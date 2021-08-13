https://ria.ru/20210813/prigovor-1745680928.html

Угрожавшему журналисту RT минчанину дали четыре года ограничения свободы

Угрожавшему журналисту RT минчанину дали четыре года ограничения свободы - РИА Новости, 13.08.2021

Угрожавшему журналисту RT минчанину дали четыре года ограничения свободы

Суд в Белоруссии приговорил к четырем годам ограничения свободы жителя Минска за угрозу убийством журналисту RT Константину Придыбайло, который освещал протесты РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T18:04

2021-08-13T18:04

2021-08-13T18:04

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МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил к четырем годам ограничения свободы жителя Минска за угрозу убийством журналисту RT Константину Придыбайло, который освещал протесты белорусской оппозиции, сообщил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".Ранее МВД Белоруссии сообщало, что в сентябре в милицию обратился "продюсер известного российского сетевого издания Константин Придыбайло и пояснил, что ему угрожают по телефону". Оперативники выяснили, что заявителю звонил житель Минска, который выказывал намерение расправиться с ним. Мужчина был задержан."Судья приговорил Лепешева к четырем годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа. Именно такое наказание просила назначить прокурор", - говорится в сообщении на сайте центра. Там поясняется, что мужчина был обвинен в угрозе убийством Придыбайло и разжигании национальной вражды по отношению к русским.Согласно сообщению, минчанин также должен выплатить журналисту компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч белорусских рублей (около 1,2 тысячи долларов по текущему официальному курсу в Белоруссии). Там отмечается, что в суде журналист заявил о планах перечислить эти средства в благотворительный фонд.

https://ria.ru/20210730/lukashenko-1743589633.html

https://ria.ru/20201209/ugrozy-1588486847.html

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в мире, белоруссия, минск, весна, мвд белоруссии, телеканал rt