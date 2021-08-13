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В Нижегородской области машина со спецсигналами сбила ребенка на переходе
В Нижегородской области машина со спецсигналами сбила ребенка на переходе - РИА Новости, 13.08.2021
В Нижегородской области машина со спецсигналами сбила ребенка на переходе
Доследственная проверка проводится в городе Бор после наезда служебного автомобиля на 11-летнего велосипедиста на пешеходном переходе, сообщило Следственное... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T18:18
2021-08-13T18:18
2021-08-13T20:05
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг — РИА Новости. Доследственная проверка проводится в городе Бор после наезда служебного автомобиля на 11-летнего велосипедиста на пешеходном переходе, сообщило Следственное управление СК по Нижегородской области.Ранее в группе "Нижний Новгород без цензуры" опубликовали видео, как накануне вечером в центре Бора служебная машина со спецсигналом и включенной сиреной на скорости сбивает подростка, переезжавшего дорогу на велосипеде по пешеходному переходу. К пострадавшему сразу же подъехала скорая помощь, остановившаяся у светофора."С места дорожно-транспортного происшествия мальчик госпитализирован в Борскую городскую больницу. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления тяжести вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза", — говорится в сообщении.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК, водитель был трезв на момент ДТП, не уточнив, однако, какому ведомству принадлежит машина.
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РИА Новости
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:18 13.08.2021 (обновлено: 20:05 13.08.2021)
В Нижегородской области машина со спецсигналами сбила ребенка на переходе
СК: в Нижегородской области машина со спецсигналами сбила ребенка на велосипеде на переходе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг — РИА Новости.
Доследственная проверка проводится в городе Бор
после наезда служебного автомобиля на 11-летнего велосипедиста на пешеходном переходе, сообщило
Следственное управление СК по Нижегородской области
.
Ранее в группе "Нижний Новгород без цензуры" опубликовали видео, как накануне вечером в центре Бора служебная машина со спецсигналом и включенной сиреной на скорости сбивает подростка, переезжавшего дорогу на велосипеде по пешеходному переходу. К пострадавшему сразу же подъехала скорая помощь, остановившаяся у светофора.
"С места дорожно-транспортного происшествия мальчик госпитализирован в Борскую городскую больницу. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления тяжести вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза", — говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК, водитель был трезв на момент ДТП, не уточнив, однако, какому ведомству принадлежит машина.