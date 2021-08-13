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Наука
https://ria.ru/20210813/starliner-1745700557.html
Boeing вернет Starliner на завод для устранения неисправностей
Boeing вернет Starliner на завод для устранения неисправностей - РИА Новости, 13.08.2021
Boeing вернет Starliner на завод для устранения неисправностей
Boeing вернет космический корабль Starliner на завод для устранения неисправности, говорится в заявлении компании. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T19:57
2021-08-13T20:54
наука
космос
starliner
наса
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ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Boeing вернет космический корабль Starliner на завод для устранения неисправности, говорится в заявлении компании.Официальная причина — "для более глубокого разрешения проблемы с четырьмя клапанами двигателей, которые так и остались закрытыми после отмененного запуска в четверг".Корабль установили на ракете-носителе с 4 августа, инженеры Boeing несколько дней пытались отремонтировать корабль без демонтажа.Теперь компании придется вести переговоры с НАСА и разработчиком ракеты — концерном ULA — о новой дате запуска.Ранее источник РИА Новости сообщил, что НАСА проинформировало российских коллег о причинах переноса запуска космического корабля Starliner от компании Boeing: это неисправности с клапанами в двигателях малой тяги, которые используются для маневрирования на орбите. Сколько времени уйдет на ремонт, неизвестно.При этом в компании заявили, что полет корабля к МКС в августе точно не состоится.Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил готовность помочь американской стороне. Компания направила НАСА соответствующее письмо."Поскольку дело касается программы поддержки МКС, мы подтверждаем нашу готовность оказать экспертную поддержку американским коллегам. Центр Келдыша, головной научный институт российского ракетного двигателестроения, в случае обращения американской стороны готов направить своих специалистов в США на предприятие — разработчик корабля Starliner", — заявил он.НАСА 29 июля перенесло планировавшийся на 30-е число старт корабля, связав это с необходимостью экипажу МКС разобраться с прилетевшим на МКС модулем "Наука", у которого через несколько часов после стыковки неожиданно включились двигатели. Российская сторона посчитала этот аргумент несостоятельным. Позже запуск Starliner вновь отложили — теперь по техническим причинам.Это уже не первые проблемы корабля от Boeing. В ходе первого испытательного полета в декабре 2019 года он из-за сбоя бортовых часов не смог выйти на заданную орбиту и вернулся на Землю.
https://ria.ru/20210730/starliner-1743628350.html
https://ria.ru/20210804/roskosmos-1744311275.html
https://ria.ru/20210730/nauka-1743584908.html
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космос, starliner, наса
19:57 13.08.2021 (обновлено: 20:54 13.08.2021)
 
Boeing вернет Starliner на завод для устранения неисправностей

Boeing вернет космический корабль Starliner на завод для устранения неисправностей в двигателях

© NASA / Bill IngallsКосмический корабль Boeing CST-100 Starliner после приземления на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner после приземления на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019 - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© NASA / Bill Ingalls
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Boeing вернет космический корабль Starliner на завод для устранения неисправности, говорится в заявлении компании.
Официальная причина — "для более глубокого разрешения проблемы с четырьмя клапанами двигателей, которые так и остались закрытыми после отмененного запуска в четверг".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 14:29
"Роскосмос" и НАСА разошлись в причинах отсрочки запуска Starliner к МКС
Корабль установили на ракете-носителе с 4 августа, инженеры Boeing несколько дней пытались отремонтировать корабль без демонтажа.
Теперь компании придется вести переговоры с НАСА и разработчиком ракеты — концерном ULA — о новой дате запуска.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что НАСА проинформировало российских коллег о причинах переноса запуска космического корабля Starliner от компании Boeing: это неисправности с клапанами в двигателях малой тяги, которые используются для маневрирования на орбите. Сколько времени уйдет на ремонт, неизвестно.
При этом в компании заявили, что полет корабля к МКС в августе точно не состоится.
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 12:13
"Роскосмос" пристыдил НАСА, связавшее проблемы Starliner с модулем "Наука"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил готовность помочь американской стороне. Компания направила НАСА соответствующее письмо.
"Поскольку дело касается программы поддержки МКС, мы подтверждаем нашу готовность оказать экспертную поддержку американским коллегам. Центр Келдыша, головной научный институт российского ракетного двигателестроения, в случае обращения американской стороны готов направить своих специалистов в США на предприятие — разработчик корабля Starliner", — заявил он.
НАСА 29 июля перенесло планировавшийся на 30-е число старт корабля, связав это с необходимостью экипажу МКС разобраться с прилетевшим на МКС модулем "Наука", у которого через несколько часов после стыковки неожиданно включились двигатели. Российская сторона посчитала этот аргумент несостоятельным. Позже запуск Starliner вновь отложили — теперь по техническим причинам.
Это уже не первые проблемы корабля от Boeing. В ходе первого испытательного полета в декабре 2019 года он из-за сбоя бортовых часов не смог выйти на заданную орбиту и вернулся на Землю.
Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 11:34
Космонавт на МКС призвал не беспокоиться из-за ситуации с модулем "Наука"
 
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