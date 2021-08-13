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Генпрокуратура признала нежелательной бельгийскую НПО
Генпрокуратура признала нежелательной бельгийскую НПО - РИА Новости, 13.08.2021
Генпрокуратура признала нежелательной бельгийскую НПО
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ неправительственной организации International Partnership for Human Rights (IPHR, "Международное... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:24
2021-08-13T11:24
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ неправительственной организации International Partnership for Human Rights (IPHR, "Международное партнерство за права человека")*, штаб-квартира которой расположена в Брюсселе, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.Информация о принятом решении направлена в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, и их обнародования.На официальном сайте IPHR* указывается, что международное партнерство расположено в Брюсселе и является независимой неправительственной организацией, "поднимая на международном уровне вопросы защиты прав человека и отстаивая права уязвимых групп населения". Создана в 2008 году.*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
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в мире, общество, генеральная прокуратура рф, брюссель, россия
11:24 13.08.2021
 
Генпрокуратура признала нежелательной бельгийскую НПО

Генпрокуратура признала нежелательной бельгийскую НПО "Международное партнерство за права человека"*

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ неправительственной организации International Partnership for Human Rights (IPHR, "Международное партнерство за права человека")*, штаб-квартира которой расположена в Брюсселе, сообщает пресс-служба ведомства.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации International Partnership for Human Rights*… Королевство Бельгия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
Информация о принятом решении направлена в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, и их обнародования.
На официальном сайте IPHR* указывается, что международное партнерство расположено в Брюсселе и является независимой неправительственной организацией, "поднимая на международном уровне вопросы защиты прав человека и отстаивая права уязвимых групп населения". Создана в 2008 году.
*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
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10 августа, 14:06
Росфинмониторинг внес ФБК* в список экстремистских организаций
 
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