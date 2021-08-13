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"Продумал до мелочей": на Алтае поймали последователя "скопинского маньяка"
"Продумал до мелочей": на Алтае поймали последователя "скопинского маньяка" - РИА Новости, 13.08.2021
"Продумал до мелочей": на Алтае поймали последователя "скопинского маньяка"
Оборудовал подвал, долго выслеживал жертву и напал в безлюдном месте — алтайские полицейские задержали Олега Лавкина, по версии следствия, похитившего 12-летнюю РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T13:57
2021-08-13T16:26
происшествия
онгудайский район
бийский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Оборудовал подвал, долго выслеживал жертву и напал в безлюдном месте — алтайские полицейские задержали Олега Лавкина, по версии следствия, похитившего 12-летнюю школьницу. Несколько дней ее искали сотни волонтеров. В бега подозреваемый пустился только после того, как понял, что на него вот-вот выйдут оперативники. Подробности истории, едва не ставшей повторением дела "скопинского маньяка", — в материале РИА Новости.Велосипед на берегуОлеся (имя несовершеннолетней изменено) пропала 31 июля в селе Малоенисейское — поехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. Родители обратились в полицию. К поискам подключились сотни волонтеров и спасателей, местные жители, хорошо знающие окрестные леса.Велосипед и вещи Олеси быстро обнаружили на берегу реки Бия неподалеку от села. Водолазы изучили дно, но безрезультатно. Штаб поисковой операции работал круглосуточно, волонтерам то и дело сообщали, что похожую на Олесю девочку видели в соседних селах. Однако информация не подтверждалась.Оперативники искали свидетелей, проверяли ранее судимых жителей Бийского района, в первую очередь тех, кого обвиняли в преступлениях против детей. Силовики сразу предположили, что девочку похитили, а вещи подкинули на берег, чтобы запутать следствие.Эта версия подтвердилась спустя сутки — в ночь с 1 на 2 августа Олеся неожиданно вернулась домой и сообщила, что ее почти два дня держал в подвале местный житель.Девочка записала видеообращение: "Я бы хотела сказать огромное спасибо всем волонтерам, знакомым и незнакомым людям, которые приехали сюда и принимали участие в поисках. Для меня это очень важно. Я знаю, что искали долго и тщательно".Прицеп и подвалСК возбудил уголовное дело по статье 126 части 2 УК России "Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия", а к дому подозреваемого отправили наряд полиции. Хозяина не застали.Семья Олеси приехала на дачу в начале лета. По версии следствия, 40-летний Олег Лавкин следил за ребенком. Оборудовал подвал под домом, где хотел держать пленницу.Днем 31 июля он увидел ехавшую на велосипеде школьницу. Убедившись, что поблизости никого нет, столкнул ее на землю, связал руки и ноги, на голову натянул мешок, уложил в прицеп машины и перевез в подвал. А вещи бросил на берегу реки.При этом Лавкин в числе первых присоединился к добровольцам, искавшим ребенка. Следователи проверяли его, как и остальных мужчин поселка. Но ничего не заподозрили. Однако масштабные поиски все же насторожили злоумышленника.Как правило, когда люди пропадают в небольших населенных пунктах, рано или поздно силовики обыскивают каждый дом. Вероятно, Лавкин решил не дожидаться этого и сбежал. Следователи утверждают, что он отпустил пленницу, хотя жители села в это не верят.С девочкой работают психологи, ее здоровью ничто не угрожает. По предварительным данным, кроме похищения и насильственного лишения свободы, Лавкин с ребенком ничего не совершил.Первая судимость"Он живет в Малоенисейском довольно давно, — рассказывает РИА Новости односельчанин подозреваемого Александр. — Женат, воспитывает дочь. Никто не замечал за ним странного отношения к детям, для многих новость о его причастности к похищению стала шоком".Лавкин работал на металлоприемке. Пять лет назад впервые попал в поле зрения правоохранительных органов."Его сосед и коллега сообщил в полицию, что Лавкин хранит коноплю, — уточняет Александр. — На чердаке оперативники нашли полтора килограмма марихуаны".Оказалось, что конопля росла в 900 метрах от дома Лавкина. Он зачем-то ее сорвал. Сам не употреблял и не продавал.Лавкин заключил досудебное соглашение. Суд учел это, а также несколько других смягчающих обстоятельств и вынес вердикт: три года лишения свободы условно.Недельные поискиВ погоню за Лавкиным бросили всю алтайскую полицию и волонтеров. Один из них — Роман Новиков из Бийска — даже продал мотоцикл и купил квадрокоптер с тепловизором за 300 тысяч рублей.Спустя неделю житель Онгудайского района заметил на берегу реки подходящего под описание прохожего — к тому времени Лавкина объявили в федеральный розыск, а ориентировки разослали во все районные отделы полиции края и соседних регионов."Он вел себя подозрительно. Представился другим именем, объяснил, что приехал на Алтай собирать орехи, — рассказывают в региональном управлении МВД. — Документы якобы потерял. Однако во время допроса все же назвал настоящие данные, а затем показал и паспорт". Лавкиным, которому еще до задержания заочно предъявили обвинения, занимаются следователи в Бийске. Как сообщили РИА Новости в управлении СК по Алтайскому краю, ему инкриминируют сразу несколько ранее совершенных преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних девочек.
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происшествия, онгудайский район, бийский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:57 13.08.2021 (обновлено: 16:26 13.08.2021)
 

"Продумал до мелочей": на Алтае поймали последователя "скопинского маньяка"

© Фото : ГУ МВД по Алтайскому краюПодозреваемый в похищении 12-летней девочки из Бийска
Подозреваемый в похищении 12-летней девочки из Бийска - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Фото : ГУ МВД по Алтайскому краю
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Оборудовал подвал, долго выслеживал жертву и напал в безлюдном месте — алтайские полицейские задержали Олега Лавкина, по версии следствия, похитившего 12-летнюю школьницу. Несколько дней ее искали сотни волонтеров. В бега подозреваемый пустился только после того, как понял, что на него вот-вот выйдут оперативники. Подробности истории, едва не ставшей повторением дела "скопинского маньяка", — в материале РИА Новости.

