https://ria.ru/20210813/starliner-1745700557.html

Boeing вернет Starliner на завод для устранения неисправностей

Boeing вернет Starliner на завод для устранения неисправностей - РИА Новости, 13.08.2021

Boeing вернет Starliner на завод для устранения неисправностей

Boeing вернет космический корабль Starliner на завод для устранения неисправности, говорится в заявлении компании. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T19:57

2021-08-13T19:57

2021-08-13T20:54

наука

космос

starliner

наса

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ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Boeing вернет космический корабль Starliner на завод для устранения неисправности, говорится в заявлении компании.Официальная причина — "для более глубокого разрешения проблемы с четырьмя клапанами двигателей, которые так и остались закрытыми после отмененного запуска в четверг".Корабль установили на ракете-носителе с 4 августа, инженеры Boeing несколько дней пытались отремонтировать корабль без демонтажа.Теперь компании придется вести переговоры с НАСА и разработчиком ракеты — концерном ULA — о новой дате запуска.Ранее источник РИА Новости сообщил, что НАСА проинформировало российских коллег о причинах переноса запуска космического корабля Starliner от компании Boeing: это неисправности с клапанами в двигателях малой тяги, которые используются для маневрирования на орбите. Сколько времени уйдет на ремонт, неизвестно.При этом в компании заявили, что полет корабля к МКС в августе точно не состоится.Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил готовность помочь американской стороне. Компания направила НАСА соответствующее письмо."Поскольку дело касается программы поддержки МКС, мы подтверждаем нашу готовность оказать экспертную поддержку американским коллегам. Центр Келдыша, головной научный институт российского ракетного двигателестроения, в случае обращения американской стороны готов направить своих специалистов в США на предприятие — разработчик корабля Starliner", — заявил он.НАСА 29 июля перенесло планировавшийся на 30-е число старт корабля, связав это с необходимостью экипажу МКС разобраться с прилетевшим на МКС модулем "Наука", у которого через несколько часов после стыковки неожиданно включились двигатели. Российская сторона посчитала этот аргумент несостоятельным. Позже запуск Starliner вновь отложили — теперь по техническим причинам.Это уже не первые проблемы корабля от Boeing. В ходе первого испытательного полета в декабре 2019 года он из-за сбоя бортовых часов не смог выйти на заданную орбиту и вернулся на Землю.

https://ria.ru/20210730/starliner-1743628350.html

https://ria.ru/20210804/roskosmos-1744311275.html

https://ria.ru/20210730/nauka-1743584908.html

космос

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космос, starliner, наса