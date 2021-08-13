https://ria.ru/20210813/sberezheniya-1745565016.html

Россиянам посоветовали способ защиты сбережений

Россиянам посоветовали способ защиты сбережений - РИА Новости, 13.08.2021

Россиянам посоветовали способ защиты сбережений

Чтобы защитить сбережения, следует воспользоваться способом накопления денег в корзине из рубля, доллара, евро и фунта, заявил исполнительный директор... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T01:15

2021-08-13T01:15

2021-08-13T01:17

экономика

рубль

доллар

россия

артем тузов

ик "универ капитал"

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Чтобы защитить сбережения, следует воспользоваться способом накопления денег в корзине из рубля, доллара, евро и фунта, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов в беседе с агентством "Прайм".Финансит подчеркнул, что не следует ставить только на падение доллара, который пока находится под давлением на фоне роста потолка американского долга вкупе с повышенной инфляцией."Кризис доллара спровоцирует кризис и в других валютах. Поэтому ставка на падение курса доллара может означать уменьшение доли доллара в портфеле к другим валютам", — заключил он.

https://ria.ru/20210812/dolg-1745413071.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, доллар, россия, артем тузов, ик "универ капитал"