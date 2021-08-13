https://ria.ru/20210813/slutskiy-1745700342.html

Слуцкий оценил готовность Украины брать вакцины с истекающим сроком

Слуцкий оценил готовность Украины брать вакцины с истекающим сроком - РИА Новости, 13.08.2021

Слуцкий оценил готовность Украины брать вакцины с истекающим сроком

Готовность властей Украины покупать вакцины от коронавируса, у которых заканчивается срок годности, является платой за внешнее управление страной, и для... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T19:56

2021-08-13T19:56

2021-08-13T20:33

распространение коронавируса

украина

польша

astrazeneca

здоровье - общество

леонид слуцкий (политик)

россия

в мире

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Готовность властей Украины покупать вакцины от коронавируса, у которых заканчивается срок годности, является платой за внешнее управление страной, и для здоровья граждан эта плата слишком высока, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее стало известно, что Польша продаст Украине вакцину AstraZeneca, у которой заканчивается срок годности."Что сказать: больно и горько за Украину. "Революция достоинства" 2014 года продолжает приносить ей свои "плоды". На этот раз - в виде без пяти минут просроченных вакцин, еще и не забесплатно к тому же", - написал Слуцкий.Политик отметил, что такое решение может сказаться на здоровье граждан Украины."Для простых украинцев цена внешнего управления может оказаться слишком высока в прямом смысле - вред здоровью и жизни. Если что, напоминаю: в России в последнее время активно развивается вакцинный туризм - люди из многих стран приезжают к нам прививаться против коронавируса. И да: вакцины в России всегда свежие!" - обратил внимание парламентарий.

https://ria.ru/20210715/vaktsina-1741328619.html

украина

польша

россия

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украина, польша, astrazeneca , здоровье - общество, леонид слуцкий (политик), россия, в мире