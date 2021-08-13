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RT назвал основную версию взрыва автобуса в Воронеже
RT назвал основную версию взрыва автобуса в Воронеже - РИА Новости, 13.08.2021
RT назвал основную версию взрыва автобуса в Воронеже
Неисправность технического оборудования считают основной причиной взрыва автобуса в Воронеже, сообщает телеканал RT со ссылкой на источники в правоохранительных РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T08:51
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происшествия
воронеж
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв автобуса в воронеже
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Неисправность технического оборудования считают основной причиной взрыва автобуса в Воронеже, сообщает телеканал RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.По данным СМИ, следователи не исключают возможность незаконного переоборудования транспортного на газовое топливо. При этом представитель перевозчика заявлял РИА Новости, что компания использует транспорт исключительно на дизельном топливе.Накануне вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. По данным Минздрава, один человек погиб, еще 19 пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что отрабатываются различные версии произошедшего.
воронеж
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Момент взрыва автобуса в Воронеже
Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП.
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происшествия, воронеж, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), взрыв автобуса в воронеже, видео
RT назвал основную версию взрыва автобуса в Воронеже
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Неисправность технического оборудования считают основной причиной взрыва автобуса в Воронеже, сообщает телеканал RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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08:51 13.08.2021
 
RT назвал основную версию взрыва автобуса в Воронеже

RT: следователи считают неисправность оборудования основной версией взрыва автобуса ПАЗ в Воронеже

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Неисправность технического оборудования считают основной причиной взрыва автобуса в Воронеже, сообщает телеканал RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным СМИ, следователи не исключают возможность незаконного переоборудования транспортного на газовое топливо. При этом представитель перевозчика заявлял РИА Новости, что компания использует транспорт исключительно на дизельном топливе.
Накануне вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. По данным Минздрава, один человек погиб, еще 19 пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что отрабатываются различные версии произошедшего.
 
ПроисшествияВоронежНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв автобуса в Воронеже
 
 
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