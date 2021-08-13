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RT назвал основную версию взрыва автобуса в Воронеже

RT назвал основную версию взрыва автобуса в Воронеже - РИА Новости, 13.08.2021

RT назвал основную версию взрыва автобуса в Воронеже

Неисправность технического оборудования считают основной причиной взрыва автобуса в Воронеже, сообщает телеканал RT со ссылкой на источники в правоохранительных РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T08:51

2021-08-13T08:51

2021-08-13T08:51

происшествия

воронеж

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв автобуса в воронеже

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Неисправность технического оборудования считают основной причиной взрыва автобуса в Воронеже, сообщает телеканал RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.По данным СМИ, следователи не исключают возможность незаконного переоборудования транспортного на газовое топливо. При этом представитель перевозчика заявлял РИА Новости, что компания использует транспорт исключительно на дизельном топливе.Накануне вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. По данным Минздрава, один человек погиб, еще 19 пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что отрабатываются различные версии произошедшего.

воронеж

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Момент взрыва автобуса в Воронеже Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП. 2021-08-13T08:51 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), взрыв автобуса в воронеже, видео