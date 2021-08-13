https://ria.ru/20210813/prizyv-1745609951.html

Лавров возмутился призывами Зеленского к русским уехать из Донбасса

Лавров возмутился призывами Зеленского к русским уехать из Донбасса - РИА Новости, 13.08.2021

Лавров возмутился призывами Зеленского к русским уехать из Донбасса

Призывы президента Украины Владимира Зеленского к русским из Донбасса уезжать в Россию возмутительны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:05

2021-08-13T12:05

2021-08-13T12:17

в мире

владимир зеленский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

донбасс

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740932743_0:68:3077:1799_1920x0_80_0_0_87342e77675eed5373bd223ab8635b53.jpg

САМБЕК (Ростовская область), 13 авг – РИА Новости. Призывы президента Украины Владимира Зеленского к русским из Донбасса уезжать в Россию возмутительны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны. Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале "Слуга народу", - сказал Лавров на встрече с представителями гражданского общества."Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше", - добавил министр.Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения района в ее состав, предложил "искать себе место в России". Он также выразил мнение, что "без Украины на этой территории цивилизации не будет".

https://ria.ru/20210813/donbass-1745577290.html

https://ria.ru/20210809/donbass-1745031956.html

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия