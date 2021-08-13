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Туризм
https://ria.ru/20210813/sankt-peterburg-1745645185.html
В Петербурге вакцинировали больше половины сотрудников отелей
В Петербурге вакцинировали больше половины сотрудников отелей - РИА Новости, 13.08.2021
В Петербурге вакцинировали больше половины сотрудников отелей
Более 60 процентов персонала гостиниц Санкт-Петербурга вакцинировались от COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T19:30
2021-08-13T19:30
туризм
санкт-петербург
александр беглов
новости - туризм
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россия
куда поехать в выходные
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Более 60 процентов персонала гостиниц Санкт-Петербурга вакцинировались от COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Средний показатель иммунизации сотрудников крупнейших отелей — более 60 процентов. В некоторых уже 80-90% персонала", — говорится в сообщении.По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, вакцинация дает возможность создать коллективный иммунитет и быстрее восстановить туристскую отрасль — одну из наиболее пострадавших из-за пандемии.Как говорится в сообщении, организации индустрии гостеприимства Петербурга могут получить специальный статус "вакцинирован" к знаку Safe Travels SPb. Доля привитых сотрудников при этом должна составлять не менее 60 процентов. В Петербурге уже выдано 1800 знаков Safe Travels SPb. Безопасные путешествия SafeTravels – глобальная инициатива, запущенная Всемирным советом по путешествиям и туризму (World Travel &amp; Tourism Council) в 2020 году. Петербург стал первым городом в России, присоединившимся к проекту.
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санкт-петербург, александр беглов, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, коронавирус covid-19, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
19:30 13.08.2021
 
В Петербурге вакцинировали больше половины сотрудников отелей

Власти: Более 60 процентов персонала отелей Петербурга вакцинировались от COVID-19

© РИА Новости / Александр АндреевОтель на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Отель на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Александр Андреев
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Более 60 процентов персонала гостиниц Санкт-Петербурга вакцинировались от COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Средний показатель иммунизации сотрудников крупнейших отелей — более 60 процентов. В некоторых уже 80-90% персонала", — говорится в сообщении.
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, вакцинация дает возможность создать коллективный иммунитет и быстрее восстановить туристскую отрасль — одну из наиболее пострадавших из-за пандемии.
"Для Петербурга туризм очень значим, это доходная часть бюджета, одна из градообразующих сфер жизни города. Хотя поток иностранных гостей снизился, для жителей России Петербург по-прежнему остается одним из самых востребованных направлений. Сегодня мы делаем акцент на безопасный туризм", — отметил губернатор.
Как говорится в сообщении, организации индустрии гостеприимства Петербурга могут получить специальный статус "вакцинирован" к знаку Safe Travels SPb. Доля привитых сотрудников при этом должна составлять не менее 60 процентов. В Петербурге уже выдано 1800 знаков Safe Travels SPb.
Безопасные путешествия SafeTravels – глобальная инициатива, запущенная Всемирным советом по путешествиям и туризму (World Travel & Tourism Council) в 2020 году. Петербург стал первым городом в России, присоединившимся к проекту.
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