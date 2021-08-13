https://ria.ru/20210813/sostoyanie-1745573277.html

Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже - РИА Новости, 13.08.2021

Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

Состояние троих пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже оценивается как тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T08:22

2021-08-13T08:22

2021-08-13T09:26

воронеж

россия

взрыв автобуса в воронеже

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Состояние троих пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже оценивается как тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава России.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работали спасатели и правоохранительные органы. По данным Минздрава, в ЧП пострадали 19 человек, один погиб. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщал СК. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что отрабатываются различные версии произошедшего.По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, сейчас лечение в медучреждениях Воронежа проходят четырнадцать из девятнадцати: один пациент скончался, четверым в удовлетворительном состоянии после оказания медпомощи госпитализация не потребовалась."Двенадцать из этих 14 человек находятся в БСМП №1. Из них состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации). Состояние девятерых — средней степени тяжести. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии с ожогами 1-2 степени находится в реанимации ВОКБ №1. Еще одного пациента доставили в областную офтальмологическую больницу, оказали необходимую помощь. Он перенаправлен в БСМП №10 с травмами нижних конечностей. Состояние средней степени тяжести", - уточнил глава региона в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент взрыва автобуса в Воронеже Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП. 2021-08-13T08:22 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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