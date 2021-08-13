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В России ответили на заявление депутата Рады о "Северном потоке — 2"
В России ответили на заявление депутата Рады о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 13.08.2021
В России ответили на заявление депутата Рады о "Северном потоке — 2"
США уже не смогут помешать достройке "Северного потока —2", даже в случае разрыва отношений с Германией, как предложил украинский депутат Олег Волошин. Об этом... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:17
2021-08-13T11:17
в мире
украина
сша
евросоюз
верховная рада украины
фонд национальной энергетической безопасности
северный поток — 2
олег волошин
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. США уже не смогут помешать достройке "Северного потока —2", даже в случае разрыва отношений с Германией, как предложил украинский депутат Олег Волошин. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT."Проект фактически закончен, то есть осталось проложить несколько километров", — отметил эксперт.По его словам, единственное, что могли бы предпринять Штаты — это запретить ввод газопровода в эксплуатацию при помощи "неких лазеек". Однако это коснется не России, а Германии."Байден выбрал хорошие отношения с европейцами", — подчеркнул Юшков.По мнению специалиста, американский лидер рационально подошел к оценке ситуации.Ранее Волошин заявил, что остановить строительство "Северного потока — 2" может только "колоссальный разрыв отношений США и Германии"."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. В свою очередь, Россия неоднократно обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден Евросоюзу.
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в мире, украина, сша, евросоюз, верховная рада украины, фонд национальной энергетической безопасности, северный поток — 2, олег волошин, россия, игорь юшков
11:17 13.08.2021
 
В России ответили на заявление депутата Рады о "Северном потоке — 2"

Эксперт Юшков о словах депутата Рады: разрыв отношений США и Берлина не остановит "Северный поток—2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкНа территории немецкого порта Мукран на острове Рюген
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. США уже не смогут помешать достройке "Северного потока —2", даже в случае разрыва отношений с Германией, как предложил украинский депутат Олег Волошин. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT.
"Проект фактически закончен, то есть осталось проложить несколько километров", — отметил эксперт.
По его словам, единственное, что могли бы предпринять Штаты — это запретить ввод газопровода в эксплуатацию при помощи "неких лазеек". Однако это коснется не России, а Германии.
"Байден выбрал хорошие отношения с европейцами", — подчеркнул Юшков.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
Посмотреть
По мнению специалиста, американский лидер рационально подошел к оценке ситуации.
Ранее Волошин заявил, что остановить строительство "Северного потока — 2" может только "колоссальный разрыв отношений США и Германии".
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. В свою очередь, Россия неоднократно обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден Евросоюзу.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 03:24
NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
 
В миреУкраинаСШАЕвросоюзВерховная Рада УкраиныФонд национальной энергетической безопасностиСеверный поток — 2Олег ВолошинРоссияИгорь Юшков
 
 
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