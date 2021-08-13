https://ria.ru/20210813/potok-1745598480.html

В России ответили на заявление депутата Рады о "Северном потоке — 2"

В России ответили на заявление депутата Рады о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 13.08.2021

В России ответили на заявление депутата Рады о "Северном потоке — 2"

США уже не смогут помешать достройке "Северного потока —2", даже в случае разрыва отношений с Германией, как предложил украинский депутат Олег Волошин. Об этом... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T11:17

2021-08-13T11:17

2021-08-13T11:17

в мире

украина

сша

евросоюз

верховная рада украины

фонд национальной энергетической безопасности

северный поток — 2

олег волошин

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. США уже не смогут помешать достройке "Северного потока —2", даже в случае разрыва отношений с Германией, как предложил украинский депутат Олег Волошин. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT."Проект фактически закончен, то есть осталось проложить несколько километров", — отметил эксперт.По его словам, единственное, что могли бы предпринять Штаты — это запретить ввод газопровода в эксплуатацию при помощи "неких лазеек". Однако это коснется не России, а Германии."Байден выбрал хорошие отношения с европейцами", — подчеркнул Юшков.По мнению специалиста, американский лидер рационально подошел к оценке ситуации.Ранее Волошин заявил, что остановить строительство "Северного потока — 2" может только "колоссальный разрыв отношений США и Германии"."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. В свою очередь, Россия неоднократно обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден Евросоюзу.

https://ria.ru/20210812/potok-1745417393.html

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в мире, украина, сша, евросоюз, верховная рада украины, фонд национальной энергетической безопасности, северный поток — 2, олег волошин, россия, игорь юшков