажа — два миллиона, столько же выплатят пострадавшим.
Черных отметил, что компания находится на связи с МЧС и психологами, которые работают с родственниками пассажиров.
"Витязь-Аэро" готов предоставить помощь по доставке на Камчатку, на Курильское озеро, а также по размещению родственников потерпевших. При необходимости также будет оплачено лечение пострадавших", — добавил он.
Вертолет Ми-8 накануне утром упал в Курильское озеро на юге Камчатки и затонул на глубине примерно 145 метров. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди основных версий крушения — плохая погода и ошибка пилотирования.