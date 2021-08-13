https://ria.ru/20210813/reptiloidy-1745568691.html

NBC: американец убил своих малолетних детей из-за страха перед рептилоидами

NBC: американец убил своих малолетних детей из-за страха перед рептилоидами - РИА Новости, 13.08.2021

NBC: американец убил своих малолетних детей из-за страха перед рептилоидами

Американец, убивший своих малолетних детей, верил в конспирологические теории о "змеиной ДНК", которое якобы может проникать в человеческий организм, сообщает... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T04:13

2021-08-13T04:13

2021-08-13T04:20

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Американец убил своих малолетних детей из-за страха перед рептилоидами

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Американец, убивший своих малолетних детей, верил в конспирологические теории о "змеиной ДНК", которое якобы может проникать в человеческий организм, сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные расследования.Мэтью Тейлор Коулмен, владелец школы серфинга, обвиняется в убийстве двухлетнего сына и 10-месячной дочери. Дети были убиты на прошлой неделе в Мексике, в понедельник их отец был задержан при возвращении в США.На допросе 40-летний мужчина признался сотрудникам ФБР, что совершил убийство с помощью ружья для подводной охоты. По его словам, он это сделал, поскольку дети "должны были вырасти чудовищами", ввиду того что жена передала им свою "змеиную ДНК". Тейлор назвал убийство "единственным способом, чтобы спасти мир".Судья постановил, что обвиняемый останется под стражей без права освобождения под залог.Как отмечает телеканал, "змеиная ДНК", по всей видимости, отражает верование Тейлора в так называемых рептилоидов – конспирологическую теорию, согласно которой инопланетяне в виде человекоподобных рептилий тайно управляют всем миром и занимают ключевые посты в правительстве, банковской сфере и Голливуде.

https://ria.ru/20210516/ubiystvo-1732490999.html

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в мире, сша, мексика, фбр