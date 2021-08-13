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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210813/slutskiy-1745700342.html
Слуцкий оценил готовность Украины брать вакцины с истекающим сроком
Слуцкий оценил готовность Украины брать вакцины с истекающим сроком - РИА Новости, 13.08.2021
Слуцкий оценил готовность Украины брать вакцины с истекающим сроком
Готовность властей Украины покупать вакцины от коронавируса, у которых заканчивается срок годности, является платой за внешнее управление страной, и для... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T19:56
2021-08-13T20:33
распространение коронавируса
украина
польша
astrazeneca
здоровье - общество
леонид слуцкий (политик)
россия
в мире
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Готовность властей Украины покупать вакцины от коронавируса, у которых заканчивается срок годности, является платой за внешнее управление страной, и для здоровья граждан эта плата слишком высока, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее стало известно, что Польша продаст Украине вакцину AstraZeneca, у которой заканчивается срок годности."Что сказать: больно и горько за Украину. "Революция достоинства" 2014 года продолжает приносить ей свои "плоды". На этот раз - в виде без пяти минут просроченных вакцин, еще и не забесплатно к тому же", - написал Слуцкий.Политик отметил, что такое решение может сказаться на здоровье граждан Украины."Для простых украинцев цена внешнего управления может оказаться слишком высока в прямом смысле - вред здоровью и жизни. Если что, напоминаю: в России в последнее время активно развивается вакцинный туризм - люди из многих стран приезжают к нам прививаться против коронавируса. И да: вакцины в России всегда свежие!" - обратил внимание парламентарий.
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украина, польша, astrazeneca , здоровье - общество, леонид слуцкий (политик), россия, в мире
19:56 13.08.2021 (обновлено: 20:33 13.08.2021)
 
Слуцкий оценил готовность Украины брать вакцины с истекающим сроком

Депутат Слуцкий о готовности Киева брать вакцины с истекающим сроком: цена внешнего управления

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Готовность властей Украины покупать вакцины от коронавируса, у которых заканчивается срок годности, является платой за внешнее управление страной, и для здоровья граждан эта плата слишком высока, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее стало известно, что Польша продаст Украине вакцину AstraZeneca, у которой заканчивается срок годности.
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"Что сказать: больно и горько за Украину. "Революция достоинства" 2014 года продолжает приносить ей свои "плоды". На этот раз - в виде без пяти минут просроченных вакцин, еще и не забесплатно к тому же", - написал Слуцкий.
Политик отметил, что такое решение может сказаться на здоровье граждан Украины.
"Для простых украинцев цена внешнего управления может оказаться слишком высока в прямом смысле - вред здоровью и жизни. Если что, напоминаю: в России в последнее время активно развивается вакцинный туризм - люди из многих стран приезжают к нам прививаться против коронавируса. И да: вакцины в России всегда свежие!" - обратил внимание парламентарий.
 
Распространение коронавирусаУкраинаПольшаAstraZenecaЗдоровье - ОбществоЛеонид Слуцкий (политик)РоссияВ мире
 
 
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