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ФАС заявила, что "Магнит" препятствует проведению антикартельной проверки

ФАС заявила, что "Магнит" препятствует проведению антикартельной проверки - РИА Новости, 13.08.2021

ФАС заявила, что "Магнит" препятствует проведению антикартельной проверки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что ритейлер "Магнит" препятствует проведению проверки ведомства, должностные лица компании будут... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T13:24

2021-08-13T13:24

2021-08-13T13:55

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

магнит (компания-ритейлер)

цены

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что ритейлер "Магнит" препятствует проведению проверки ведомства, должностные лица компании будут привлечены за это к административной ответственности."АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") препятствует проведению законной проверки ФАС России. Охрана бизнес-центра незаконно преграждает проход сотрудников ФАС в здание, утверждая, что сотрудников "Магнита" нет на рабочих местах в здании. Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении ведомства.Оно подчеркивает, что у сотрудников службы есть право на беспрепятственный доступ в помещение, осмотр, получение документов и объяснений, в необходимых случаях производятся фото- и видеозапись, снимаются копии с документов.ФАС ранее в пятницу сообщила, что проводит внеплановые антикартельные проверки в отношении крупнейших российских ритейлеров - Х5 Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Магнита" и "Ленты" - на предмет антиконкурентного сговора, следствием которого может являться рост и поддержание цен.В случае наличия антиконкурентного сговора будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Ведомство указывало, что оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 триллиона рублей. Таким образом, совокупный штраф может достигнуть 600 миллиардов рублей.Проверки ведомства проводятся в связи с поступающими обращениями граждан о росте цен в федеральных торговых сетях, а также для недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продуктов. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил ФАС обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети.

https://ria.ru/20210811/tseny-1745283146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика, магнит (компания-ритейлер), цены, россия