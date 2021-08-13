https://ria.ru/20210813/prokuratura-1745600718.html

Генпрокуратура признала нежелательной бельгийскую НПО

Генпрокуратура признала нежелательной бельгийскую НПО - РИА Новости, 13.08.2021

Генпрокуратура признала нежелательной бельгийскую НПО

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ неправительственной организации International Partnership for Human Rights (IPHR, "Международное... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T11:24

2021-08-13T11:24

2021-08-13T11:24

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ неправительственной организации International Partnership for Human Rights (IPHR, "Международное партнерство за права человека")*, штаб-квартира которой расположена в Брюсселе, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.Информация о принятом решении направлена в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, и их обнародования.На официальном сайте IPHR* указывается, что международное партнерство расположено в Брюсселе и является независимой неправительственной организацией, "поднимая на международном уровне вопросы защиты прав человека и отстаивая права уязвимых групп населения". Создана в 2008 году.*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

https://ria.ru/20210810/spisok-1745184606.html

брюссель

россия

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2021

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в мире, общество, генеральная прокуратура рф, брюссель, россия