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В Нижегородской области вынесли приговор мужчине, запершему газовиков
В Нижегородской области вынесли приговор мужчине, запершему газовиков - РИА Новости, 13.08.2021
В Нижегородской области вынесли приговор мужчине, запершему газовиков
Житель Дальнеконстантиновского района Нижегородской области осужден на три года три месяца условного срока за незаконное лишение свободы представителей... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T13:10
2021-08-13T13:10
2021-08-13T13:10
происшествия
дальнеконстантиновский район
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг — РИА Новости. Житель Дальнеконстантиновского района Нижегородской области осужден на три года три месяца условного срока за незаконное лишение свободы представителей газоснабжающей организации, которых он запер в своей квартире, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Следствием и судом установлено, что 22 апреля подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, впустил в свою квартиру, расположенную в поселке Дубрава, работников ООО "НижегородЭнергоГазРасчет", прибывших для проверки газового оборудования. После того как представители газоснабжающей организации установили факт несанкционированного подключения газового оборудования, мужчина запер дверь квартиры ключом изнутри и не давал двум женщинам выйти. Только после того, как по вызову потерпевших в квартиру прибыли сотрудники аварийной службы, женщины были освобождены.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух лиц)."Вину в содеянном подсудимый признал. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года три месяца условно с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20210102/chitinets-1591818580.html
https://ria.ru/20201215/uchitel-1589253043.html
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происшествия, дальнеконстантиновский район, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Нижегородской области вынесли приговор мужчине, запершему газовиков
Жителя Нижегородской области, запершего газовиков, приговорили к трем годам и трем месяцам условно