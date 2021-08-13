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Житель Афганистана рассказал о новых порядках в занятых талибами районах
Житель Афганистана рассказал о новых порядках в занятых талибами районах - РИА Новости, 13.08.2021
Житель Афганистана рассказал о новых порядках в занятых талибами районах
"Талибан"* начал вводить новые налоги и устанавливать свои порядки в захваченных провинциях Афганистана, рассказал РИА Новости Абдулхалек Тахари, житель... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T16:41
2021-08-13T18:14
в мире
талибан
афганистан
кабул
обострение ситуации в афганистане
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КАБУЛ, 13 авг — РИА Новости. "Талибан"* начал вводить новые налоги и устанавливать свои порядки в захваченных провинциях Афганистана, рассказал РИА Новости Абдулхалек Тахари, житель северо-восточной провинции Тахар, расположенной на границе с Таджикистаном.Кроме того, по его словам, на жителей захваченных районов наложили целый ряд обязательств. Отдельных граждан заставляют готовить еду для боевиков, с фермеров принудительно взымают ушр и закят — обязательные налоги в мусульманском праве. Также запрещено передвигаться группами более чем из двух человек, а женщинам запрещается появляться на улице без сопровождения мужа и близких родственников.В заключение Тахари отметил, что он намерен покинуть свой район, так как "талибы с неприязнью относятся к людям, их вид пугает". Он также опасается, что талибы накажут его, если им станет известно, что в прошлом он работал на афганскую армию.В последние месяцы в стране обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии.Боевики уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели захватили административные центры десяти из 34 провинций, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Накануне они также взяли Кандагар. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но столкновения продолжаются.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, талибан, афганистан, кабул, обострение ситуации в афганистане
16:41 13.08.2021 (обновлено: 18:14 13.08.2021)
 
Житель Афганистана рассказал о новых порядках в занятых талибами районах

Житель Афганистана Тахари: талибы ввели новые налоги и законы в захваченных провинциях страны

© AP Photo / Mohammad Asif KhanБоевики "Талибана"* в городе Фарах
Боевики Талибана* в городе Фарах - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
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КАБУЛ, 13 авг — РИА Новости. "Талибан"* начал вводить новые налоги и устанавливать свои порядки в захваченных провинциях Афганистана, рассказал РИА Новости Абдулхалек Тахари, житель северо-восточной провинции Тахар, расположенной на границе с Таджикистаном.

"Во-первых, новые законы талибов накладывают ограничения на всех людей. Особенно в личных делах, ношении одежды, выхода женщин на улицу. Молодых людей заставляют носить определенные типы одежды, им запрещают стричься. Также проверяются телефоны, и людей подвергают наказанию, если в них обнаруживаются запрещенные и неподобающие, с точки зрения талибов, вещи", — сказал Тахари.

Кроме того, по его словам, на жителей захваченных районов наложили целый ряд обязательств. Отдельных граждан заставляют готовить еду для боевиков, с фермеров принудительно взымают ушр и закят — обязательные налоги в мусульманском праве. Также запрещено передвигаться группами более чем из двух человек, а женщинам запрещается появляться на улице без сопровождения мужа и близких родственников.
В заключение Тахари отметил, что он намерен покинуть свой район, так как "талибы с неприязнью относятся к людям, их вид пугает". Он также опасается, что талибы накажут его, если им станет известно, что в прошлом он работал на афганскую армию.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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Боевики уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели захватили административные центры десяти из 34 провинций, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Накануне они также взяли Кандагар. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но столкновения продолжаются.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреТалибанАфганистанКабулОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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