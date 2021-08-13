Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210813/prigovor-1745680928.html
Угрожавшему журналисту RT минчанину дали четыре года ограничения свободы
Угрожавшему журналисту RT минчанину дали четыре года ограничения свободы - РИА Новости, 13.08.2021
Угрожавшему журналисту RT минчанину дали четыре года ограничения свободы
Суд в Белоруссии приговорил к четырем годам ограничения свободы жителя Минска за угрозу убийством журналисту RT Константину Придыбайло, который освещал протесты РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T18:04
2021-08-13T18:04
в мире
белоруссия
минск
весна
мвд белоруссии
телеканал rt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg
МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил к четырем годам ограничения свободы жителя Минска за угрозу убийством журналисту RT Константину Придыбайло, который освещал протесты белорусской оппозиции, сообщил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".Ранее МВД Белоруссии сообщало, что в сентябре в милицию обратился "продюсер известного российского сетевого издания Константин Придыбайло и пояснил, что ему угрожают по телефону". Оперативники выяснили, что заявителю звонил житель Минска, который выказывал намерение расправиться с ним. Мужчина был задержан."Судья приговорил Лепешева к четырем годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа. Именно такое наказание просила назначить прокурор", - говорится в сообщении на сайте центра. Там поясняется, что мужчина был обвинен в угрозе убийством Придыбайло и разжигании национальной вражды по отношению к русским.Согласно сообщению, минчанин также должен выплатить журналисту компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч белорусских рублей (около 1,2 тысячи долларов по текущему официальному курсу в Белоруссии). Там отмечается, что в суде журналист заявил о планах перечислить эти средства в благотворительный фонд.
https://ria.ru/20210730/lukashenko-1743589633.html
https://ria.ru/20201209/ugrozy-1588486847.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8659a99e1dbd68e5e18f8f0888ed38a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минск, весна, мвд белоруссии, телеканал rt
18:04 13.08.2021
 
Угрожавшему журналисту RT минчанину дали четыре года ограничения свободы

Центр "Весна": минчанин Лепешев, угрожавший журналисту RT, получил четыре года ограничения свободы

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил к четырем годам ограничения свободы жителя Минска за угрозу убийством журналисту RT Константину Придыбайло, который освещал протесты белорусской оппозиции, сообщил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".
Ранее МВД Белоруссии сообщало, что в сентябре в милицию обратился "продюсер известного российского сетевого издания Константин Придыбайло и пояснил, что ему угрожают по телефону". Оперативники выяснили, что заявителю звонил житель Минска, который выказывал намерение расправиться с ним. Мужчина был задержан.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 11:51
Свобода слова в Белоруссии переросла в экстремизм, заявил Лукашенко
"Судья приговорил Лепешева к четырем годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа. Именно такое наказание просила назначить прокурор", - говорится в сообщении на сайте центра. Там поясняется, что мужчина был обвинен в угрозе убийством Придыбайло и разжигании национальной вражды по отношению к русским.
Согласно сообщению, минчанин также должен выплатить журналисту компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч белорусских рублей (около 1,2 тысячи долларов по текущему официальному курсу в Белоруссии). Там отмечается, что в суде журналист заявил о планах перечислить эти средства в благотворительный фонд.
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции протеста Марш народовластия в Минске - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 18:53Протесты в Белоруссии
В Белоруссии задержали мужчину, угрожавшего журналисту RT
 
В миреБелоруссияМинскВеснаМВД БелоруссииТелеканал RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана
06:55На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
Лента новостейМолния