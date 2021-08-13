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В Новороссийске ввели режим ЧС
В Новороссийске ввели режим ЧС - РИА Новости, 13.08.2021
В Новороссийске ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Новороссийске из-за сильного дождя, в ближайшие сутки здесь ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков, сообщает администрация города. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T09:52
2021-08-13T10:13
новороссийск
происшествия
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КРАСНОДАР, 13 авг – РИА Новости. Режим ЧС введен в Новороссийске из-за сильного дождя, в ближайшие сутки здесь ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков, сообщает администрация города."Сегодня, 13 августа, в ближайшие часы и в следующие сутки в районе Новороссийска ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков. С 9:00 часов в городе введен режим ЧС! Продолжается ливень, усиление ветра, возможен подъем уровня воды в реках и подтопление низинных территорий", - сообщается на сайте администрации города.Власти города просят жителей без необходимости не покидать зданий и ограничить выход на открытую низинную территорию, пляжи и передвижение на личном транспорте. Машины предлагается парковать на возвышенности.
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новороссийск, происшествия
09:52 13.08.2021 (обновлено: 10:13 13.08.2021)
 
В Новороссийске ввели режим ЧС

Власти: режим ЧС введен в Новороссийске из-за сильного дождя

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСильный дождь
Сильный дождь - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КРАСНОДАР, 13 авг – РИА Новости. Режим ЧС введен в Новороссийске из-за сильного дождя, в ближайшие сутки здесь ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков, сообщает администрация города.
"Сегодня, 13 августа, в ближайшие часы и в следующие сутки в районе Новороссийска ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков. С 9:00 часов в городе введен режим ЧС! Продолжается ливень, усиление ветра, возможен подъем уровня воды в реках и подтопление низинных территорий", - сообщается на сайте администрации города.
Власти города просят жителей без необходимости не покидать зданий и ограничить выход на открытую низинную территорию, пляжи и передвижение на личном транспорте. Машины предлагается парковать на возвышенности.
 
НовороссийскПроисшествия
 
 
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