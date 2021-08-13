Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210813/sochi-1745604271.html
Все пляжи в Сочи закрыли для купания из-за шторма
Все пляжи в Сочи закрыли для купания из-за шторма - РИА Новости, 13.08.2021
Все пляжи в Сочи закрыли для купания из-за шторма
Все пляжи Сочи закрыты для купания из-за штормового предупреждения, действующего на курорте, сообщила пресс-служба администрации города. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:43
2021-08-13T11:43
туризм
сочи
новости - туризм
туристы
туризм
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741487199_0:17:3078:1748_1920x0_80_0_0_66406e106b2ce8a2b9f0ad329672f1fb.jpg
СОЧИ, 13 авг – РИА Новости. Все пляжи Сочи закрыты для купания из-за штормового предупреждения, действующего на курорте, сообщила пресс-служба администрации города."Такое решение принято на заседании городского оперативного штаба по проведению летнего курортного сезона. На море шторм 4 балла, купание опасно для жизни", – говорится в сообщении.До 15 августа на курорте действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Возможны залповые ливни, шквалистый ветер, образование смерчей на участке Магри - Веселое, град, подъем уровня воды в реках.
https://ria.ru/20210812/turist-1745471046.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741487199_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_532aba1c195fab00f7b21b592996ae24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, новости - туризм, туристы, туризм, погода
11:43 13.08.2021
 
Все пляжи в Сочи закрыли для купания из-за шторма

Все пляжи в Сочи закрыли для купания из-за шторма

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкВ Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж
В Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 13 авг – РИА Новости. Все пляжи Сочи закрыты для купания из-за штормового предупреждения, действующего на курорте, сообщила пресс-служба администрации города.
"Такое решение принято на заседании городского оперативного штаба по проведению летнего курортного сезона. На море шторм 4 балла, купание опасно для жизни", – говорится в сообщении.
До 15 августа на курорте действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Возможны залповые ливни, шквалистый ветер, образование смерчей на участке Магри - Веселое, град, подъем уровня воды в реках.
Сочи - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 13:25Туризм
В Сочи продолжают искать туриста, пропавшего в горах
 
ТуризмСочиНовости - ТуризмтуристыТуризмПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана
06:55На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
Лента новостейМолния