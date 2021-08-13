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Лавров возмутился призывами Зеленского к русским уехать из Донбасса
Лавров возмутился призывами Зеленского к русским уехать из Донбасса - РИА Новости, 13.08.2021
Лавров возмутился призывами Зеленского к русским уехать из Донбасса
Призывы президента Украины Владимира Зеленского к русским из Донбасса уезжать в Россию возмутительны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T12:05
2021-08-13T12:05
2021-08-13T12:17
в мире
владимир зеленский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
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САМБЕК (Ростовская область), 13 авг – РИА Новости. Призывы президента Украины Владимира Зеленского к русским из Донбасса уезжать в Россию возмутительны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны. Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале "Слуга народу", - сказал Лавров на встрече с представителями гражданского общества."Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше", - добавил министр.Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения района в ее состав, предложил "искать себе место в России". Он также выразил мнение, что "без Украины на этой территории цивилизации не будет".
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в мире, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
12:05 13.08.2021 (обновлено: 12:17 13.08.2021)
Лавров возмутился призывами Зеленского к русским уехать из Донбасса
Глава МИД Лавров: призывы Зеленского к русским уезжать из Донбасса в Россию возмутительны