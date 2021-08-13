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Россиянам посоветовали способ защиты сбережений
Россиянам посоветовали способ защиты сбережений - РИА Новости, 13.08.2021
Россиянам посоветовали способ защиты сбережений
Чтобы защитить сбережения, следует воспользоваться способом накопления денег в корзине из рубля, доллара, евро и фунта, заявил исполнительный директор... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T01:15
2021-08-13T01:17
экономика
рубль
доллар
россия
артем тузов
ик "универ капитал"
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Чтобы защитить сбережения, следует воспользоваться способом накопления денег в корзине из рубля, доллара, евро и фунта, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов в беседе с агентством "Прайм".Финансит подчеркнул, что не следует ставить только на падение доллара, который пока находится под давлением на фоне роста потолка американского долга вкупе с повышенной инфляцией."Кризис доллара спровоцирует кризис и в других валютах. Поэтому ставка на падение курса доллара может означать уменьшение доли доллара в портфеле к другим валютам", — заключил он.
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экономика, рубль, доллар, россия, артем тузов, ик "универ капитал"
01:15 13.08.2021 (обновлено: 01:17 13.08.2021)
 
Россиянам посоветовали способ защиты сбережений

Финансист Тузов: сбережения россиян защитит корзина из рубля, доллара, евро и фунта

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВалюта
Валюта - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Чтобы защитить сбережения, следует воспользоваться способом накопления денег в корзине из рубля, доллара, евро и фунта, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов в беседе с агентством "Прайм".

"К сожалению, курс иностранных валют друг к другу плавающий, и предсказать, какая валюта вырастет — сложно. Однако можно сформировать корзину из нескольких валют, по примеру индекса DXY. Как вариант, разделить сбережения на четыре части в равных долях, на рубль, доллар, евро и английский фунт. Колебание валют будет скомпенсировано друг к другу и можно будет сохранить сбережения", — рассказал Тузов.

Финансит подчеркнул, что не следует ставить только на падение доллара, который пока находится под давлением на фоне роста потолка американского долга вкупе с повышенной инфляцией.
"Кризис доллара спровоцирует кризис и в других валютах. Поэтому ставка на падение курса доллара может означать уменьшение доли доллара в портфеле к другим валютам", — заключил он.
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ЭкономикаРубльДолларРоссияАртем ТузовИК "Универ Капитал"
 
 
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