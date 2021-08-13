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Жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска

Жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска - РИА Новости, 13.08.2021

Жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска

Жителям австралийского Сиднея запрещено без специального разрешения покидать город из-за распространения коронавируса, сообщает телеканал 9News. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:49

2021-08-13T16:49

2021-08-13T16:50

распространение коронавируса

в мире

сидней

австралия

новый южный уэльс

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Жителям австралийского Сиднея запрещено без специального разрешения покидать город из-за распространения коронавируса, сообщает телеканал 9News.Новые правила для крупнейшего города Австралии одобрены в пятницу правительством штата Новый Южный Уэльс. Как отмечает 9News, власти пытаются остановить поездки сиднейцев в загородные дома.Ограничения также усилены для жителей 12 пригородов Сиднея. В частности, для пар требуется регистрация и встречаться они могут только в том случае, если живут друг от друга не дальше пяти километров.В штате Новый Южный Уэльс растет число случаев COVID-19, несмотря на продолжающийся с конца июня локдаун. За прошедшие сутки в штате выявили рекордные с начала пандемии 390 новых случаев.

https://ria.ru/20210811/pfizer-1745327674.html

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австралия

новый южный уэльс

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