https://ria.ru/20210813/sanktsii-1745611710.html

"Лаем по указке Запада": на Украине раскритиковали санкции против Минска

"Лаем по указке Запада": на Украине раскритиковали санкции против Минска - РИА Новости, 13.08.2021

"Лаем по указке Запада": на Украине раскритиковали санкции против Минска

Экс-депутата Одесского городского совета Дмитрия Спивака возмутило решение украинских властей ввести санкции против Белоруссии. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:11

2021-08-13T12:11

2021-08-13T12:11

в мире

сша

белоруссия

львов

одесский городской совет

северный поток — 2

дмитрий спивак

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Экс-депутата Одесского городского совета Дмитрия Спивака возмутило решение украинских властей ввести санкции против Белоруссии.По его мнению, страна действует по указанию Британии и США вопреки национальным интересам."Нам сказали погавкать против белорусского лидера Лукашенко", — отметил он в эфире телеканала "Украина 24".По словам Спивака, Украина действует в подобной манере и в ситуации с "Северным потоком — 2", однако это оказалось бесполезным, так как строительство газопровода практически завершено.Политик напомнил о гуманитарной поддержке со стороны Белоруссии во время наводнения во Львове летом 2020 года. Он также подчеркнул, что государства имеют внушительный товарооборот.Ранее кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, который занимает должность его советника по вопросам нацбезопасности.

https://ria.ru/20210703/soyuz-1739706756.html

https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739393732.html

сша

белоруссия

львов

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в мире, сша, белоруссия, львов, одесский городской совет, северный поток — 2, дмитрий спивак