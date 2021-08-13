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В Волгограде сел самолет Сочи — Уфа из-за разбушевавшегося пассажира
В Волгограде сел самолет Сочи — Уфа из-за разбушевавшегося пассажира - РИА Новости, 13.08.2021
В Волгограде сел самолет Сочи — Уфа из-за разбушевавшегося пассажира
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении дебошира, из-за которого самолет Сочи - Уфа был вынужден был сесть в Волгограде, сообщает... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T20:24
2021-08-13T20:24
происшествия
сочи
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении дебошира, из-за которого самолет Сочи - Уфа был вынужден был сесть в Волгограде, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Следствие установило, что 11 августа в аэропорту Волгограда вынужденно сел самолет, летевший по указанному маршруту. Причиной стало неадекватное поведение пассажира 1991 года рождения - он был пьян, вел себя агрессивно, оскорблял бортпроводников и не выполнял их законные требования."Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России инициировало передачу уголовного дела, возбужденного органами МВД России на транспорте в отношении пассажира рейса Сочи - Уфа по пункту "в" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), для дальнейшего расследования Волгоградским следственным отделом на транспорте", - говорится в сообщении.
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происшествия, сочи, уфа, следственный комитет россии (ск рф), россия
20:24 13.08.2021
 
В Волгограде сел самолет Сочи — Уфа из-за разбушевавшегося пассажира

СК завел уголовное дело в отношении дебошира, из-за которого самолет Сочи -—Уфа сел в Волгограде

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Пассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении дебошира, из-за которого самолет Сочи - Уфа был вынужден был сесть в Волгограде, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Следствие установило, что 11 августа в аэропорту Волгограда вынужденно сел самолет, летевший по указанному маршруту. Причиной стало неадекватное поведение пассажира 1991 года рождения - он был пьян, вел себя агрессивно, оскорблял бортпроводников и не выполнял их законные требования.
"Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России инициировало передачу уголовного дела, возбужденного органами МВД России на транспорте в отношении пассажира рейса Сочи - Уфа по пункту "в" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), для дальнейшего расследования Волгоградским следственным отделом на транспорте", - говорится в сообщении.
Пассажиры в международном аэропорту Владивостока - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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ПроисшествияСочиУфаСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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