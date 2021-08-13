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"Лаем по указке Запада": на Украине раскритиковали санкции против Минска
"Лаем по указке Запада": на Украине раскритиковали санкции против Минска - РИА Новости, 13.08.2021
"Лаем по указке Запада": на Украине раскритиковали санкции против Минска
Экс-депутата Одесского городского совета Дмитрия Спивака возмутило решение украинских властей ввести санкции против Белоруссии. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T12:11
2021-08-13T12:11
в мире
сша
белоруссия
львов
одесский городской совет
северный поток — 2
дмитрий спивак
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Экс-депутата Одесского городского совета Дмитрия Спивака возмутило решение украинских властей ввести санкции против Белоруссии.По его мнению, страна действует по указанию Британии и США вопреки национальным интересам."Нам сказали погавкать против белорусского лидера Лукашенко", — отметил он в эфире телеканала "Украина 24".По словам Спивака, Украина действует в подобной манере и в ситуации с "Северным потоком — 2", однако это оказалось бесполезным, так как строительство газопровода практически завершено.Политик напомнил о гуманитарной поддержке со стороны Белоруссии во время наводнения во Львове летом 2020 года. Он также подчеркнул, что государства имеют внушительный товарооборот.Ранее кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, который занимает должность его советника по вопросам нацбезопасности.
https://ria.ru/20210703/soyuz-1739706756.html
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сша
белоруссия
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в мире, сша, белоруссия, львов, одесский городской совет, северный поток — 2, дмитрий спивак
12:11 13.08.2021
 
"Лаем по указке Запада": на Украине раскритиковали санкции против Минска

Украинский экс-депутат Спивак: Киев вводит санкции против Белоруссии по указанию Запада

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Экс-депутата Одесского городского совета Дмитрия Спивака возмутило решение украинских властей ввести санкции против Белоруссии.
По его мнению, страна действует по указанию Британии и США вопреки национальным интересам.
"Нам сказали погавкать против белорусского лидера Лукашенко", — отметил он в эфире телеканала "Украина 24".
По словам Спивака, Украина действует в подобной манере и в ситуации с "Северным потоком — 2", однако это оказалось бесполезным, так как строительство газопровода практически завершено.
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Политик напомнил о гуманитарной поддержке со стороны Белоруссии во время наводнения во Львове летом 2020 года. Он также подчеркнул, что государства имеют внушительный товарооборот.
Ранее кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, который занимает должность его советника по вопросам нацбезопасности.
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В миреСШАБелоруссияЛьвовОдесский городской советСеверный поток — 2Дмитрий Спивак
 
 
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