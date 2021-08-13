Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210813/rpts-1745646658.html
В РПЦ поддержали инициативу ограничить продажу крепкого алкоголя до 21 года
В РПЦ поддержали инициативу ограничить продажу крепкого алкоголя до 21 года - РИА Новости, 13.08.2021
В РПЦ поддержали инициативу ограничить продажу крепкого алкоголя до 21 года
Инициатива Минздрава РФ об ограничении на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года разумная, и ее следует поддержать, заявил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:55
2021-08-13T14:55
религия
общество
здоровье - общество
владимир легойда
telegram (приложение)
московский патриархат
россия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/101037/94/1010379457_0:147:2369:1480_1920x0_80_0_0_0fa7055dbbe3891d72e6e9cae82cadfb.jpg
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Инициатива Минздрава РФ об ограничении на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года разумная, и ее следует поддержать, заявил в своем Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Ранее газета "Известия" сообщила, что Минздрав разработал поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта". В соответствии с проектом, министерство предлагает запретить с марта 2022 года продажи алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам, которые не достигли 21 года. Министерство направило письмо с просьбой согласовать его участникам рабочей группы по "регуляторной гильотине". Сейчас алкоголь продается гражданам, достигшим 18 лет."Разумное ограничение на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года следует поддержать. Те, кто сейчас молод, повзрослев и приобретя жизненный опыт, отнесутся с пониманием к этой мере, когда задумаются о том, как воспитать своих детей здоровыми и ответственными", - написал Легойда.Вместе с тем он отметил, что само по себе возрастное ограничение "не остановит подростков и молодых людей младше 21 года от употребления крепких напитков". "Человека, который хочет нанести вред своему здоровью, вообще сложно остановить. Но запрет продажи — это нравственно значимый сигнал, который многие услышат", - заключил представитель Русской церкви.
https://ria.ru/20210809/rpts-1745040063.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/101037/94/1010379457_0:0:2369:1778_1920x0_80_0_0_c5fa29c831df68d5a5b010a732e3d03e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, владимир легойда, telegram (приложение), московский патриархат, россия, религия
14:55 13.08.2021
 

В РПЦ поддержали инициативу ограничить продажу крепкого алкоголя до 21 года

© фото Владимира ЕштокинаВладимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
© фото Владимира Ештокина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Инициатива Минздрава РФ об ограничении на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года разумная, и ее следует поддержать, заявил в своем Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее газета "Известия" сообщила, что Минздрав разработал поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта". В соответствии с проектом, министерство предлагает запретить с марта 2022 года продажи алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам, которые не достигли 21 года. Министерство направило письмо с просьбой согласовать его участникам рабочей группы по "регуляторной гильотине". Сейчас алкоголь продается гражданам, достигшим 18 лет.
"Разумное ограничение на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года следует поддержать. Те, кто сейчас молод, повзрослев и приобретя жизненный опыт, отнесутся с пониманием к этой мере, когда задумаются о том, как воспитать своих детей здоровыми и ответственными", - написал Легойда.
Вместе с тем он отметил, что само по себе возрастное ограничение "не остановит подростков и молодых людей младше 21 года от употребления крепких напитков". "Человека, который хочет нанести вред своему здоровью, вообще сложно остановить. Но запрет продажи — это нравственно значимый сигнал, который многие услышат", - заключил представитель Русской церкви.
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 13:44Религия
В РПЦ призвали обсудить способы защиты от пропаганды сатанизма в интернете
 
РелигияОбществоЗдоровье - ОбществоВладимир ЛегойдаTelegram (приложение)Московский ПатриархатРоссияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана
06:55На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
Лента новостейМолния