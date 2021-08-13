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Китай продолжит оказывать содействие защите азиатских слонов
Китай продолжит оказывать содействие защите азиатских слонов - РИА Новости, 13.08.2021
Китай продолжит оказывать содействие защите азиатских слонов
Китай примет ряд мер для дальнейшего содействия защите азиатских слонов, заявил представитель Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T13:44
2021-08-13T13:44
россия-китай: главное
в мире
китай
юньнань
слоны
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МОСКВА, 13 авг — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай примет ряд мер для дальнейшего содействия защите азиатских слонов, заявил представитель Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР.Чжан Чжичжун сделал это заявление на тематическом мероприятии в Моцзян-Ханийском автономном уезде провинции Юньнань (Юго-Западный Китай) по случаю Всемирного дня слонов.Представитель ведомства заявил, что Китай усилит охрану и восстановление среды обитания азиатских слонов и смягчит конфликт между людьми и животными, предоставляя жителям деревень компенсации за ущерб, нанесенный дикими обитателями природы, и разработки системы оповещения.Кроме того, страна создаст стабильный генофонд для искусственного разведения, а также будет осуществлять международное сотрудничество и обмены для содействия защите слонов, добавил Чжан Чжичжун.В Китае азиатские слоны находятся под государственной охраной первой категории. В настоящее время в провинции Юньнань насчитывается 300 особей, и их популяция продолжает расти.Всемирный день слонов ежегодно отмечается 12 августа.
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в мире, китай, юньнань, слоны
13:44 13.08.2021
 

Китай продолжит оказывать содействие защите азиатских слонов

© REUTERS / China DailyСтадо мигрирующих диких азиатских слонов на мосту через реку Юаньцзян в провинции Юньнань на юго-западе Китая
Стадо мигрирующих диких азиатских слонов на мосту через реку Юаньцзян в провинции Юньнань на юго-западе Китая - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© REUTERS / China Daily
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МОСКВА, 13 авг — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай примет ряд мер для дальнейшего содействия защите азиатских слонов, заявил представитель Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР.
Чжан Чжичжун сделал это заявление на тематическом мероприятии в Моцзян-Ханийском автономном уезде провинции Юньнань (Юго-Западный Китай) по случаю Всемирного дня слонов.
Представитель ведомства заявил, что Китай усилит охрану и восстановление среды обитания азиатских слонов и смягчит конфликт между людьми и животными, предоставляя жителям деревень компенсации за ущерб, нанесенный дикими обитателями природы, и разработки системы оповещения.
Кроме того, страна создаст стабильный генофонд для искусственного разведения, а также будет осуществлять международное сотрудничество и обмены для содействия защите слонов, добавил Чжан Чжичжун.
В Китае азиатские слоны находятся под государственной охраной первой категории. В настоящее время в провинции Юньнань насчитывается 300 особей, и их популяция продолжает расти.
Всемирный день слонов ежегодно отмечается 12 августа.
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