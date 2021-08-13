https://ria.ru/20210813/prichina-1745660485.html

Взрывотехник назвал наиболее вероятную причину ЧП с автобусом в Воронеже

Взрывотехник назвал наиболее вероятную причину ЧП с автобусом в Воронеже - РИА Новости, 13.08.2021

Взрывотехник назвал наиболее вероятную причину ЧП с автобусом в Воронеже

Взрыв газобаллонного оборудования представляется наиболее вероятной причиной инцидента с автобусом ПАЗ в Воронеже. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда"... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:10

2021-08-13T16:10

2021-08-13T17:12

происшествия

воронеж

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

игорь комиссаров

взрыв автобуса в воронеже

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Взрыв газобаллонного оборудования представляется наиболее вероятной причиной инцидента с автобусом ПАЗ в Воронеже. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал взрывотехник Игорь Комиссаров.По его словам, на кадрах, где можно рассмотреть автобус сзади и сбоку, виден "длительный выброс пламени".Он также обратил внимание на цвет дыма, отметив, что светло-серая и белая окраска нехарактерна для взрывчатых веществ промышленного производства.Вместе с тем Комиссаров добавил, что все выводы сделаны на основе публикаций СМИ.Накануне вечером в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ, в результате чего два человека погибли, еще 17 пострадали. Причина случившегося пока не установлена, однако НАК отрабатывает все возможные версии. СК России завел уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210813/vzryv-1745594740.html

воронеж

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2021

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происшествия, воронеж, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), игорь комиссаров, взрыв автобуса в воронеже