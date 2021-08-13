https://ria.ru/20210813/sanavtomobili-1745649954.html

В Ивановскую область поступили еще 55 санитарных автомобилей

В Ивановскую область поступили еще 55 санитарных автомобилей - РИА Новости, 13.08.2021

В Ивановскую область поступили еще 55 санитарных автомобилей

Ивановскую область поступили еще 55 санитарных автомобилей, приобретенных в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T15:20

2021-08-13T15:20

2021-08-13T15:20

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745650291_213:0:1920:960_1920x0_80_0_0_f59cf9a01355a041e6a6c68570fafdb0.jpg

ИВАНОВО, 13 авг – РИА Новости. В Ивановскую область поступили еще 55 санитарных автомобилей, приобретенных в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Это второе поступление санитарных машин в этом году, первые 25 автомобилей пришли в область еще зимой", – отметил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в своем аккаунте Instagram.В пресс-службе добавили, что машины задействованы в работе районных и городских поликлиник, амбулаторий, ФАПов и офисов врачей общей практики. Они используются для перевозки участковых врачей, фельдшеров и пациентов, оказания неотложной помощи, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.До конца текущего года автопарк региональной медицинской службы пополнят еще 10 автомобилей. Таким образом, в 2021 году в рамках программы модернизации в больницы Ивановской области поступят 90 единиц автотранспорта общей стоимостью 54,7 миллиона рублей. Всего с 2021 по 2025 годы будут закуплены 235 единиц медицинского транспорта, 167 из них заменят старые автомобили.

https://ria.ru/20210730/urozhay-1743574380.html

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивановская область, станислав воскресенский, здоровье - общество