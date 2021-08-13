18:20 13.08.2021 (обновлено: 18:41 13.08.2021)
В Китае рассказали, как хитрый ход США помог России
Китайский профессор Ли Хайдун: попытки США изолировать Россию пошли Москве на пользу
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкНа церемонии открытия международного форума "Один пояс, один путь"
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Вашингтон пытается взять под контроль взаимодействие между Россией, Китаем и США, однако вместо этого фактически дарит Москве и Пекину возможности для расширения сотрудничества, заявил профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун в беседе с Global Times.
"Соединенные Штаты хотят достичь стратегической стабильности в отношениях с Россией, но в реальности продолжают попытки изолировать Россию и Китай, чтобы гарантировать себе преимущества", — говорится в публикации газеты.
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Именно этот ход, по мнению эксперта, позволяет двум странам достигать высокого уровня стратегического доверия.
Профессор добавил, что Россия стремится к обсуждению стабильности на основании равенства, в то время как США привыкли строить диалог, продвигая собственные преимущества.
Налаживание отношений с Россией, как отметил Хайдун, дает Вашингтону возможность "сместить фокус" на Азиатско-Тихоокеанский регион и, в частности, Китай. Однако, по мнению профессора, эта стратегия также обречена на провал, так как одновременно с шагами навстречу США стремятся вмешаться в диалог между Россией и Европой, что напрямую противоречит интересам Москвы.
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