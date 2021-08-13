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Взрывотехник назвал наиболее вероятную причину ЧП с автобусом в Воронеже
Взрывотехник назвал наиболее вероятную причину ЧП с автобусом в Воронеже - РИА Новости, 13.08.2021
Взрывотехник назвал наиболее вероятную причину ЧП с автобусом в Воронеже
Взрыв газобаллонного оборудования представляется наиболее вероятной причиной инцидента с автобусом ПАЗ в Воронеже. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда"... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T16:10
2021-08-13T16:10
2021-08-13T17:12
происшествия
воронеж
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
игорь комиссаров
взрыв автобуса в воронеже
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Взрыв газобаллонного оборудования представляется наиболее вероятной причиной инцидента с автобусом ПАЗ в Воронеже. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал взрывотехник Игорь Комиссаров.По его словам, на кадрах, где можно рассмотреть автобус сзади и сбоку, виден "длительный выброс пламени".Он также обратил внимание на цвет дыма, отметив, что светло-серая и белая окраска нехарактерна для взрывчатых веществ промышленного производства.Вместе с тем Комиссаров добавил, что все выводы сделаны на основе публикаций СМИ.Накануне вечером в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ, в результате чего два человека погибли, еще 17 пострадали. Причина случившегося пока не установлена, однако НАК отрабатывает все возможные версии. СК России завел уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20210813/vzryv-1745594740.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, воронеж, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), игорь комиссаров, взрыв автобуса в воронеже
16:10 13.08.2021 (обновлено: 17:12 13.08.2021)
Взрывотехник назвал наиболее вероятную причину ЧП с автобусом в Воронеже
Взрывотехник Комиссаров: причиной ЧП с автобусом в Воронеже вероятнее всего был взрыв газа