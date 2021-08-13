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В Китае рассказали, как хитрый ход США помог России
В Китае рассказали, как хитрый ход США помог России - РИА Новости, 13.08.2021
В Китае рассказали, как хитрый ход США помог России
Вашингтон пытается взять под контроль взаимодействие между Россией, Китаем и США, однако вместо этого фактически дарит Москве и Пекину возможности для... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T18:20
2021-08-13T18:41
политика
в мире
сша
китай
россия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Вашингтон пытается взять под контроль взаимодействие между Россией, Китаем и США, однако вместо этого фактически дарит Москве и Пекину возможности для расширения сотрудничества, заявил профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун в беседе с Global Times."Соединенные Штаты хотят достичь стратегической стабильности в отношениях с Россией, но в реальности продолжают попытки изолировать Россию и Китай, чтобы гарантировать себе преимущества", — говорится в публикации газеты.Именно этот ход, по мнению эксперта, позволяет двум странам достигать высокого уровня стратегического доверия.Профессор добавил, что Россия стремится к обсуждению стабильности на основании равенства, в то время как США привыкли строить диалог, продвигая собственные преимущества.Налаживание отношений с Россией, как отметил Хайдун, дает Вашингтону возможность "сместить фокус" на Азиатско-Тихоокеанский регион и, в частности, Китай. Однако, по мнению профессора, эта стратегия также обречена на провал, так как одновременно с шагами навстречу США стремятся вмешаться в диалог между Россией и Европой, что напрямую противоречит интересам Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210811/amerika-1745251842.html
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политика, в мире, сша, китай, россия
18:20 13.08.2021 (обновлено: 18:41 13.08.2021)
 
В Китае рассказали, как хитрый ход США помог России

Китайский профессор Ли Хайдун: попытки США изолировать Россию пошли Москве на пользу

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкНа церемонии открытия международного форума "Один пояс, один путь"
На церемонии открытия международного форума Один пояс, один путь - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Вашингтон пытается взять под контроль взаимодействие между Россией, Китаем и США, однако вместо этого фактически дарит Москве и Пекину возможности для расширения сотрудничества, заявил профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун в беседе с Global Times.
"Соединенные Штаты хотят достичь стратегической стабильности в отношениях с Россией, но в реальности продолжают попытки изолировать Россию и Китай, чтобы гарантировать себе преимущества", — говорится в публикации газеты.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин на форуме международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине. 2019 год - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 08:00
"Самое время ссорить Москву с Китаем": США призвали действовать
Именно этот ход, по мнению эксперта, позволяет двум странам достигать высокого уровня стратегического доверия.
Профессор добавил, что Россия стремится к обсуждению стабильности на основании равенства, в то время как США привыкли строить диалог, продвигая собственные преимущества.
Налаживание отношений с Россией, как отметил Хайдун, дает Вашингтону возможность "сместить фокус" на Азиатско-Тихоокеанский регион и, в частности, Китай. Однако, по мнению профессора, эта стратегия также обречена на провал, так как одновременно с шагами навстречу США стремятся вмешаться в диалог между Россией и Европой, что напрямую противоречит интересам Москвы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 01:50
Блинкен обвинил Россию и Китай в дискредитации США
 
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