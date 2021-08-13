08:22 13.08.2021 (обновлено: 09:26 13.08.2021)
Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже
Минздрав: состояние троих пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже оценивается как тяжелое
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
"Пострадавшие госпитализированы в больницы Воронежа с травмами различной степени тяжести: состояние троих оценивается врачами как тяжелое, восемь человек - в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана ещё семи пострадавшим", — говорится в сообщении.
В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работали спасатели и правоохранительные органы. По данным Минздрава, в ЧП пострадали 19 человек, один погиб. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщал СК. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что отрабатываются различные версии произошедшего.
По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, сейчас лечение в медучреждениях Воронежа проходят четырнадцать из девятнадцати: один пациент скончался, четверым в удовлетворительном состоянии после оказания медпомощи госпитализация не потребовалась.
"Двенадцать из этих 14 человек находятся в БСМП №1. Из них состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации). Состояние девятерых — средней степени тяжести. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии с ожогами 1-2 степени находится в реанимации ВОКБ №1. Еще одного пациента доставили в областную офтальмологическую больницу, оказали необходимую помощь. Он перенаправлен в БСМП №10 с травмами нижних конечностей. Состояние средней степени тяжести", - уточнил глава региона в своем Telegram-канале.