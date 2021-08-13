Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210813/prilozhenie-1745656114.html
Минцифры планирует сделать мобильное приложение госслужащего
Минцифры планирует сделать мобильное приложение госслужащего - РИА Новости, 13.08.2021
Минцифры планирует сделать мобильное приложение госслужащего
Минцифры РФ планирует в 2022 году сделать мобильное приложение для госслужащих, также планируется создать сервис для удаленной работы чиновников, заявил... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T15:52
2021-08-13T15:52
общество
технологии
дмитрий чернышенко
олег качанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_306:416:2921:1887_1920x0_80_0_0_cec5f1102b860c6ba2f63f3b6b2aca95.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минцифры РФ планирует в 2022 году сделать мобильное приложение для госслужащих, также планируется создать сервис для удаленной работы чиновников, заявил заместитель главы министерства Олег Качанов."Для госслужащих мы все-таки хотим сделать в следующем году мобильное приложение госслужащего, то есть у нас есть мобильное приложение для обычных граждан… хорошо бы, чтобы для них (госслужащих - ред.) электронные сервисы были (также - ред.) доступны, как и для всех остальных граждан, обеспечивающие удобство взаимодействия с кадровыми службами, со своими органами власти", - сказал Качанов, выступая на форуме "Цифровая эволюция", который проходит в Калуге.Качанов указал, что для госслужащих также планируется создать сервис для совместной и удаленной работы. "Некое типовое автоматизированное рабочее место… полный аналог корпоративного рабочего места: корпоративный портал, мессенджер, почта, ВКС (видеоконференцсвязь - ред.), средства работы с документами", - добавил он.Согласно представленной замминистра презентации, сервисами совместной и удаленной работы к 2022 году планируется обеспечить 10 федеральных органов исполнительной власти. К 2024 году, согласно документу, предполагается, что все служащие в органах государственной власти будут использовать "защищенные и унифицированные сервисы коммуникаций, взаимодействия и совместной работы на базе отечественного программного обеспечения".В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко ранее сообщили РИА Новости, что 20 июля на заседании президиума правкомиссии по цифровому развитию был одобрен проект концепции реализации проекта типового автоматизированного рабочего места госслужащего. Концепция предполагает развитие сервисов, которые позволяют осуществлять оперативный обмен данными между ведомствами: среди прочего, это электронная почта, мессенджер, аудио и видеоконференцсвязь, а также ряд других цифровых сервисов российской разработки.
https://ria.ru/20210423/zakon-1729585933.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/vozrast-1602690156.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_722:426:2669:1887_1920x0_80_0_0_429c17e9b7f540b920a7e8b597a539d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, дмитрий чернышенко, олег качанов
15:52 13.08.2021
 
Минцифры планирует сделать мобильное приложение госслужащего

Минцифры планирует в 2022 году сделать мобильное приложение для госслужащих

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина идет по одной из улиц в Москве
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минцифры РФ планирует в 2022 году сделать мобильное приложение для госслужащих, также планируется создать сервис для удаленной работы чиновников, заявил заместитель главы министерства Олег Качанов.
"Для госслужащих мы все-таки хотим сделать в следующем году мобильное приложение госслужащего, то есть у нас есть мобильное приложение для обычных граждан… хорошо бы, чтобы для них (госслужащих - ред.) электронные сервисы были (также - ред.) доступны, как и для всех остальных граждан, обеспечивающие удобство взаимодействия с кадровыми службами, со своими органами власти", - сказал Качанов, выступая на форуме "Цифровая эволюция", который проходит в Калуге.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 10:49
Совфед одобрил закон о запрете иностранного гражданства для госслужащих
Качанов указал, что для госслужащих также планируется создать сервис для совместной и удаленной работы. "Некое типовое автоматизированное рабочее место… полный аналог корпоративного рабочего места: корпоративный портал, мессенджер, почта, ВКС (видеоконференцсвязь - ред.), средства работы с документами", - добавил он.
Согласно представленной замминистра презентации, сервисами совместной и удаленной работы к 2022 году планируется обеспечить 10 федеральных органов исполнительной власти. К 2024 году, согласно документу, предполагается, что все служащие в органах государственной власти будут использовать "защищенные и унифицированные сервисы коммуникаций, взаимодействия и совместной работы на базе отечественного программного обеспечения".
В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко ранее сообщили РИА Новости, что 20 июля на заседании президиума правкомиссии по цифровому развитию был одобрен проект концепции реализации проекта типового автоматизированного рабочего места госслужащего. Концепция предполагает развитие сервисов, которые позволяют осуществлять оперативный обмен данными между ведомствами: среди прочего, это электронная почта, мессенджер, аудио и видеоконференцсвязь, а также ряд других цифровых сервисов российской разработки.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 18:01
Путин снял возрастные ограничения для ряда госслужащих
 
ОбществоТехнологииДмитрий ЧернышенкоОлег Качанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана
06:55На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
Лента новостейМолния