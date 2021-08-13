https://ria.ru/20210813/rekonstruktsiya-1745589030.html

Петр Бирюков: подстанцию "Битца" реконструируют до конца года

Петр Бирюков: подстанцию "Битца" реконструируют до конца года - РИА Новости, 13.08.2021

Петр Бирюков: подстанцию "Битца" реконструируют до конца года

Реконструкция подстанции "Битца" на юго-западе Москвы завершится до конца года, ее мощность вырастет в пять раз, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T10:37

2021-08-13T10:37

2021-08-13T10:37

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Реконструкция подстанции "Битца" на юго-западе Москвы завершится до конца года, ее мощность вырастет в пять раз, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."На юго-западе столицы до конца 2021 года завершится реконструкция подстанции "Битца", в результате чего ее мощность увеличится в пять раз. В рамках работ будет выполнен перевод питающего центра подстанции на более высокий класс напряжения - 220 кВ. Это позволит подключать новых абонентов и в целом повысить надежность электроснабжения потребителей Юго-Западного административного округа и ТиНАО. Уже получены заявки на подключение новых станций метро и жилых комплексов",- сообщил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта построено еще одно здание подстанции, там уже установлено основное электротехническое оборудование, смонтированы и протестированы силовые трансформаторы."Сейчас полная мощность силовых трансформаторов подстанции "Битца" составляет 126 МВА, после реконструкции она увеличится в пять раз - до 600 МВА. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы, монтаж инженерных систем, завершено сооружение переходной галереи между существующим и новым зданиями. Дополнительно будут проложены кабельные линии общей протяженностью 12 километров",- рассказал Бирюков.Заместитель мэра отметил, что подстанция "Битца" находится на особо охраняемой природной территории "Битцевский парк", поэтому при ее реконструкции применяются технические решения, имеющие минимальное воздействие на окружающую среду. Например, на обновленном питающем центре будут установлены трансформаторы с биоразлагаемой изоляционной жидкостью, которая обладает повышенной пожарной и экологической безопасностью.Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что все работы по реконструкции подстанции "Битца" проводятся без отключений потребителей, энергоснабжение всех подключенных объектов осуществляется в штатном режиме.

https://ria.ru/20210805/stantsii-1744443854.html

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москва, петр бирюков