Велосипед на берегу

Олеся (имя несовершеннолетней изменено) пропала 31 июля в селе Малоенисейское — поехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. Родители обратились в полицию. К поискам подключились сотни волонтеров и спасателей, местные жители, хорошо знающие окрестные леса.
Велосипед и вещи Олеси быстро обнаружили на берегу реки Бия неподалеку от села. Водолазы изучили дно, но безрезультатно. Штаб поисковой операции работал круглосуточно, волонтерам то и дело сообщали, что похожую на Олесю девочку видели в соседних селах. Однако информация не подтверждалась.
© Фото : Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского краяПоисковые мероприятия
Поисковые мероприятия - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Фото : Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края
Поисковые мероприятия
Оперативники искали свидетелей, проверяли ранее судимых жителей Бийского района, в первую очередь тех, кого обвиняли в преступлениях против детей. Силовики сразу предположили, что девочку похитили, а вещи подкинули на берег, чтобы запутать следствие.
Эта версия подтвердилась спустя сутки — в ночь с 1 на 2 августа Олеся неожиданно вернулась домой и сообщила, что ее почти два дня держал в подвале местный житель.
Девочка записала видеообращение: "Я бы хотела сказать огромное спасибо всем волонтерам, знакомым и незнакомым людям, которые приехали сюда и принимали участие в поисках. Для меня это очень важно. Я знаю, что искали долго и тщательно".

Прицеп и подвал

СК возбудил уголовное дело по статье 126 части 2 УК России "Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия", а к дому подозреваемого отправили наряд полиции. Хозяина не застали.
© СУ СКР по Алтайскому краюЖилье обвиняемого в похищении девочки
Жилье обвиняемого в похищении девочки
© СУ СКР по Алтайскому краю
Жилье обвиняемого в похищении девочки
Семья Олеси приехала на дачу в начале лета. По версии следствия, 40-летний Олег Лавкин следил за ребенком. Оборудовал подвал под домом, где хотел держать пленницу.
Днем 31 июля он увидел ехавшую на велосипеде школьницу. Убедившись, что поблизости никого нет, столкнул ее на землю, связал руки и ноги, на голову натянул мешок, уложил в прицеп машины и перевез в подвал. А вещи бросил на берегу реки.
При этом Лавкин в числе первых присоединился к добровольцам, искавшим ребенка. Следователи проверяли его, как и остальных мужчин поселка. Но ничего не заподозрили. Однако масштабные поиски все же насторожили злоумышленника.
Как правило, когда люди пропадают в небольших населенных пунктах, рано или поздно силовики обыскивают каждый дом. Вероятно, Лавкин решил не дожидаться этого и сбежал. Следователи утверждают, что он отпустил пленницу, хотя жители села в это не верят.
© СУ СКР по Алтайскому краюСледователи осматривают жилье предполагаемого похитителя. Стоп-кадр видео
Следователи осматриваю жилье предполагаемого похитителя. Стоп-кадр видео
© СУ СКР по Алтайскому краю
Следователи осматривают жилье предполагаемого похитителя. Стоп-кадр видео
С девочкой работают психологи, ее здоровью ничто не угрожает. По предварительным данным, кроме похищения и насильственного лишения свободы, Лавкин с ребенком ничего не совершил.

Первая судимость

"Он живет в Малоенисейском довольно давно, — рассказывает РИА Новости односельчанин подозреваемого Александр. — Женат, воспитывает дочь. Никто не замечал за ним странного отношения к детям, для многих новость о его причастности к похищению стала шоком".
Лавкин работал на металлоприемке. Пять лет назад впервые попал в поле зрения правоохранительных органов.
© Фото : СУ СКР по Алтайскому краюОлег Лавкин
Олег Лавкин - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Фото : СУ СКР по Алтайскому краю
Олег Лавкин
"Его сосед и коллега сообщил в полицию, что Лавкин хранит коноплю, — уточняет Александр. — На чердаке оперативники нашли полтора килограмма марихуаны".
Оказалось, что конопля росла в 900 метрах от дома Лавкина. Он зачем-то ее сорвал. Сам не употреблял и не продавал.
Лавкин заключил досудебное соглашение. Суд учел это, а также несколько других смягчающих обстоятельств и вынес вердикт: три года лишения свободы условно.

Недельные поиски

В погоню за Лавкиным бросили всю алтайскую полицию и волонтеров. Один из них — Роман Новиков из Бийска — даже продал мотоцикл и купил квадрокоптер с тепловизором за 300 тысяч рублей.
Спустя неделю житель Онгудайского района заметил на берегу реки подходящего под описание прохожего — к тому времени Лавкина объявили в федеральный розыск, а ориентировки разослали во все районные отделы полиции края и соседних регионов.
"Он вел себя подозрительно. Представился другим именем, объяснил, что приехал на Алтай собирать орехи, — рассказывают в региональном управлении МВД. — Документы якобы потерял. Однако во время допроса все же назвал настоящие данные, а затем показал и паспорт".
Лавкиным, которому еще до задержания заочно предъявили обвинения, занимаются следователи в Бийске. Как сообщили РИА Новости в управлении СК по Алтайскому краю, ему инкриминируют сразу несколько ранее совершенных преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних девочек.
 
ПроисшествияОнгудайский районБийский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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