Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210813/strakhovka-1745573942.html
Семьям погибших при падении Ми-8 выплатят по два миллиона рублей
Семьям погибших при падении Ми-8 выплатят по два миллиона рублей - РИА Новости, 13.08.2021
Семьям погибших при падении Ми-8 выплатят по два миллиона рублей
Страховая компания "Витязь-Аэро" выплатит компенсации семьям погибших и пострадавшим при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщает правительство Камчатского РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T08:33
2021-08-13T09:34
происшествия
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
камчатский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745426394_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b924b1f17310db70983a0bc048855b8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг — РИА Новости. Страховая компания "Витязь-Аэро" выплатит компенсации семьям погибших и пострадавшим при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщает правительство Камчатского края."Все авиаперелеты, которые осуществляет компания "Витязь-Аэро", в обязательном порядке подлежат страхованию. Кроме того, в настоящее время руководством "Витязь-Аэро" прорабатывается вопрос о размере компенсационных выплат пострадавшим и семьям погибших от нашей компании", — заявил исполнительный директор компании Дмитрий Черных.Родные погибших пассажиров получат по два миллиона 25 тысяч рублей, семья погибшего члена экипажа — два миллиона, столько же выплатят пострадавшим.Черных отметил, что компания находится на связи с МЧС и психологами, которые работают с родственниками пассажиров. Вертолет Ми-8 накануне утром упал в Курильское озеро на юге Камчатки и затонул на глубине примерно 145 метров. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди основных версий крушения — плохая погода и ошибка пилотирования.
https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745436316.html
https://ria.ru/20210812/vertolet-1745425060.html
камчатский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745426394_297:0:1257:720_1920x0_80_0_0_42850dffb6d53a916b828fa370bff94b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, камчатский край, россия
08:33 13.08.2021 (обновлено: 09:34 13.08.2021)
 
Семьям погибших при падении Ми-8 выплатят по два миллиона рублей

Власти: страховщики выплатят семьям погибших при падении Ми-8 на Камчатке по два миллиона рублей

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8Т доставил в Петропавловск-Камчатский пострадавших при падении вертолета Ми-8 на Камчатке
Вертолет Ми-8Т доставил в Петропавловск-Камчатский пострадавших при падении вертолета Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг — РИА Новости. Страховая компания "Витязь-Аэро" выплатит компенсации семьям погибших и пострадавшим при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщает правительство Камчатского края.
"Все авиаперелеты, которые осуществляет компания "Витязь-Аэро", в обязательном порядке подлежат страхованию. Кроме того, в настоящее время руководством "Витязь-Аэро" прорабатывается вопрос о размере компенсационных выплат пострадавшим и семьям погибших от нашей компании", — заявил исполнительный директор компании Дмитрий Черных.
Сотрудники Кроноцкого заповедника в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 10:18
Пассажир, выживший при крушении Ми-8, рассказал, как ему удалось спастись
Родные погибших пассажиров получат по два миллиона 25 тысяч рублей, семья погибшего члена экипажа — два миллиона, столько же выплатят пострадавшим.
Черных отметил, что компания находится на связи с МЧС и психологами, которые работают с родственниками пассажиров.
"Витязь-Аэро" готов предоставить помощь по доставке на Камчатку, на Курильское озеро, а также по размещению родственников потерпевших. При необходимости также будет оплачено лечение пострадавших", — добавил он.
Вертолет Ми-8 накануне утром упал в Курильское озеро на юге Камчатки и затонул на глубине примерно 145 метров. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди основных версий крушения — плохая погода и ошибка пилотирования.
Кадры с места крушения Ми-8 в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 08:30
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
 
ПроисшествияМи-8Крушение вертолета Ми-8 в Камчатском краеКамчатский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана
06:55На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
Лента новостейМолния