https://ria.ru/20210813/putin-1745651999.html

Работу Путина положительно оценивают 57 процентов россиян, показал опрос

Работу Путина положительно оценивают 57 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 13.08.2021

Работу Путина положительно оценивают 57 процентов россиян, показал опрос

Работу президента РФ Владимира Путина положительно оценивают 57% опрошенных россиян, отрицательно - 28%, следует из опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T15:23

2021-08-13T15:23

2021-08-13T15:32

политика

владимир путин

фонд "общественное мнение"

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Работу президента РФ Владимира Путина положительно оценивают 57% опрошенных россиян, отрицательно - 28%, следует из опроса фонда "Общественное мнение"."На вопрос, считаете ли вы, что президент Владимир Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо, большинство опрошенных (57%) дали оценку "скорее хорошо", 28% ответили "скорее плохо", еще 15% затруднились ответить", – говорится в сообщении на сайте ФОМ.О доверии президенту заявили 54% опрошенных, о недоверии - 35%, еще 12% затруднились ответить.У респондентов также спросили, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье. Среди парламентских партий лидирует "Единая Россия" – 29%, затем следует КПРФ (11%), ЛДПР (9%) и "Справедливая Россия – За правду" (6%). За любую другую партию свои голоса готовы отдать 8% опрошенных, 14% респондентов не пошли бы на выборы, а 2% испортили бы бюллетень. Затруднились ответить на этот вопрос 21%.Опрос "ФОМнибус" проводился с 6 по 8 августа в 207 населенных пунктах 73 субъектов РФ. В нем приняли участие 3 тысячи респондентов, метод опроса – интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210806/putin-1744740089.html

россия

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политика, владимир путин, фонд "общественное мнение", россия