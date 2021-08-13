Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210813/proverka-1745627115.html
ФАС заявила, что "Магнит" препятствует проведению антикартельной проверки
ФАС заявила, что "Магнит" препятствует проведению антикартельной проверки - РИА Новости, 13.08.2021
ФАС заявила, что "Магнит" препятствует проведению антикартельной проверки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что ритейлер "Магнит" препятствует проведению проверки ведомства, должностные лица компании будут... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T13:24
2021-08-13T13:55
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
магнит (компания-ритейлер)
цены
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732842191_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_d1682bf76e16c05ba97534c834ac46b1.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что ритейлер "Магнит" препятствует проведению проверки ведомства, должностные лица компании будут привлечены за это к административной ответственности."АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") препятствует проведению законной проверки ФАС России. Охрана бизнес-центра незаконно преграждает проход сотрудников ФАС в здание, утверждая, что сотрудников "Магнита" нет на рабочих местах в здании. Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении ведомства.Оно подчеркивает, что у сотрудников службы есть право на беспрепятственный доступ в помещение, осмотр, получение документов и объяснений, в необходимых случаях производятся фото- и видеозапись, снимаются копии с документов.ФАС ранее в пятницу сообщила, что проводит внеплановые антикартельные проверки в отношении крупнейших российских ритейлеров - Х5 Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Магнита" и "Ленты" - на предмет антиконкурентного сговора, следствием которого может являться рост и поддержание цен.В случае наличия антиконкурентного сговора будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Ведомство указывало, что оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 триллиона рублей. Таким образом, совокупный штраф может достигнуть 600 миллиардов рублей.Проверки ведомства проводятся в связи с поступающими обращениями граждан о росте цен в федеральных торговых сетях, а также для недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продуктов. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил ФАС обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети.
https://ria.ru/20210811/tseny-1745283146.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732842191_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_515b84ad4fde824bf215b30fc8d2418b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика, магнит (компания-ритейлер), цены, россия
13:24 13.08.2021 (обновлено: 13:55 13.08.2021)
 
ФАС заявила, что "Магнит" препятствует проведению антикартельной проверки

ФАС: "Магнит" привлекут к ответственности за препятствование проведению антикартельной проверки

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМагазин "Магнит" на одной из улиц в Москве
Магазин Магнит на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что ритейлер "Магнит" препятствует проведению проверки ведомства, должностные лица компании будут привлечены за это к административной ответственности.
"АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") препятствует проведению законной проверки ФАС России. Охрана бизнес-центра незаконно преграждает проход сотрудников ФАС в здание, утверждая, что сотрудников "Магнита" нет на рабочих местах в здании. Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении ведомства.
Оно подчеркивает, что у сотрудников службы есть право на беспрепятственный доступ в помещение, осмотр, получение документов и объяснений, в необходимых случаях производятся фото- и видеозапись, снимаются копии с документов.
ФАС ранее в пятницу сообщила, что проводит внеплановые антикартельные проверки в отношении крупнейших российских ритейлеров - Х5 Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Магнита" и "Ленты" - на предмет антиконкурентного сговора, следствием которого может являться рост и поддержание цен.
В случае наличия антиконкурентного сговора будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Ведомство указывало, что оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 триллиона рублей. Таким образом, совокупный штраф может достигнуть 600 миллиардов рублей.
Проверки ведомства проводятся в связи с поступающими обращениями граждан о росте цен в федеральных торговых сетях, а также для недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продуктов. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил ФАС обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 06:05
Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЭкономикаМагнит (компания-ритейлер)ЦеныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана
06:55На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
Лента новостейМолния