https://ria.ru/20210813/rebenok-1745683167.html

В Нижегородской области машина со спецсигналами сбила ребенка на переходе

В Нижегородской области машина со спецсигналами сбила ребенка на переходе - РИА Новости, 13.08.2021

В Нижегородской области машина со спецсигналами сбила ребенка на переходе

Доследственная проверка проводится в городе Бор после наезда служебного автомобиля на 11-летнего велосипедиста на пешеходном переходе, сообщило Следственное... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T18:18

2021-08-13T18:18

2021-08-13T20:05

происшествия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг — РИА Новости. Доследственная проверка проводится в городе Бор после наезда служебного автомобиля на 11-летнего велосипедиста на пешеходном переходе, сообщило Следственное управление СК по Нижегородской области.Ранее в группе "Нижний Новгород без цензуры" опубликовали видео, как накануне вечером в центре Бора служебная машина со спецсигналом и включенной сиреной на скорости сбивает подростка, переезжавшего дорогу на велосипеде по пешеходному переходу. К пострадавшему сразу же подъехала скорая помощь, остановившаяся у светофора."С места дорожно-транспортного происшествия мальчик госпитализирован в Борскую городскую больницу. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления тяжести вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза", — говорится в сообщении.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК, водитель был трезв на момент ДТП, не уточнив, однако, какому ведомству принадлежит машина.

https://ria.ru/20210810/rebenok-1745270094.html

нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия