https://ria.ru/20210813/samolet-1745702535.html

В Волгограде сел самолет Сочи — Уфа из-за разбушевавшегося пассажира

В Волгограде сел самолет Сочи — Уфа из-за разбушевавшегося пассажира - РИА Новости, 13.08.2021

В Волгограде сел самолет Сочи — Уфа из-за разбушевавшегося пассажира

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении дебошира, из-за которого самолет Сочи - Уфа был вынужден был сесть в Волгограде, сообщает... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T20:24

2021-08-13T20:24

2021-08-13T20:24

происшествия

сочи

уфа

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении дебошира, из-за которого самолет Сочи - Уфа был вынужден был сесть в Волгограде, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Следствие установило, что 11 августа в аэропорту Волгограда вынужденно сел самолет, летевший по указанному маршруту. Причиной стало неадекватное поведение пассажира 1991 года рождения - он был пьян, вел себя агрессивно, оскорблял бортпроводников и не выполнял их законные требования."Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России инициировало передачу уголовного дела, возбужденного органами МВД России на транспорте в отношении пассажира рейса Сочи - Уфа по пункту "в" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), для дальнейшего расследования Волгоградским следственным отделом на транспорте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210528/deboshir-1734549595.html

сочи

уфа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, уфа, следственный комитет россии (ск рф), россия