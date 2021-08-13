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На Украине придумали "пиратский" способ остановить "Северный поток — 2"
На Украине придумали "пиратский" способ остановить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 13.08.2021
На Украине придумали "пиратский" способ остановить "Северный поток — 2"
Депутат Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин высказался в эфире телеканала NewsOne о "единственном реальном... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T01:01
2021-08-13T03:43
в мире
украина
сша
москва
евросоюз
верховная рада украины
северный поток — 2
олег волошин
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На Украине придумали "пиратский" способ остановить "Северный поток — 2"
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин высказался в эфире телеканала NewsOne о "единственном реальном способе" остановить строительство газопровода "Северный поток — 2".По его мнению, такой сценарий возможен лишь при условии "колоссального разрыва" США с Германией."То есть (США. — Прим. ред.) нужно просто вдрызг поругаться с немцами, ввести санкции против немецких компаний, причем санкции экстерриториального характера, потому что американские интересы напрямую не затронуты: нам (США. — Прим. ред.) не нравится, мы поэтому вас наказываем", — рассказал Волошин.Парламентарий предположил, что в таком случае действия Вашингтона имели бы долгосрочные последствия для международных отношений."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210716/zelenskiy-1741431618.html
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в мире, украина, сша, москва, евросоюз, верховная рада украины, северный поток — 2, олег волошин, оппозиционная платформа - за жизнь, россия, германия
01:01 13.08.2021 (обновлено: 03:43 13.08.2021)
 
На Украине придумали "пиратский" способ остановить "Северный поток — 2"

Депутат Рады Волошин: "Северный поток — 2" можно остановить ухудшением американо-немецких отношений

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин высказался в эфире телеканала NewsOne о "единственном реальном способе" остановить строительство газопровода "Северный поток — 2".
По его мнению, такой сценарий возможен лишь при условии "колоссального разрыва" США с Германией.
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"То есть (США. — Прим. ред.) нужно просто вдрызг поругаться с немцами, ввести санкции против немецких компаний, причем санкции экстерриториального характера, потому что американские интересы напрямую не затронуты: нам (США. — Прим. ред.) не нравится, мы поэтому вас наказываем", — рассказал Волошин.
Парламентарий предположил, что в таком случае действия Вашингтона имели бы долгосрочные последствия для международных отношений.

"Завтра не понравится (США. — Прим. ред.), что делается на территории Франции, Италии. Это чистое пиратство вмешаться в вещи, которые Соединенных Штатов не касаются напрямую", — пояснил политик.

"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
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В миреУкраинаСШАМоскваЕвросоюзВерховная Рада УкраиныСеверный поток — 2Олег ВолошинОппозиционная платформа - За жизньРоссияГермания
 
 
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