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Слуцкий оценил готовность Украины брать вакцины с истекающим сроком
Слуцкий оценил готовность Украины брать вакцины с истекающим сроком - РИА Новости, 13.08.2021
Слуцкий оценил готовность Украины брать вакцины с истекающим сроком
Готовность властей Украины покупать вакцины от коронавируса, у которых заканчивается срок годности, является платой за внешнее управление страной, и для... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T19:56
2021-08-13T19:56
2021-08-13T20:33
распространение коронавируса
украина
польша
astrazeneca
здоровье - общество
леонид слуцкий (политик)
россия
в мире
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Готовность властей Украины покупать вакцины от коронавируса, у которых заканчивается срок годности, является платой за внешнее управление страной, и для здоровья граждан эта плата слишком высока, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее стало известно, что Польша продаст Украине вакцину AstraZeneca, у которой заканчивается срок годности."Что сказать: больно и горько за Украину. "Революция достоинства" 2014 года продолжает приносить ей свои "плоды". На этот раз - в виде без пяти минут просроченных вакцин, еще и не забесплатно к тому же", - написал Слуцкий.Политик отметил, что такое решение может сказаться на здоровье граждан Украины."Для простых украинцев цена внешнего управления может оказаться слишком высока в прямом смысле - вред здоровью и жизни. Если что, напоминаю: в России в последнее время активно развивается вакцинный туризм - люди из многих стран приезжают к нам прививаться против коронавируса. И да: вакцины в России всегда свежие!" - обратил внимание парламентарий.
https://ria.ru/20210715/vaktsina-1741328619.html
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украина, польша, astrazeneca , здоровье - общество, леонид слуцкий (политик), россия, в мире
19:56 13.08.2021 (обновлено: 20:33 13.08.2021)
Слуцкий оценил готовность Украины брать вакцины с истекающим сроком
Депутат Слуцкий о готовности Киева брать вакцины с истекающим сроком: цена внешнего управления