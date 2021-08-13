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Защита и обвинение обжаловали приговор Соболь
Защита и обвинение обжаловали приговор Соболь - РИА Новости, 13.08.2021
Защита и обвинение обжаловали приговор Соболь
Приговор бывшему юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь обжаловали как защита, так и прокуратура, сообщили РИА Новости адвокат Владимир Воронин и... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:16
2021-08-13T11:16
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
мария алехина
pussy riot
ив роше
фонд борьбы с коррупцией
владимир воронин
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Приговор бывшему юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь обжаловали как защита, так и прокуратура, сообщили РИА Новости адвокат Владимир Воронин и представитель Мосгорсуда.В начале августа суд приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы. По решению суда ей запрещено уходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, а также надлежит являться в инспекцию трижды в месяц.На данный момент, как сообщал телеканал RT, Соболь уже уехала за границу. Как поясняли РИА Новости юристы, она не нарушила закон, поскольку приговор еще не вступил в силу."Мы обжаловали приговор Любови Соболь. Думаю, что заседание состоится в середине сентября в Мосгорсуде", - сказал защитник.В суде РИА Новости пояснили, что апелляционное представление поступило и от прокуратуры.Приговор Соболь стал первым по делу о подстрекательстве к нарушению. COVID-правил, возбужденному после зимних несогласованных акций в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Большинство фигурантов, в том числе Соболь, были отправлены под домашний арест. Впоследствии ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до "запрета определенных действий", разрешив быть вне дома с шести утра до восьми вечера.Кроме того, по делу проходят брат Алексея Навального Олег (уже получил условный срок), пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (приговор огласят в понедельник) и другие сторонники Алексея Навального, отбывающего сейчас срок в колонии по делу "Ив Роше", муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** Анастасия Васильева.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом и ликвидированная.**Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210809/sobol-1745010541.html
https://ria.ru/20210614/sobol-1736964900.html
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, мария алехина, pussy riot, ив роше, фонд борьбы с коррупцией, владимир воронин, россия, людмила штейн (депутат)
11:16 13.08.2021
 
Защита и обвинение обжаловали приговор Соболь

Представитель Мосгорсуда: защита и прокуратура обжаловали приговор бывшему юристу ФБК* Соболь

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь у здания Преображенского суда города Москвы
Любовь Соболь у здания Преображенского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Приговор бывшему юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь обжаловали как защита, так и прокуратура, сообщили РИА Новости адвокат Владимир Воронин и представитель Мосгорсуда.
В начале августа суд приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы. По решению суда ей запрещено уходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, а также надлежит являться в инспекцию трижды в месяц.
Любовь Соболь у здания Преображенского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 11:29
Юрист рассказал, почему Соболь смогла уехать за границу
На данный момент, как сообщал телеканал RT, Соболь уже уехала за границу. Как поясняли РИА Новости юристы, она не нарушила закон, поскольку приговор еще не вступил в силу.
"Мы обжаловали приговор Любови Соболь. Думаю, что заседание состоится в середине сентября в Мосгорсуде", - сказал защитник.
В суде РИА Новости пояснили, что апелляционное представление поступило и от прокуратуры.
Приговор Соболь стал первым по делу о подстрекательстве к нарушению. COVID-правил, возбужденному после зимних несогласованных акций в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 16:54
Соболь не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Госдуму
Большинство фигурантов, в том числе Соболь, были отправлены под домашний арест. Впоследствии ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до "запрета определенных действий", разрешив быть вне дома с шести утра до восьми вечера.
Кроме того, по делу проходят брат Алексея Навального Олег (уже получил условный срок), пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (приговор огласят в понедельник) и другие сторонники Алексея Навального, отбывающего сейчас срок в колонии по делу "Ив Роше", муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** Анастасия Васильева.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом и ликвидированная.
**Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 15:54
СК предъявил Навальному новое обвинение
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваМария АлехинаPussy RiotИв РошеФонд борьбы с коррупциейВладимир ВоронинРоссияЛюдмила Штейн (депутат)
 
 
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