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В Тбилиси обрушиласть часть скалы
В Тбилиси обрушиласть часть скалы - РИА Новости, 13.08.2021
В Тбилиси обрушиласть часть скалы
Часть скалы обрушилась на севере Тбилиси в ночь на пятницу, жители соседнего десятиэтажного дома эвакуированы из-за угрозы повторного схода оползня, передает... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T09:58
2021-08-13T09:58
2021-08-13T09:58
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 13 авг - РИА Новости. Часть скалы обрушилась на севере Тбилиси в ночь на пятницу, жители соседнего десятиэтажного дома эвакуированы из-за угрозы повторного схода оползня, передает Sputnik Грузия."Минувшей ночью в тбилисском районе Сабуртало обрушилась часть скалы. Жителей находящегося на прилегающей территории десятиэтажного дома эвакуировали из-за угрозы повторного схода оползня, ночевать им пришлось в гостинице", - говорится в сообщении агентства в Telegram.По информации мэрии Тбилиси, скалу на улице Лорткипанидзе изучат специалисты, после чего начнутся укрепительные работы. Обрушение скалы произошло из-за строительных работ, сейчас они полностью остановлены.
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в мире, происшествия, грузия, тбилиси
В Тбилиси обрушиласть часть скалы
Sputnik Грузия: часть скалы обрушилась на севере Тбилиси