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Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже
Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже - РИА Новости, 13.08.2021
Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже
Состояние троих пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже оценивается как тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T08:22
2021-08-13T09:26
воронеж
россия
взрыв автобуса в воронеже
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Состояние троих пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже оценивается как тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава России.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работали спасатели и правоохранительные органы. По данным Минздрава, в ЧП пострадали 19 человек, один погиб. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщал СК. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что отрабатываются различные версии произошедшего.По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, сейчас лечение в медучреждениях Воронежа проходят четырнадцать из девятнадцати: один пациент скончался, четверым в удовлетворительном состоянии после оказания медпомощи госпитализация не потребовалась."Двенадцать из этих 14 человек находятся в БСМП №1. Из них состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации). Состояние девятерых — средней степени тяжести. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии с ожогами 1-2 степени находится в реанимации ВОКБ №1. Еще одного пациента доставили в областную офтальмологическую больницу, оказали необходимую помощь. Он перенаправлен в БСМП №10 с травмами нижних конечностей. Состояние средней степени тяжести", - уточнил глава региона в своем Telegram-канале.
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Момент взрыва автобуса в Воронеже
Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП.
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воронеж, россия, взрыв автобуса в воронеже, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), видео
Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Состояние троих пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже оценивается как тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава России.
2021-08-13T08:22
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08:22 13.08.2021 (обновлено: 09:26 13.08.2021)
 
Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

Минздрав: состояние троих пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже оценивается как тяжелое

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Состояние троих пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже оценивается как тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Пострадавшие госпитализированы в больницы Воронежа с травмами различной степени тяжести: состояние троих оценивается врачами как тяжелое, восемь человек - в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана ещё семи пострадавшим", — говорится в сообщении.
В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работали спасатели и правоохранительные органы. По данным Минздрава, в ЧП пострадали 19 человек, один погиб. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщал СК. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что отрабатываются различные версии произошедшего.
По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, сейчас лечение в медучреждениях Воронежа проходят четырнадцать из девятнадцати: один пациент скончался, четверым в удовлетворительном состоянии после оказания медпомощи госпитализация не потребовалась.
"Двенадцать из этих 14 человек находятся в БСМП №1. Из них состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации). Состояние девятерых — средней степени тяжести. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии с ожогами 1-2 степени находится в реанимации ВОКБ №1. Еще одного пациента доставили в областную офтальмологическую больницу, оказали необходимую помощь. Он перенаправлен в БСМП №10 с травмами нижних конечностей. Состояние средней степени тяжести", - уточнил глава региона в своем Telegram-канале.
 
ВоронежРоссияВзрыв автобуса в ВоронежеПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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