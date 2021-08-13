https://ria.ru/20210813/sidney-1745667467.html
Жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска
Жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска - РИА Новости, 13.08.2021
Жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска
Жителям австралийского Сиднея запрещено без специального разрешения покидать город из-за распространения коронавируса, сообщает телеканал 9News. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T16:49
2021-08-13T16:49
2021-08-13T16:50
распространение коронавируса
в мире
сидней
австралия
новый южный уэльс
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151989/57/1519895798_0:240:2790:1809_1920x0_80_0_0_f6791299b6bc71538cd9f8c4752ece42.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Жителям австралийского Сиднея запрещено без специального разрешения покидать город из-за распространения коронавируса, сообщает телеканал 9News.Новые правила для крупнейшего города Австралии одобрены в пятницу правительством штата Новый Южный Уэльс. Как отмечает 9News, власти пытаются остановить поездки сиднейцев в загородные дома.Ограничения также усилены для жителей 12 пригородов Сиднея. В частности, для пар требуется регистрация и встречаться они могут только в том случае, если живут друг от друга не дальше пяти километров.В штате Новый Южный Уэльс растет число случаев COVID-19, несмотря на продолжающийся с конца июня локдаун. За прошедшие сутки в штате выявили рекордные с начала пандемии 390 новых случаев.
https://ria.ru/20210811/pfizer-1745327674.html
сидней
австралия
новый южный уэльс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151989/57/1519895798_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_a9759d4f4cb91e2c52a7edeebf172037.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сидней, австралия, новый южный уэльс, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:49 13.08.2021 (обновлено: 16:50 13.08.2021)
Жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска
Жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска из-за коронавируса