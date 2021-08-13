https://ria.ru/20210813/rpts-1745646658.html

В РПЦ поддержали инициативу ограничить продажу крепкого алкоголя до 21 года

В РПЦ поддержали инициативу ограничить продажу крепкого алкоголя до 21 года - РИА Новости, 13.08.2021

В РПЦ поддержали инициативу ограничить продажу крепкого алкоголя до 21 года

Инициатива Минздрава РФ об ограничении на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года разумная, и ее следует поддержать, заявил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T14:55

2021-08-13T14:55

2021-08-13T14:55

религия

общество

здоровье - общество

владимир легойда

telegram (приложение)

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россия

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Инициатива Минздрава РФ об ограничении на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года разумная, и ее следует поддержать, заявил в своем Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Ранее газета "Известия" сообщила, что Минздрав разработал поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта". В соответствии с проектом, министерство предлагает запретить с марта 2022 года продажи алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам, которые не достигли 21 года. Министерство направило письмо с просьбой согласовать его участникам рабочей группы по "регуляторной гильотине". Сейчас алкоголь продается гражданам, достигшим 18 лет."Разумное ограничение на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года следует поддержать. Те, кто сейчас молод, повзрослев и приобретя жизненный опыт, отнесутся с пониманием к этой мере, когда задумаются о том, как воспитать своих детей здоровыми и ответственными", - написал Легойда.Вместе с тем он отметил, что само по себе возрастное ограничение "не остановит подростков и молодых людей младше 21 года от употребления крепких напитков". "Человека, который хочет нанести вред своему здоровью, вообще сложно остановить. Но запрет продажи — это нравственно значимый сигнал, который многие услышат", - заключил представитель Русской церкви.

https://ria.ru/20210809/rpts-1745040063.html

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общество, здоровье - общество, владимир легойда, telegram (приложение), московский патриархат, россия, религия