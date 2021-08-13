https://ria.ru/20210813/sankt-peterburg-1745645185.html
В Петербурге вакцинировали больше половины сотрудников отелей
В Петербурге вакцинировали больше половины сотрудников отелей - РИА Новости, 13.08.2021
В Петербурге вакцинировали больше половины сотрудников отелей
Более 60 процентов персонала гостиниц Санкт-Петербурга вакцинировались от COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T19:30
2021-08-13T19:30
2021-08-13T19:30
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Более 60 процентов персонала гостиниц Санкт-Петербурга вакцинировались от COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Средний показатель иммунизации сотрудников крупнейших отелей — более 60 процентов. В некоторых уже 80-90% персонала", — говорится в сообщении.По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, вакцинация дает возможность создать коллективный иммунитет и быстрее восстановить туристскую отрасль — одну из наиболее пострадавших из-за пандемии.Как говорится в сообщении, организации индустрии гостеприимства Петербурга могут получить специальный статус "вакцинирован" к знаку Safe Travels SPb. Доля привитых сотрудников при этом должна составлять не менее 60 процентов. В Петербурге уже выдано 1800 знаков Safe Travels SPb. Безопасные путешествия SafeTravels – глобальная инициатива, запущенная Всемирным советом по путешествиям и туризму (World Travel & Tourism Council) в 2020 году. Петербург стал первым городом в России, присоединившимся к проекту.
https://ria.ru/20210730/sankt-peterburg-1743431648.html
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В Петербурге вакцинировали больше половины сотрудников отелей
Власти: Более 60 процентов персонала отелей Петербурга вакцинировались от COVID-19
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Более 60 процентов персонала гостиниц Санкт-Петербурга вакцинировались от COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Средний показатель иммунизации сотрудников крупнейших отелей — более 60 процентов. В некоторых уже 80-90% персонала", — говорится в сообщении.
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, вакцинация дает возможность создать коллективный иммунитет и быстрее восстановить туристскую отрасль — одну из наиболее пострадавших из-за пандемии.
"Для Петербурга туризм очень значим, это доходная часть бюджета, одна из градообразующих сфер жизни города. Хотя поток иностранных гостей снизился, для жителей России Петербург по-прежнему остается одним из самых востребованных направлений. Сегодня мы делаем акцент на безопасный туризм", — отметил губернатор.
Как говорится в сообщении, организации индустрии гостеприимства Петербурга могут получить специальный статус "вакцинирован" к знаку Safe Travels SPb. Доля привитых сотрудников при этом должна составлять не менее 60 процентов. В Петербурге уже выдано 1800 знаков Safe Travels SPb.
Безопасные путешествия SafeTravels – глобальная инициатива, запущенная Всемирным советом по путешествиям и туризму (World Travel & Tourism Council) в 2020 году. Петербург стал первым городом в России, присоединившимся к проекту.