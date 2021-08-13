https://ria.ru/20210813/pomogli-1745683442.html

В Китае рассказали, как хитрый ход США помог России

В Китае рассказали, как хитрый ход США помог России - РИА Новости, 13.08.2021

В Китае рассказали, как хитрый ход США помог России

Вашингтон пытается взять под контроль взаимодействие между Россией, Китаем и США, однако вместо этого фактически дарит Москве и Пекину возможности для... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T18:20

2021-08-13T18:20

2021-08-13T18:41

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Вашингтон пытается взять под контроль взаимодействие между Россией, Китаем и США, однако вместо этого фактически дарит Москве и Пекину возможности для расширения сотрудничества, заявил профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун в беседе с Global Times."Соединенные Штаты хотят достичь стратегической стабильности в отношениях с Россией, но в реальности продолжают попытки изолировать Россию и Китай, чтобы гарантировать себе преимущества", — говорится в публикации газеты.Именно этот ход, по мнению эксперта, позволяет двум странам достигать высокого уровня стратегического доверия.Профессор добавил, что Россия стремится к обсуждению стабильности на основании равенства, в то время как США привыкли строить диалог, продвигая собственные преимущества.Налаживание отношений с Россией, как отметил Хайдун, дает Вашингтону возможность "сместить фокус" на Азиатско-Тихоокеанский регион и, в частности, Китай. Однако, по мнению профессора, эта стратегия также обречена на провал, так как одновременно с шагами навстречу США стремятся вмешаться в диалог между Россией и Европой, что напрямую противоречит интересам Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210811/amerika-1745251842.html

https://ria.ru/20210810/ssha-1745126690.html

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политика, в мире, сша, китай, россия