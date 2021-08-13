https://ria.ru/20210813/poryadki-1745666458.html

Житель Афганистана рассказал о новых порядках в занятых талибами районах

Житель Афганистана рассказал о новых порядках в занятых талибами районах - РИА Новости, 13.08.2021

Житель Афганистана рассказал о новых порядках в занятых талибами районах

"Талибан"* начал вводить новые налоги и устанавливать свои порядки в захваченных провинциях Афганистана, рассказал РИА Новости Абдулхалек Тахари, житель... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:41

2021-08-13T16:41

2021-08-13T18:14

в мире

талибан

афганистан

кабул

обострение ситуации в афганистане

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КАБУЛ, 13 авг — РИА Новости. "Талибан"* начал вводить новые налоги и устанавливать свои порядки в захваченных провинциях Афганистана, рассказал РИА Новости Абдулхалек Тахари, житель северо-восточной провинции Тахар, расположенной на границе с Таджикистаном.Кроме того, по его словам, на жителей захваченных районов наложили целый ряд обязательств. Отдельных граждан заставляют готовить еду для боевиков, с фермеров принудительно взымают ушр и закят — обязательные налоги в мусульманском праве. Также запрещено передвигаться группами более чем из двух человек, а женщинам запрещается появляться на улице без сопровождения мужа и близких родственников.В заключение Тахари отметил, что он намерен покинуть свой район, так как "талибы с неприязнью относятся к людям, их вид пугает". Он также опасается, что талибы накажут его, если им станет известно, что в прошлом он работал на афганскую армию.В последние месяцы в стране обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии.Боевики уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели захватили административные центры десяти из 34 провинций, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Накануне они также взяли Кандагар. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но столкновения продолжаются.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745565405.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-13T16:41 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, талибан, афганистан, кабул, обострение ситуации в афганистане