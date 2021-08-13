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В бундестаге оценили сроки введения "Северного потока — 2" в эксплуатацию
В бундестаге оценили сроки введения "Северного потока — 2" в эксплуатацию - РИА Новости, 13.08.2021
В бундестаге оценили сроки введения "Северного потока — 2" в эксплуатацию
Официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре в беседе с "Известиями" заявил, что... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T03:52
2021-08-13T03:52
2021-08-13T03:53
в мире
германия
евросоюз
альтернатива для германии (партия)
северный поток — 2
россия
штеффен котре
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре в беседе с "Известиями" заявил, что в партии ожидают ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" до конца 2021 года.Парламентарий добавил, что считает российский газопровод важнейшим компонентом надежных поставок природного газа на общеевропейский и германский рынки."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210603/sanktsii-1735327212.html
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в мире, германия, евросоюз, альтернатива для германии (партия), северный поток — 2, россия, штеффен котре
03:52 13.08.2021 (обновлено: 03:53 13.08.2021)
В бундестаге оценили сроки введения "Северного потока — 2" в эксплуатацию
Депутат бундестага Котре: "Северный поток — 2" могут ввести в эксплуатацию до конца 2021 года