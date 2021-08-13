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В Новороссийске ввели режим ЧС

В Новороссийске ввели режим ЧС - РИА Новости, 13.08.2021

В Новороссийске ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в Новороссийске из-за сильного дождя, в ближайшие сутки здесь ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков, сообщает администрация города. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T09:52

2021-08-13T09:52

2021-08-13T10:13

новороссийск

происшествия

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КРАСНОДАР, 13 авг – РИА Новости. Режим ЧС введен в Новороссийске из-за сильного дождя, в ближайшие сутки здесь ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков, сообщает администрация города."Сегодня, 13 августа, в ближайшие часы и в следующие сутки в районе Новороссийска ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков. С 9:00 часов в городе введен режим ЧС! Продолжается ливень, усиление ветра, возможен подъем уровня воды в реках и подтопление низинных территорий", - сообщается на сайте администрации города.Власти города просят жителей без необходимости не покидать зданий и ограничить выход на открытую низинную территорию, пляжи и передвижение на личном транспорте. Машины предлагается парковать на возвышенности.

новороссийск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, происшествия