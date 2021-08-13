https://ria.ru/20210813/prilozhenie-1745656114.html

Минцифры планирует сделать мобильное приложение госслужащего

Минцифры планирует сделать мобильное приложение госслужащего - РИА Новости, 13.08.2021

Минцифры планирует сделать мобильное приложение госслужащего

Минцифры РФ планирует в 2022 году сделать мобильное приложение для госслужащих, также планируется создать сервис для удаленной работы чиновников, заявил... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T15:52

2021-08-13T15:52

2021-08-13T15:52

общество

технологии

дмитрий чернышенко

олег качанов

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минцифры РФ планирует в 2022 году сделать мобильное приложение для госслужащих, также планируется создать сервис для удаленной работы чиновников, заявил заместитель главы министерства Олег Качанов."Для госслужащих мы все-таки хотим сделать в следующем году мобильное приложение госслужащего, то есть у нас есть мобильное приложение для обычных граждан… хорошо бы, чтобы для них (госслужащих - ред.) электронные сервисы были (также - ред.) доступны, как и для всех остальных граждан, обеспечивающие удобство взаимодействия с кадровыми службами, со своими органами власти", - сказал Качанов, выступая на форуме "Цифровая эволюция", который проходит в Калуге.Качанов указал, что для госслужащих также планируется создать сервис для совместной и удаленной работы. "Некое типовое автоматизированное рабочее место… полный аналог корпоративного рабочего места: корпоративный портал, мессенджер, почта, ВКС (видеоконференцсвязь - ред.), средства работы с документами", - добавил он.Согласно представленной замминистра презентации, сервисами совместной и удаленной работы к 2022 году планируется обеспечить 10 федеральных органов исполнительной власти. К 2024 году, согласно документу, предполагается, что все служащие в органах государственной власти будут использовать "защищенные и унифицированные сервисы коммуникаций, взаимодействия и совместной работы на базе отечественного программного обеспечения".В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко ранее сообщили РИА Новости, что 20 июля на заседании президиума правкомиссии по цифровому развитию был одобрен проект концепции реализации проекта типового автоматизированного рабочего места госслужащего. Концепция предполагает развитие сервисов, которые позволяют осуществлять оперативный обмен данными между ведомствами: среди прочего, это электронная почта, мессенджер, аудио и видеоконференцсвязь, а также ряд других цифровых сервисов российской разработки.

https://ria.ru/20210423/zakon-1729585933.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/vozrast-1602690156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, дмитрий чернышенко, олег качанов