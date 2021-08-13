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RT назвал основную версию взрыва автобуса в Воронеже
RT назвал основную версию взрыва автобуса в Воронеже - РИА Новости, 13.08.2021
RT назвал основную версию взрыва автобуса в Воронеже
Неисправность технического оборудования считают основной причиной взрыва автобуса в Воронеже, сообщает телеканал RT со ссылкой на источники в правоохранительных РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T08:51
2021-08-13T08:51
2021-08-13T08:51
происшествия
воронеж
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв автобуса в воронеже
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Неисправность технического оборудования считают основной причиной взрыва автобуса в Воронеже, сообщает телеканал RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.По данным СМИ, следователи не исключают возможность незаконного переоборудования транспортного на газовое топливо. При этом представитель перевозчика заявлял РИА Новости, что компания использует транспорт исключительно на дизельном топливе.Накануне вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. По данным Минздрава, один человек погиб, еще 19 пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что отрабатываются различные версии произошедшего.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Момент взрыва автобуса в Воронеже
Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП.
2021-08-13T08:51
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, воронеж, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), взрыв автобуса в воронеже, видео
RT назвал основную версию взрыва автобуса в Воронеже
RT: следователи считают неисправность оборудования основной версией взрыва автобуса ПАЗ в Воронеже