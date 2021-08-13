https://ria.ru/20210813/sankt-peterburg-1745645185.html

В Петербурге вакцинировали больше половины сотрудников отелей

В Петербурге вакцинировали больше половины сотрудников отелей - РИА Новости, 13.08.2021

В Петербурге вакцинировали больше половины сотрудников отелей

Более 60 процентов персонала гостиниц Санкт-Петербурга вакцинировались от COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T19:30

2021-08-13T19:30

2021-08-13T19:30

туризм

санкт-петербург

александр беглов

новости - туризм

туристы

туризм

россия

куда поехать в выходные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153379/71/1533797123_0:65:1242:764_1920x0_80_0_0_f6630837d33df978223ac3871b556ec9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг — РИА Новости. Более 60 процентов персонала гостиниц Санкт-Петербурга вакцинировались от COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Средний показатель иммунизации сотрудников крупнейших отелей — более 60 процентов. В некоторых уже 80-90% персонала", — говорится в сообщении.По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, вакцинация дает возможность создать коллективный иммунитет и быстрее восстановить туристскую отрасль — одну из наиболее пострадавших из-за пандемии.Как говорится в сообщении, организации индустрии гостеприимства Петербурга могут получить специальный статус "вакцинирован" к знаку Safe Travels SPb. Доля привитых сотрудников при этом должна составлять не менее 60 процентов. В Петербурге уже выдано 1800 знаков Safe Travels SPb. Безопасные путешествия SafeTravels – глобальная инициатива, запущенная Всемирным советом по путешествиям и туризму (World Travel & Tourism Council) в 2020 году. Петербург стал первым городом в России, присоединившимся к проекту.

https://ria.ru/20210730/sankt-peterburg-1743431648.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, александр беглов, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, коронавирус covid-19, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом