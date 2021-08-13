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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20210813/sanavtomobili-1745649954.html
В Ивановскую область поступили еще 55 санитарных автомобилей
В Ивановскую область поступили еще 55 санитарных автомобилей - РИА Новости, 13.08.2021
В Ивановскую область поступили еще 55 санитарных автомобилей
Ивановскую область поступили еще 55 санитарных автомобилей, приобретенных в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T15:20
2021-08-13T15:20
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
здоровье - общество
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ИВАНОВО, 13 авг – РИА Новости. В Ивановскую область поступили еще 55 санитарных автомобилей, приобретенных в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Это второе поступление санитарных машин в этом году, первые 25 автомобилей пришли в область еще зимой", – отметил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в своем аккаунте Instagram.В пресс-службе добавили, что машины задействованы в работе районных и городских поликлиник, амбулаторий, ФАПов и офисов врачей общей практики. Они используются для перевозки участковых врачей, фельдшеров и пациентов, оказания неотложной помощи, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.До конца текущего года автопарк региональной медицинской службы пополнят еще 10 автомобилей. Таким образом, в 2021 году в рамках программы модернизации в больницы Ивановской области поступят 90 единиц автотранспорта общей стоимостью 54,7 миллиона рублей. Всего с 2021 по 2025 годы будут закуплены 235 единиц медицинского транспорта, 167 из них заменят старые автомобили.
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ивановская область, станислав воскресенский, здоровье - общество
15:20 13.08.2021
 

В Ивановскую область поступили еще 55 санитарных автомобилей

© Фото : Правительство Ивановской области / Дмитрий РыжаковСанитарный автомобиль, приобретенный в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Ивановской области
Санитарный автомобиль, приобретенный в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Фото : Правительство Ивановской области / Дмитрий Рыжаков
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 13 авг – РИА Новости. В Ивановскую область поступили еще 55 санитарных автомобилей, приобретенных в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Это второе поступление санитарных машин в этом году, первые 25 автомобилей пришли в область еще зимой", – отметил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в своем аккаунте Instagram.
В пресс-службе добавили, что машины задействованы в работе районных и городских поликлиник, амбулаторий, ФАПов и офисов врачей общей практики. Они используются для перевозки участковых врачей, фельдшеров и пациентов, оказания неотложной помощи, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.
До конца текущего года автопарк региональной медицинской службы пополнят еще 10 автомобилей. Таким образом, в 2021 году в рамках программы модернизации в больницы Ивановской области поступят 90 единиц автотранспорта общей стоимостью 54,7 миллиона рублей. Всего с 2021 по 2025 годы будут закуплены 235 единиц медицинского транспорта, 167 из них заменят старые автомобили.
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Ивановская областьИвановская областьСтанислав ВоскресенскийЗдоровье - Общество
 
 
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