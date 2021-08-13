https://ria.ru/20210813/proverki-1745613900.html
ФАС начала антикартельные проверки крупнейших торговых сетей
ФАС начала антикартельные проверки крупнейших торговых сетей - РИА Новости, 13.08.2021
ФАС начала антикартельные проверки крупнейших торговых сетей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановые проверки крупнейших российских ретейлеров — сетей, входящих в X5 Group, а также "Магнита" и "Ленты"... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T12:22
2021-08-13T12:22
2021-08-13T18:11
экономика
магнит (компания-ритейлер)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
лента (сеть магазинов)
торговый дом "перекресток"
пятерочка (сеть магазинов)
x5 retail group
россия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановые проверки крупнейших российских ретейлеров — сетей, входящих в X5 Group, а также "Магнита" и "Ленты" — на предмет антиконкурентного сговора."Проверки начаты по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров", — отмечается в релизе ведомства.Служба также изучит причины возможного необоснованного повышения цен.Если сговор подтвердится, компаниям может грозить оборотный штраф до 15 процентов от годовой выручки. "Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает четыре триллиона рублей", — указывается в сообщении.В ведомстве добавили, что окончательные выводы о наличии либо отсутствии нарушений в действиях компаний будут сделаны по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации. Также в ФАС отметили, что сотрудники "Магнита" не давали провести проверку, из-за чего пришлось вызвать полицию. Только после составления протокола инспекторы получили доступ к документам компании. В пресс-службе ритейлера, в свою очередь, заявляли, что активно сотрудничают со службой во время проверки.
https://ria.ru/20210811/ovoschi-1745373169.html
https://ria.ru/20210809/tseny-1744765382.html
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экономика, магнит (компания-ритейлер), федеральная антимонопольная служба (фас россии), лента (сеть магазинов), торговый дом "перекресток", пятерочка (сеть магазинов), x5 retail group, россия
12:22 13.08.2021 (обновлено: 18:11 13.08.2021)
ФАС начала антикартельные проверки крупнейших торговых сетей
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за роста цен
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС
) начала внеплановые проверки крупнейших российских ретейлеров — сетей, входящих в X5
Group, а также "Магнита" и "Ленты" — на предмет антиконкурентного сговора.
"Проверки начаты по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров", — отмечается в релизе ведомства.
Служба также изучит причины возможного необоснованного повышения цен.
Если сговор подтвердится, компаниям может грозить оборотный штраф до 15 процентов от годовой выручки.
"Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает четыре триллиона рублей", — указывается в сообщении.
В ведомстве добавили, что окончательные выводы о наличии либо отсутствии нарушений в действиях компаний будут сделаны по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации.
Также в ФАС отметили, что сотрудники "Магнита" не давали провести проверку, из-за чего пришлось вызвать полицию. Только после составления протокола инспекторы получили доступ к документам компании. В пресс-службе ритейлера, в свою очередь, заявляли, что активно сотрудничают со службой во время проверки.