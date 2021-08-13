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Тюменский губернатор объяснил, зачем выделил миллионы на премии чиновникам
Тюменский губернатор объяснил, зачем выделил миллионы на премии чиновникам - РИА Новости, 13.08.2021
Тюменский губернатор объяснил, зачем выделил миллионы на премии чиновникам
Губернатор Тюменской области Александр Моор объяснил начисление многомиллионных премий региональным чиновникам. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T09:06
2021-08-13T13:05
общество
тюменская область
александр моор
россия
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ТЮМЕНЬ, 13 авг — РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор объяснил начисление многомиллионных премий региональным чиновникам.В июле этого года он подписал постановление, согласно которому на эту статью расходов выделили более 214 миллионов рублей."Мы получили федеральный грант, в том числе за социально-экономические достижения нашего региона. Именно эти средства мы распределили среди сотрудников органов государственной власти, муниципалитетов, потому что это оценка федеральным правительством эффективности работы нашего региона", — сказал он.Он отметил, что результат труда чиновников также должен вознаграждаться, если их работу оценили высоко.
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общество, тюменская область, александр моор, россия
09:06 13.08.2021 (обновлено: 13:05 13.08.2021)
 
Тюменский губернатор объяснил, зачем выделил миллионы на премии чиновникам

Тюменский губернатор: премии чиновникам на 214 миллионов рублей выплатят за эффективную работу

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТЮМЕНЬ, 13 авг — РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор объяснил начисление многомиллионных премий региональным чиновникам.
В июле этого года он подписал постановление, согласно которому на эту статью расходов выделили более 214 миллионов рублей.
"Мы получили федеральный грант, в том числе за социально-экономические достижения нашего региона. Именно эти средства мы распределили среди сотрудников органов государственной власти, муниципалитетов, потому что это оценка федеральным правительством эффективности работы нашего региона", — сказал он.
Он отметил, что результат труда чиновников также должен вознаграждаться, если их работу оценили высоко.
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ОбществоТюменская областьАлександр МоорРоссия
 
 
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