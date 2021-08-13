https://ria.ru/20210813/sochi-1745604271.html
Все пляжи в Сочи закрыли для купания из-за шторма
Все пляжи в Сочи закрыли для купания из-за шторма - РИА Новости, 13.08.2021
Все пляжи в Сочи закрыли для купания из-за шторма
Все пляжи Сочи закрыты для купания из-за штормового предупреждения, действующего на курорте, сообщила пресс-служба администрации города. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:43
2021-08-13T11:43
2021-08-13T11:43
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СОЧИ, 13 авг – РИА Новости. Все пляжи Сочи закрыты для купания из-за штормового предупреждения, действующего на курорте, сообщила пресс-служба администрации города."Такое решение принято на заседании городского оперативного штаба по проведению летнего курортного сезона. На море шторм 4 балла, купание опасно для жизни", – говорится в сообщении.До 15 августа на курорте действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Возможны залповые ливни, шквалистый ветер, образование смерчей на участке Магри - Веселое, град, подъем уровня воды в реках.
https://ria.ru/20210812/turist-1745471046.html
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сочи, новости - туризм, туристы, туризм, погода
Все пляжи в Сочи закрыли для купания из-за шторма
Все пляжи в Сочи закрыли для купания из-за шторма
СОЧИ, 13 авг – РИА Новости. Все пляжи Сочи закрыты для купания из-за штормового предупреждения, действующего на курорте, сообщила пресс-служба администрации города.
"Такое решение принято на заседании городского оперативного штаба по проведению летнего курортного сезона. На море шторм 4 балла, купание опасно для жизни", – говорится в сообщении.
До 15 августа на курорте действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Возможны залповые ливни, шквалистый ветер, образование смерчей на участке Магри - Веселое, град, подъем уровня воды в реках.