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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска
Жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска - РИА Новости, 13.08.2021
Жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска
Жителям австралийского Сиднея запрещено без специального разрешения покидать город из-за распространения коронавируса, сообщает телеканал 9News. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T16:49
2021-08-13T16:50
распространение коронавируса
в мире
сидней
австралия
новый южный уэльс
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Жителям австралийского Сиднея запрещено без специального разрешения покидать город из-за распространения коронавируса, сообщает телеканал 9News.Новые правила для крупнейшего города Австралии одобрены в пятницу правительством штата Новый Южный Уэльс. Как отмечает 9News, власти пытаются остановить поездки сиднейцев в загородные дома.Ограничения также усилены для жителей 12 пригородов Сиднея. В частности, для пар требуется регистрация и встречаться они могут только в том случае, если живут друг от друга не дальше пяти километров.В штате Новый Южный Уэльс растет число случаев COVID-19, несмотря на продолжающийся с конца июня локдаун. За прошедшие сутки в штате выявили рекордные с начала пандемии 390 новых случаев.
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сидней
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в мире, сидней, австралия, новый южный уэльс, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:49 13.08.2021 (обновлено: 16:50 13.08.2021)
 
Жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска

Жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска из-за коронавируса

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид австралийского города Сидней
Вид австралийского города Сидней - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Жителям австралийского Сиднея запрещено без специального разрешения покидать город из-за распространения коронавируса, сообщает телеканал 9News.
Новые правила для крупнейшего города Австралии одобрены в пятницу правительством штата Новый Южный Уэльс. Как отмечает 9News, власти пытаются остановить поездки сиднейцев в загородные дома.
Ограничения также усилены для жителей 12 пригородов Сиднея. В частности, для пар требуется регистрация и встречаться они могут только в том случае, если живут друг от друга не дальше пяти километров.
В штате Новый Южный Уэльс растет число случаев COVID-19, несмотря на продолжающийся с конца июня локдаун. За прошедшие сутки в штате выявили рекордные с начала пандемии 390 новых случаев.
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