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Китай продолжит оказывать содействие защите азиатских слонов

Китай продолжит оказывать содействие защите азиатских слонов - РИА Новости, 13.08.2021

Китай продолжит оказывать содействие защите азиатских слонов

Китай примет ряд мер для дальнейшего содействия защите азиатских слонов, заявил представитель Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T13:44

2021-08-13T13:44

2021-08-13T13:44

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МОСКВА, 13 авг — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай примет ряд мер для дальнейшего содействия защите азиатских слонов, заявил представитель Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР.Чжан Чжичжун сделал это заявление на тематическом мероприятии в Моцзян-Ханийском автономном уезде провинции Юньнань (Юго-Западный Китай) по случаю Всемирного дня слонов.Представитель ведомства заявил, что Китай усилит охрану и восстановление среды обитания азиатских слонов и смягчит конфликт между людьми и животными, предоставляя жителям деревень компенсации за ущерб, нанесенный дикими обитателями природы, и разработки системы оповещения.Кроме того, страна создаст стабильный генофонд для искусственного разведения, а также будет осуществлять международное сотрудничество и обмены для содействия защите слонов, добавил Чжан Чжичжун.В Китае азиатские слоны находятся под государственной охраной первой категории. В настоящее время в провинции Юньнань насчитывается 300 особей, и их популяция продолжает расти.Всемирный день слонов ежегодно отмечается 12 августа.

https://ria.ru/20210527/garmoniya-1734459622.html

китай

юньнань

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в мире, китай, юньнань, слоны