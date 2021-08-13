Защита и обвинение обжаловали приговор Соболь
Представитель Мосгорсуда: защита и прокуратура обжаловали приговор бывшему юристу ФБК* Соболь
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь у здания Преображенского суда города Москвы
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Приговор бывшему юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь обжаловали как защита, так и прокуратура, сообщили РИА Новости адвокат Владимир Воронин и представитель Мосгорсуда.
В начале августа суд приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы. По решению суда ей запрещено уходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, а также надлежит являться в инспекцию трижды в месяц.
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На данный момент, как сообщал телеканал RT, Соболь уже уехала за границу. Как поясняли РИА Новости юристы, она не нарушила закон, поскольку приговор еще не вступил в силу.
"Мы обжаловали приговор Любови Соболь. Думаю, что заседание состоится в середине сентября в Мосгорсуде", - сказал защитник.
В суде РИА Новости пояснили, что апелляционное представление поступило и от прокуратуры.
Приговор Соболь стал первым по делу о подстрекательстве к нарушению. COVID-правил, возбужденному после зимних несогласованных акций в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
Большинство фигурантов, в том числе Соболь, были отправлены под домашний арест. Впоследствии ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до "запрета определенных действий", разрешив быть вне дома с шести утра до восьми вечера.
Кроме того, по делу проходят брат Алексея Навального Олег (уже получил условный срок), пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (приговор огласят в понедельник) и другие сторонники Алексея Навального, отбывающего сейчас срок в колонии по делу "Ив Роше", муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** Анастасия Васильева.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом и ликвидированная.
**Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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